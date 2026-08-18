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Nữ luật sư giúp Phú Lê và Lã Thúy Kiều lập khống hoá đơn, che giấu vi phạm

Minh Tuệ
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Luật sư Nguyễn Thị Hương Lan giúp Lã Thúy Kiều lập khống hóa đơn, nhằm che giấu vi phạm kế toán của công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú.

Tối 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lê Văn Phú (Phú Lê, SN 1980, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội), Lã Thuý Kiều (SN 1985, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội), Phùng Thị Khanh (SN 1981, trú tại phường Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội), Nguyễn Thị Hương Lan (SN 1976, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội).

Các bị can bị khởi tố về hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an tổ chức điều tra, xác minh làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của nhóm người này.

Giang hồ mạng Phú Lê tại cơ quan công an.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2017 đến năm 2023, Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng, Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group.

Thông qua 3 công ty trên, Lã Thúy Kiều thuê gia công, buôn bán nhiều sản phẩm hàng hóa ra thị trường. Quá trình kinh doanh, Kiều nhiều lần thay đổi người đứng tên đại diện pháp luật của các công ty trên, tuy nhiên toàn bộ hoạt động vẫn do Kiều và Phú trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

Từ năm 2021 đến năm 2025, Công ty Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú nhập hàng hóa từ nhiều công ty, sau đó bán ra thị trường nhưng không lập hóa đơn và khai thuế đầy đủ. Ngoài sử dụng các tài khoản của công ty, Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú đã sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thu được từ hoạt động kinh doanh lên đến hơn 107 tỷ đồng.

Lã Thúy Kiều tại cơ quan công an.

Số tiền này không được hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán của công ty. Sau đó, để hợp thức hóa số tiền đã nhận, đồng thời giảm số tiền thuế phải nộp, Kiều đã khai báo và nộp thuế dưới danh nghĩa hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Quá trình hoạt động, Công ty Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú không xuất hóa đơn đầy đủ khi bán hàng, dẫn đến việc hàng hóa đã bán ra nhưng trên sổ sách vẫn ghi nhận là hàng tồn kho.

Để đối phó với việc kiểm tra của cơ quan thuế, Kiều đã chỉ đạo kế toán, nhân viên của công ty lập nhiều hóa đơn bán hàng khống.

Các bị can trong vụ án.

Phùng Thị Thanh là kế toán phụ trách lập hóa đơn, kê khai thuế cho các công ty, hộ kinh doanh của Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú.

Công an xác định Nguyễn Thị Hương Lan tuy là luật sư nhưng tích cực giúp sức Lã Thúy Kiều trong việc lập khống các hóa đơn, nhằm che giấu vi phạm kế toán của công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú.

Lan còn cung cấp thông tin cá nhân của bản thân và người nhà cho Kiều để lập khống 10 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng.

Tags

Phú Lê

Nguyễn Thị Hương Lan

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