Nữ MC quê Nghệ An thay Diệp Chi dẫn "Đường lên đỉnh Olympia", đắt show bậc nhất VTV, bất ngờ xin mọi người giúp đỡ

Lời xin được giúp đỡ được nữ MC đăng tải trên trang cá nhân.

Mới đây, trên trang cá nhân, MC Khánh Vy gây chú ý khi đăng tải một lời nhờ vả tới những người đang theo dõi mình. Không phải chuyện công việc trên truyền hình hay một vấn đề cá nhân, điều nữ MC cần hỗ trợ lần này lại liên quan trực tiếp tới việc học. “Em Khánh Vy đang làm Luận văn Thạc sĩ, xin nhờ anh chị em đi qua post này một chút giúp đỡ ạ”, cô viết.

Theo Khánh Vy, để có thêm số liệu phục vụ nghiên cứu, cô mong mọi người, đặc biệt là nhóm Gen Z sinh trong giai đoạn 1997-2012, dành thời gian trả lời một khảo sát liên quan tới kênh YouTube Khánh Vy Official. Nữ MC dí dỏm cho biết khảo sát chỉ “mất đúng 3 phút 78 giây cuộc đời”.

Để cảm ơn những người tham gia, Khánh Vy cũng chuẩn bị 10 phần quà tri ân. Sau khi hoàn thành khảo sát, người tham gia được cô hướng dẫn chụp lại màn hình và để lại một con số may mắn từ 1-100 trong phần bình luận. “Em rất trân trọng sự giúp đỡ của mọi người. Em cố gắng làm nhiều nội dung tốt hơn nữa để phục vụ khán giả yêu quý”, Khánh Vy chia sẻ ở cuối bài viết.

Động thái mới cũng hé lộ thêm một cột mốc trong hành trình học tập của nữ MC sinh năm 1999: cô hiện đã bước vào giai đoạn làm luận văn Thạc sĩ. Khánh Vy từng tốt nghiệp loại giỏi Học viện Ngoại giao. Theo thông tin chính thức từ nhà trường, cô là cựu sinh viên lớp CT43C và đạt điểm giỏi tiếng Anh chuyên ngành trong cả 7 kỳ học.

Sau khi hoàn thành chương trình đại học, Khánh Vy tiếp tục học cao học tại đây. Báo Thế giới & Việt Nam thuộc Bộ Ngoại giao từng giới thiệu cô là học viên cao học Truyền thông Quốc tế, Học viện Ngoại giao. Báo Thế giới và Việt Nam Việc cô đang thu thập số liệu cho luận văn vì thế cho thấy quá trình học Thạc sĩ đã tiến thêm một bước.

Tuổi 27 bận rộn: Vừa học cao học, vừa làm MC, sáng tạo nội dung

Việc vẫn dành thời gian hoàn thành chương trình Thạc sĩ càng nhận được sự chú ý khi Khánh Vy đang duy trì lịch trình nghề nghiệp khá dày. Tên tuổi của nữ MC quê Nghệ An được biết đến rộng rãi từ năm 2016 sau đoạn video bắt chước cách nói của 7 ngôn ngữ lan truyền trên mạng xã hội. Sau đó, cô lần lượt thử sức với công việc dẫn chương trình và xuất hiện trong nhiều format liên quan tới ngoại ngữ như IELTS On The Go, Follow Us hay 8 IELTS.

Tháng 9/2021, Khánh Vy chính thức trở thành người dẫn Đường lên đỉnh Olympia. VTV cho biết nữ MC đảm nhận vị trí này sau khi BTV Diệp Chi rời chương trình. Đến năm 2026, cô vẫn được giới thiệu là MC của VTV, gắn với Đường lên đỉnh Olympia và IELTS Face-Off. Trong năm nay, Khánh Vy còn đảm nhận một chương trình mới mang tên Alo đây là.... VTV cho biết chương trình lên sóng số đầu tiên vào tháng 6/2026, với Khánh Vy giữ vai trò dẫn dắt.

Bên cạnh truyền hình, nữ MC vẫn hoạt động mạnh trên môi trường số. Theo dữ liệu Social Blade cập nhật tháng 9/2026, kênh Khánh Vy OFFICIAL có khoảng 2,22 triệu người đăng ký, hơn 338 triệu lượt xem và hơn 660 video. Đây cũng chính là kênh được cô đưa vào khảo sát đang phục vụ luận văn.

Chia sẻ hồi tháng 3, Khánh Vy cho biết thay vì cố chạy theo mọi xu hướng hay thuật toán, cô lựa chọn tập trung vào những lĩnh vực mình thực sự yêu thích và am hiểu như ngoại ngữ, kỹ năng và lối sống tích cực. Nữ MC quan niệm một nội dung có thể lan truyền nhanh nhưng để giữ được khán giả lâu dài, điều quan trọng vẫn là giá trị thực tế mà nội dung mang lại.

Cuộc sống hiện tại của Khánh Vy

Không chỉ bận rộn với truyền hình, sáng tạo nội dung và việc học, tháng 9 này Khánh Vy vừa có thêm một vai trò mới. Ngày 15/9, tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 5 khóa IX, Khánh Vy được hiệp thương tham gia Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029. Cô được giới thiệu là người dẫn chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam và nhà sáng tạo nội dung số.

Trước đó, nữ MC cũng nhiều năm đồng hành cùng chương trình Tiếp sức mùa thi. Năm 2026 Khánh Vy tiếp tục đảm nhận vai trò đại sứ; mối duyên của cô với các hoạt động dành cho học sinh, sinh viên bắt đầu từ khi còn là sinh viên năm nhất.

Về đời tư, Khánh Vy khá cởi mở nhưng không chia sẻ quá nhiều. Cô cho biết thời điểm đó mình vẫn chưa có người yêu. Trước những thông tin trên mạng về khối tài sản lớn, nữ MC cũng lên tiếng phủ nhận, nói rằng cuộc sống hiện tại ổn định, đủ để mua những thứ mình thích và dành cho những người mình yêu thương.