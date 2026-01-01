Nữ idol sinh năm 1999 lấy chồng hơn 31 tuổi, cuộc sống hôn nhân khiến dân tình tò mò

Sự chênh lệch tuổi tác nhỏ (dưới 5 tuổi) giữa các cặp đôi trưởng thành thường không gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên chênh lệch hàng chục tuổi, đặc biệt nếu 1 bên có scandal thì mối quan hệ giữa các ngôi sao thường không nhận được sự đón nhận tốt. Gần đây, cư dân mạng Hàn Quốc liên tục bàn tán về cuộc hôn nhân của nữ idol sinh năm 1999 Nishino Miki và người chồng hơn 31 tuổi.

Nishino Miki gia nhập AKB48 năm 2012, khi mới 13 tuổi. Cô nhanh chóng được yêu mến và hoạt động trong nhóm đến năm 2017. Sau khi tốt nghiệp, nữ idol này hoạt động dưới tư cách MC của công ty Twin Planet Nhật Bản. Năm 2022, cựu thành viên AKB48 bất ngờ tuyên bố kết hôn với Yamamoto Keiichi, người hơn cô 31 tuổi. Chỉ chưa đầy 2 năm sau đám cưới, cặp đôi đã chào đón con gái đầu lòng.

Nishino Miki kết hôn với chồng hơn 31 tuổi khi mới 23 tuổi. Ảnh: X

Yamamoto Keiichi sinh năm 1968, là diễn viên hài kiêm nghệ sĩ giải trí hoạt động tại Jbiz từ thập niên 1980. Tuy nhiên những bê bối của người đàn ông này khiến công chúng phải rùng mình. Năm 2003, Yamamoto Keiichi bị khán giả báo cảnh sát vì phô bày bộ phận sinh dục trên sân khấu. Nhưng chồng của Nishino Miki và người bạn diễn chỉ bị công ty quản lý khiển trách chứ không phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Vụ bê bối nghiêm trọng nhất của danh hài này xảy ra vào năm 2006. Khi đó, Yamamoto Keiichi bị cáo buộc hiếp dâm trẻ vị thành niên. Sau khi gặp cô gái 17 tuổi trong một bữa tiệc, danh hài này bị cô gái và cha mẹ tố cáo đã mời mọc uống rượu và ép buộc nạn nhân quan hệ tình dục.

Danh hài sinh năm 1968 khẳng định chuyện gặp gỡ, quan hệ tình dục là hoàn toàn tự nguyện. Cuối cùng, Yamamoto Keiichi không phải đối mặt với bất kỳ cáo buộc pháp lý nào sau khi đạt được thỏa thuận với cô gái 17 tuổi. Nhưng lần này, công ty quản lý đã đuổi cổ Yamamoto Keiichi và danh hài này buộc phải lên truyền hình xin lỗi vì vụ việc.

Chồng nữ ca sĩ vướng ồn ào hiếp dâm trẻ vị thành niên. Ảnh: X

Cư dân mạng Hàn Quốc không khỏi bày tỏ sự sốc và phẫn nộ. Họ cho rằng 1 cô gái trẻ, có tương lai tươi sáng như Nishino Miki quá "phí đời" khi kết hôn với tội phạm tình dục đáng tuổi bố. "Cô ta điên rồi. Cô ta bằng tuổi tôi, nhưng nghĩ đến việc cô ta lại qua lại với một người lớn tuổi hơn cô ta rất nhiều – tôi không thể tin nổi", "Hắn ta còn là kẻ phạm tội tình dục nữa chứ? Nhân giống của một người như vậy thật là phiền phức. Ai đã giới thiệu họ với nhau vậy?", "Tôi bực mình quá. Mọi người ơi, không chỉ có vậy đâu, ông ta còn lớn tuổi hơn cả bố mẹ của Miki… thậm chí không phải là 'tuổi bố' đâu nhé"... netizen xứ Hàn bình luận.

Cư dân mạng không khỏi cảm thấy tiếc nuối cho Nishino Miki. Ảnh: X

Nishino Miki sinh năm 1999, từng là thành viên thuộc thế hệ thứ 14 của nhóm nhạc nữ hàng đầu Nhật Bản AKB48. Cô chính thức tốt nghiệp AKB48 vào tháng 3/2017. Bên cạnh ca hát, người đẹp còn khẳng định tên tuổi qua loạt tác phẩm truyền hình như Joshikou Keisatsu, Sailor Zombie... Cô có lượng fan đông đảo trên khắp châu Á, vượt ra khỏi biên giới Nhật Bản. Chính vì vậy khi nữ idol sinh năm 1999 tuyên bố kết hôn, ai cũng sốc đến ngỡ ngàng.

Trong tâm thư thông báo kết hôn gửi tới người hâm mộ, nữ ca sĩ dành nhiều lời khen "có cánh" cho ông xã: "Anh Yamamoto rất tốt bụng. Khi ở bên tôi, anh ấy luôn mỉm cười rạng rỡ. Từ lâu anh Yamamoto đã trở thành người tôi yêu thích nhất. Trước mặt anh ấy, tôi có thể tự nhiên hơn bao giờ hết và được sống là chính mình".

Diễn viên hài Keichi Yamamoto cũng dành nhiều lời tốt đẹp cho người bạn đời Nishino Miki. Trong tâm thư thông báo kết hôn, nam nghệ sĩ bày tỏ sự biết ơn khi được ban cho "món quà lớn và dễ thương ở tuổi 54". Tuy nhiên công chúng chẳng mấy ủng hộ cuộc hôn nhân "đũa lệch" này.

Nishino Miki tươi sáng thời còn hoạt động với AKB48. Ảnh: AKS

Công chúng chẳng mấy ủng hộ cuộc hôn nhân "đũa lệch" này. Ảnh: X

