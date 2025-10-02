Nữ idol “ngậm thìa vàng” ê chề bán được 0 album, hát live 1 lần gây sốt cả nước

Ngày 28/9 vừa qua, đại hội âm nhạc & điện ảnh Vịnh Lớn Thăng Minh Nguyệt đã khai màn tại Ma Cao, Trung Quốc. Sự kiện thu hút sự chú ý lớn của đông đảo khán giả nhờ line-up khách mời cực "xịn sò" như Thành Long, Tiêu Chiến, Âu Dương Chấn Hoa, Châu Bích Sướng, Châu Thâm, Chu Khiết Quỳnh, Dung Tổ Nhi…

Giữa dàn ngôi sao đình đám Cbiz, một tân binh nữ bất ngờ chiếm sóng chương trình, tạo nên hiệu ứng lan tỏa rất mạnh mẽ 2 ngày sau đó. Cô gái ấy chính là Thẩm Giai Nhuận. Lấy biệt danh là NINA khi hoạt động ở Hàn Quốc, có thể nói đây là lần đầu tiên Thẩm Giai Nhuận đứng trên một sân khấu ca nhạc ở quê nhà, nhất là sân khấu có quy mô cực khủng như Vịnh Lớn.

Thẩm Giai Nhuận đang viral khắp sóng mạng xứ Trung vài ngày qua

Mở đầu tiết mục là Tiểu Thẩm Dương - bố của Thẩm Giai Nhuận - với ca khúc The Sea. Đối với fan Cpop, người hâm mộ không còn lạ gì bản lĩnh sân khấu của nam nghệ sĩ. Chỉ đứng một mình cất giọng, không cần đến vũ công hay phối cảnh phức tạp, nam nghệ sĩ họ Tiểu vẫn dễ dàng đón nhận tràng pháo tay lớn.

Ngay sau đó, cô con gái "ngắt lời" bố, nối tiếp màn trình diễn với ca khúc Beautiful Sunday bằng pha "đuổi cổ" Tiểu Thẩm Dương khỏi sân khấu. Nam nghệ sĩ bị 4 nam dancer bế đi nhanh chóng khiến trường quay ồ lên cười khoái chí. Thẩm Giai Nhuận bước đến giữa sân khấu trong bộ váy hồng phớt nữ tính, gây ấn tượng với nhan sắc xinh xắn và ngọt ngào.

Tiểu Thẩm Dương bị 4 nam dancer bế đi nhanh chóng khiến trường quay ồ lên cười khoái chí

Thẩm Giai Nhuận gây ấn tượng với màn hát live 100%

Điều khiến MXH bùng nổ là nữ idol hát live 100%, không cần đến sự trợ giúp của phần audio thu tiếng trước. Cô nàng vừa hát, vừa nhảy, liên tục di chuyển đội hình mà giọng ca vẫn ổn định - nói lên khả năng kiểm soát cột hơi khá vững vàng. Sinh năm 2006, không qua trường lớp đào tạo bài bản như một idol bình thường, thực lực của Thẩm Giai Nhuận chắc chắn không thể xem thường.

Sao nữ trẻ xinh xắn, rạng rỡ biểu diễn trên sân khấu ca nhạc lớn

Các topic liên quan đến tiết mục của 2 bố con Tiểu Thẩm Dương và Thẩm Giai Nhuận đang gây sốt MXH xứ Trung, thu về hàng trăm triệu lượt đọc. Hầu hết dân mạng đều dành lời khen có cánh tới phần thể hiện xuất sắc không ngờ tới của nữ idol gen Z, cũng như sự duyên dáng giữa 2 bố con. Một số netizen bày tỏ sự trầm trồ khi nhận ra Thẩm Giai Nhuận đã trưởng thành đến vậy.

Trở về năm 2014, Thẩm Giai Nhuận khi ấy mới 8 tuổi đã cùng bố mẹ tham gia show thực tế The Firsts In Life. Sau khi chương trình lên sóng, ngoại hình của cô bé trở thành chủ đề bàn tán và bị chê bai khắp mạng xã hội. Lý do bởi cô có vẻ ngoài không xinh xắn trong mắt nhiều người, thậm chí có người còn miệt thị rằng vì cô bé giống bố, nên mới có khuôn mặt kém sắc đến thế.

Thẩm Giai Nhuận (NINA) từng bị bêu riếu là "cô bé xấu xí" suốt 1 thời gian dài

Thời gian trôi qua, Thẩm Giai Nhuận lớn lên và thực sự đã "dậy thì thành công". Gương mặt kém sắc ngày nào dần trở nên xinh xắn, sắc sảo hơn hẳn, thậm chí khiến Thẩm Giai Nhuận bị nghi "dao kéo". So ngoại hình quá khứ và hiện tại khi đã thành idol Kpop, con gái Tiểu Thẩm Dương khác biệt như được "thay đầu". Biệt danh "tinh nhị đại kém sắc nhất làng giải trí Hoa ngữ" cũng dần trôi vào dĩ vãng.

Ngày 19/6 vừa qua, Thẩm Giai Nhuận debut tại Kpop với nghệ danh NINA, tung ra MV Freeze! và mini album Never Afraid. Là con gái trong 1 gia đình quyền lực Cbiz, có được sự hậu thuẫn lớn nhưng cô nàng vẫn chìm nghỉm giữa dòng chảy nhạc Hàn, đặc biệt khi nghệ sĩ solo hiện nay đang dần đánh mất thị phần vào tay các nhóm nhạc. Người hâm mộ từng không khỏi sốc khi Thẩm Giai Nhuận bán được… 0 đơn vị trong ngày thứ 5 mở bán album đầu tay. Có những ngày chỉ bán được 1 sản phẩm. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ mới có vài trăm album được bán ra.