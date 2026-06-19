Nữ MC nổi tiếng mất việc vì tung tin bố Messi qua đời, phải công khai xin lỗi vẫn nhận bão phẫn nộ

Một phát ngôn sai sự thật liên quan đến cha của Lionel Messi đã khiến nữ MC Florencia Peña trở thành tâm điểm chỉ trích tại Argentina.

Giữa lúc Lionel Messi đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất World Cup 2026 sau cú hat-trick vào lưới Algeria, một drama ngoài sân cỏ bất ngờ bùng nổ tại Argentina. Nhân vật chính là nữ MC Florencia Peña. Cô vừa phải lên tiếng xin lỗi công khai sau khi lan truyền thông tin sai sự thật về cha của Messi.

Mọi chuyện bắt đầu khi Peña xuất hiện trên chương trình trực tiếp El Show del Verano của kênh Luzu TV. Trong lúc phát sóng, cô bất ngờ thông báo rằng ông Jorge Messi - cha của Lionel Messi - đã qua đời. Thậm chí, nữ MC còn cho rằng Messi có thể phải rời đội tuyển Argentina giữa World Cup để giải quyết việc gia đình.

Thông tin gây sốc lập tức lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội và khiến người hâm mộ Argentina hoang mang cực độ. Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau, gia đình Messi đã phát đi thông báo chính thức bác bỏ hoàn toàn tin đồn này.





Theo phía gia đình, ông Jorge Messi đúng là đang gặp vấn đề sức khỏe và được các bác sĩ theo dõi điều trị. Tuy nhiên, tình trạng của ông đang có những tiến triển tích cực. Gia đình cũng bày tỏ sự thất vọng trước cách một số cá nhân và phương tiện truyền thông xử lý câu chuyện riêng tư của họ. Phía Messi kêu gọi sự tôn trọng đối với quyền riêng tư của gia đình: "Trong những thời điểm như thế này, chúng tôi mong mọi người thể hiện trách nhiệm, sự thận trọng và tính nhân văn. Sức khỏe của một con người và sự bình yên của những người thân yêu không nên trở thành chủ đề cho những suy đoán hay sự chú ý thiếu trách nhiệm từ truyền thông".

Messi bật khóc vì sức khoẻ của bố (Ảnh: Getty)

Trong bối cảnh làn sóng chỉ trích ngày càng dữ dội, Florencia Peña buộc phải đăng tải tâm thư xin lỗi trên Instagram: "Tôi xin gửi lời xin lỗi tới gia đình Messi vì khoảnh khắc kinh khủng mà tôi hình dung họ đang phải trải qua. Tôi rất xấu hổ vì đã trở thành người lan truyền nỗi đau này".

Nữ MC giải thích rằng thông tin đã được ê-kíp sản xuất cung cấp ngay trong lúc chương trình đang phát sóng trực tiếp và được thông báo là đã xác minh. Vì tin tưởng vào nguồn tin này nên cô đã công bố nó trên sóng.

Dẫu vậy, Peña vẫn nhận trách nhiệm về phần mình: "Tôi vẫn phải chịu trách nhiệm vì mình là một phần của sai lầm này".

Đáng chú ý hơn, nữ MC còn tuyên bố sẽ chấm dứt việc tham gia chương trình tại Luzu TV. "Đó là lý do tôi quyết định rút lui và kết thúc sự tham gia của mình tại Luzu". Ở phần cuối thông điệp, cô tiếp tục gửi lời xin lỗi tới gia đình Messi. "Một lần nữa, tôi chân thành xin lỗi từ tận đáy lòng. Tôi đã sai".

Nữ MC nổi tiếng Argentina mất việc, phải lập tức xin lỗi gia đình Messi vì tung tin bố Messi qua đời

Lời xin lỗi từ nữ MC Florencia Peña

Sự việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi Messi bật khóc trên sân trong trận đấu với Algeria. Sau khi ghi bàn thắng đầu tiên, siêu sao Argentina đã rơi nước mắt khiến nhiều người không khỏi thắc mắc. Sau đó, Messi thừa nhận những giọt nước mắt ấy xuất phát từ một vấn đề cá nhân liên quan đến gia đình chứ không phải bóng đá.

Chính chi tiết này khiến tin đồn về ông Jorge Messi càng lan truyền mạnh mẽ hơn khi xuất hiện phát ngôn của Florencia Peña. Hiện tại, gia đình Messi khẳng định ông Jorge vẫn đang được điều trị và hồi phục dưới sự giám sát của đội ngũ y tế.

Trong khi đó, làn sóng phẫn nộ nhắm vào Florencia Peña vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhiều người cho rằng việc công bố thông tin liên quan đến sức khỏe hoặc sinh mạng của người khác khi chưa được xác thực là hành động thiếu trách nhiệm, đặc biệt trong thời điểm cả thế giới đang dõi theo World Cup 2026.

Với riêng Messi, đây có lẽ là một trong những biến cố ngoài sân cỏ không ai mong muốn giữa hành trình chinh phục kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.