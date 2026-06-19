Rúng động World Cup: Hakimi nhận tin hầu toà vì cáo buộc hiếp dâm ngay lúc Maroc chuẩn bị đấu Scotland

Achraf Hakimi sẽ bị xét xử về tội hiếp dâm.

Hậu vệ ngôi sao của câu lạc bộ Paris Saint-Germain và đội tuyển quốc gia Maroc - Achraf Hakimi, sẽ chính thức phải hầu tòa vì cáo buộc hiếp dâm. Quyết định này vừa được Tòa phúc thẩm Versailles (Pháp) đưa ra vào hôm nay 19/6 sau khi bác đơn kháng cáo của phía cầu thủ, đồng thời giữ nguyên phán quyết hồi tháng 2 của thẩm phán điều tra để mở đường cho một phiên tòa xét xử công khai.

Hakimi sẽ phải hầu toà (Ảnh: Goal)

Vụ việc bắt nguồn từ tháng 3 năm 2023, thời điểm một cô gái 24 tuổi nộp đơn tố cáo hậu vệ này đã có hành vi xâm hại tình dục tại nhà riêng của anh ở vùng ngoại ô thủ đô Paris. Sau hơn ba năm theo đuổi tiến trình pháp lý, bà Rachel-Flore Pardo, luật sư của người tố cáo, cho biết phán quyết của tòa phúc thẩm đã mang lại "cảm giác nhẹ nhõm và hy vọng" cho thân chủ của mình, đồng thời khẳng định tính vững chắc của các bằng chứng thu được trong giai đoạn điều tra.

Thông tin về phiên tòa được công bố ngay thời điểm Hakimi đang cùng đội tuyển quốc gia Maroc tham dự vòng chung kết World Cup 2026 tại Mỹ. Chỉ vài giờ trước trận đấu thuộc khuôn khổ vòng bảng gặp Scotland, hậu vệ này đã có phản ứng chính thức trên mạng xã hội X (Twitter trước đây), khẳng định bản thân hoàn toàn vô tội.

"Ngày nay, chỉ cần một lời cáo buộc hiếp dâm là đủ để đưa một người ra tòa, ngay cả khi tôi đã kịch liệt phản đối và mọi bằng chứng đều cho thấy đó là sự thật giả tạo", cầu thủ này bức xúc chia sẻ. Hakimi cũng ẩn ý rằng vụ án bị đẩy đi xa là do danh tiếng của anh: "Tôi có cảm giác mình là một mục tiêu dễ bị nhắm tới. Nếu tôi không nổi tiếng, vụ án này đã không bao giờ tồn tại". Anh nhấn mạnh thêm rằng bản thân đang "nóng lòng" chờ đợi phiên tòa diễn ra để có thể làm sáng tỏ mọi việc.

Đồng quan điểm với thân chủ, luật sư bào chữa Fanny Colin bày tỏ sự thất vọng trước quyết định của tòa án. Bà cho rằng hội đồng xét xử đã phớt lờ "nhiều yếu tố gỡ tội" do phía cầu thủ cung cấp, đồng thời chỉ trích những điểm mâu thuẫn trong lời khai của phía nguyên đơn. Hiện tại, cơ quan chức năng Pháp vẫn chưa ấn định ngày khai mạc cụ thể cho phiên tòa dự kiến sẽ thu hút sự chú ý lớn của truyền thông quốc tế này.