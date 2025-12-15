Nữ idol 18 tuổi mặc đồ quá bạo, fan bức xúc

Nhắc đến BABYMONSTER, Ahyeon chắc chắn là cái tên chiếm spotlight với lượng người hâm mộ đông đảo. Được mệnh danh là "công chúa YG thế hệ mới" ngay từ khi debut, cô nàng luôn biết cách chiêu đãi thị giác khán giả bằng nhan sắc ấn tượng cùng khí chất át chủ bài không lẫn đi đâu được. Mới đây, Ahyeon tiếp tục trở thành chủ đề nóng hổi trên MXH khi xuất hiện tại một sự kiện âm nhạc. Tuy nhiên, bên cạnh visual bùng nổ, nữ idol lại vướng phải làn sóng tranh cãi dữ dội khi diện outfit bị cho là có phần tiết kiệm vải quá đà, rất dễ bị hớ hênh.

Outfit gây lên nhiều tranh cãi của Ahyeon khi xuất hiện tại sự kiện (Nguồn: Instagram @ahyeonz.babymonster).

Ahyeon vẫn giữ nguyên phong độ nhan sắc với layout makeup tông hồng đào nhẹ nhàng nhằm tôn lên làn da mịn màng, trắng sáng. Mái tóc búi thấp đi kèm cùng phụ kiện nơ tinh tế vừa mang đến một Ahyeon đầy ngọt ngào lại cuốn hút tựa thiếu nữ nhà bên. Nữ idol diện chiếc corset trắng phối ren ôm sát cơ thể, kết hợp cùng váy ngắn đen đối lập, khoe trọn body nuột nà, không góc chết.



Nhan sắc ngọt ngào, trong veo của nữ idol vẫn giật trọn spotlight vì quá xinh đẹp.

Tuy nhiên, mọi sự chú ý lại đổ dồn vào phần trên của bộ trang phục. Chiếc corset được thiết kế với phần cúp ngực vừa trễ lại có phom khá chật, o ép vòng 1 của "bản sao Jennie" một cách rõ rệt. Ở nhiều góc máy, đặc biệt là góc nghiêng hay khi mỹ nhân sinh năm 2007 thực hiện vũ đạo cúi người, phần ngực áo hở hang táo bạo khiến người xem không khỏi nhức mắt và lo lắng những tình huống không đáng có thể xảy ra. Nhiều ý kiến cho rằng, chi tiết ren xuyên thấu cùng dáng áo như nội y này khiến tổng thể outfit Ahyeon hở hang quá mức, nhất là khi cô mới tròn 18 tuổi.

Nhiều khoảnh khắc được chụp lại khiến outfit của Ahyeon có phần hở hang so với trang phục trình diễn.

Nhiều fan hâm mộ cũng nhanh chóng lên tiếng giải thích về việc outfit này chủ đích đến từ phía stylist trực thuộc YG Entertainment. Việc theo đuổi hình tượng girlcrush sexy khiến Ahyeon phải xây dựng hình tượng trưởng thành, dù vậy, bộ cánh này vẫn bị cho là không phù hợp để trình diễn.