Nữ idol tranh danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" với Lưu Diệc Phi: Đi hát 10 năm không hot bằng 1 lần ngất xỉu

Trong mùa mới của chương trình đình đám xứ Trung - Đạp Gió 2025 (tên cũ Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng ), giữa dàn line-up quy tụ hàng loạt nữ nghệ sĩ tài sắc của showbiz thì Ngô Tuyên Nghi là cái tên gây chú ý lớn nhờ ngoại hình trong trẻo, khí chất thanh thuần như "xé truyện bước ra". Nhiều người ưu ái gọi cô là "thần tiên tỷ tỷ" - danh xưng vốn dành cho người đẹp Lưu Diệc Phi.

Song, dù dần tạo được ấn tượng với khán giả nhưng khoảnh khắc nổi bật nhất của mỹ nhân sinh năm 1995 trong chương trình - nếu không muốn nói là cả sự nghiệp lại là khi gặp sự cố giữa buổi tổng duyệt. Sự cố này đã khiến tên tuổi cô bất ngờ leo thẳng lên hot search.

Ngô Tuyên Nghi trong chương trình Đạp Gió 2025

Được gọi là “thần tiên tỷ tỷ” vì quá xinh, 10 năm đi hát vẫn giậm chân tại chỗ

Ngô Tuyên Nghi từng ra mắt tại Hàn Quốc với tư cách thành viên nhóm nhạc Hàn - Trung Cosmic Girls (WJSN), đảm nhận vị trí main dancer. Nhóm debut với MV đầu tay MoMoMo vào năm 2016, nối tiếp là các album THE SECRET, From.WJSN, Dream Your Dream . Trong khoảng thời gian này, Ngô Tuyên Nghi bị sức nóng của Trình Tiêu và các thành viên người Hàn đè bẹp.

Cô nàng lần đầu ra mắt trong nhóm nữ đông thành viên nhất Kpop với 13 người Comic Girls (mặc váy đỏ, ngoài cùng bên phải)

WJSN (Cosmic Girls) - MoMoMo

Năm 2018, mỹ nhân họ Ngô trở lại quê nhà tham gia chương trình sống còn Sáng Tạo 101 , giành hạng 2 chung cuộc và debut cùng nhóm nhạc Rocket Girls 101 với thời gian hoạt động 2 năm. Ngô Tuyên Nghi thất bại trong việc tận dụng độ nổi tiếng để giúp tên tuổi vươn xa hơn.

Sau đó còn năng nổ tham gia Sáng Tạo 101...

...và debut cùng Rocket Girls (mặc áo hồng, vị trí thứ 5 từ bên phải đếm vào)

Sau khi Rocket Girls tan rã, nữ idol quyết định phát triển sự nghiệp solo và lấn sân sang diễn xuất. Cô tham gia hàng loạt phim như Đấu La Đại Lục, Cũng Chỉ Là Hạt Bụi, Ngũ Phúc Lâm Môn … nhưng diễn xuất của cô bị nhận xét là đơ như khúc gỗ, đài gượng gạo - điểm chung của đa số idol ngày nay lấn sân mảng phim. Một số trang tin không ngần ngại gắn mác "thảm họa màn ảnh" cho diễn xuất của Ngô Tuyên Nghi. Và điều này không riêng gì 2 đồng đội cũ là Trình Tiêu và Mạnh Mỹ Kỳ.

Ngô Tuyên Nghi phát triển sự nghiệp solo, tham gia diễn xuất trong Đấu La Đại Lục

Đóng chính trong Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tạo hình xinh đẹp trong Ngũ Phúc Lâm Môn cũng không mang được danh tiếng của Ngô Tuyên Nghi đến với nhiều người

Ở mảng âm nhạc, cô từng phát hành các ca khúc như Tuyên Ngôn Ngọt Ngào, We Were In Love, Cố Chấp … nhưng không ca khúc nào có thể tạo hit hay giúp cô thoát khỏi cái bóng idol cũ.

Đóng phim mãi không có dự án thành công, sự nghiệp ca hát cũng chẳng nổi bật, danh tiếng của Ngô Tuyên Nghi ngày càng sa sút, bị xếp vào tuyến 18 - hội nghệ sĩ nugu. Cô tham gia Đạp Gió 2025 với kỳ vọng hâm nóng lại tên tuổi, nơi cô có thể thể hiện thực lực và lấy lại danh tiếng đã nhạt phai sau nhiều năm.

Buồn thay mỹ nhân sinh năm 1995 cố gắng thật nhiều nhưng cũng flop thật nhiều

Tuyên Ngôn Ngọt Ngài - Ngô Tuyên Nghi

Ngay từ những hình ảnh đầu tiên trong hậu trường ghi hình Đạp Gió 2025 , Ngô Tuyên Nghi đã hút thảo luận nhờ tạo hình nhẹ nhàng và layout trang điểm trong trẻo. Làn da trắng sáng, vóc dáng nhỏ nhắn cùng gương mặt thanh tú giúp cô trở thành hình mẫu "thần tiên tỷ tỷ", một danh phận vốn dành cho đại mỹ nhân màn ảnh Hoa ngữ sở hữu khí chất "băng thanh ngọc khiết".

Người đẹp họ Ngô ngày càng thăng hạng nhan sắc

Ngô Tuyên Nghi sở hữu nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo, mang đến cảm giác tựa bông hoa mẫu đơn. Ưu thế visual giúp nữ idol không bị lép vế giữa dàn tỷ tỷ gạo cội và thực lực tại show. Phần trang phục cũng được đầu tư để tôn đường nét cơ thể và giúp cô nàng tỏa sáng tuyệt đối.

Cô nàng xuất hiện hệt như "thần tiên tỷ tỷ" thứ 2

Visual phải gọi là không lỗ hổng

Cô nàng "phát sáng" trên sân khấu với body nuột nà, làn da trắng sứ

Hàng trăm triệu người hóng vì một lần kiệt sức, nay debut lần 3

Có lẽ vì từng nhận được số điểm khá thấp (668 điểm - gần cuối bảng) ở vòng Công diễn 3 cô nàng càng thêm áp lực, càng luyện tập cường độ cao hơn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe dẫn đến sự cố tổng duyệt cách đây không lâu.

Sân khấu đầu solo của Ngô Tuyên Nghi tại Đạp Gió 2025

Sự cố ngất xỉu khi tổng duyệt Đạp Gió 2025 được ghi lại và lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc đầu tháng 4. Đoạn video cho thấy Ngô Tuyên Nghi di chuyển chậm chạp, dáng vẻ mệt mỏi và sau vài bước đã khuỵu xuống bất tỉnh, buộc nhân viên hậu trường phải bế cô ra khỏi sân khấu để di chuyển vào khu vực nghỉ ngơi.

Ngô Tuyên Nghi được nhân viên show Đạp Gió khiêng ra khỏi sân khấu trong tình trạng bất tỉnh

Dáng đi mệt mỏi của mỹ nữ 9X đình đám Cbiz trước khi ngất xỉu

Ngay sau đó, phía đại diện lên tiếng xác nhận: " Thời tiết khắc nghiệt khiến ca sĩ tiêu hao nhiều năng lượng dẫn đến kiệt sức. Ngay lập tức, nhân viên y tế có mặt kịp thời để kiểm tra và chăm sóc. Hiện tại, sức khỏe của cô đã hồi phục và ê-kíp sẽ theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của Ngô Tuyên Nghi ".

Trớ trêu thay, sự cố ngoài ý muốn này lại trở thành "bệ phóng" bất ngờ cho tên tuổi của nữ idol sau thời gian dài chìm nghỉm. Người đẹp họ Ngô lên thẳng hot search, thu hút hàng trăm triệu lượt hóng ở thời điểm đó

Tên của cô nàng được lan truyền trên MXH bằng cách ko ngờ

Sau nhiều năm loay hoay giữa ca hát và đóng phim, chưa một sản phẩm âm nhạc nào của mỹ nhân sinh năm 1995 tạo được dấu ấn sâu sắc, còn mảng diễn xuất thì bị chê đơ cứng 1 cục. Chỉ với một lần ngã quỵ trên sân khấu, cái tên Ngô Tuyên Nghi lại phủ sóng khắp mạng xã hội. Đây là điều mà cô từng theo đuổi suốt cả thập kỷ mà chưa thể làm được.

Cuối cùng, nỗ lực được đền đáp xứng đáng khi Ngô Tuyên Nghi đạt hạng 2 chung cuộc, góp mặt vào đội hình thành đoàn cuối cùng, với 9 sao nữ khác gồm Diệp Đồng, Vương Lạc Đan, Lý Thăng, Hầu Bội Từ, Tống Yên Phi, Quản Nhạc, Chúc Tự Đan, La Dư Đồng và Chương Tiểu Uyển.

Cô "hạ cánh" ở hạng 2 chung cuộc của Đạp Gió 2025

Giờ đây, điều quan trọng không chỉ là visual nổi bật hay một khoảnh khắc gây bão mạng xã hội mà là Ngô Tuyên Nghi sẽ tận dụng cơ hội này như thế nào để thật sự khẳng định thực lực và giữ được hào quang lâu dài. Showbiz không thiếu những cú lội ngược dòng và có thể lần ngã vừa rồi chính là cơ hội để cô viết lại hành trình của mình.

Sau tất cả cố gắng, liệu Ngô Tuyên Nghi có thể lội ngược dòng để viết lại hành trình của mình?