Nụ hôn ngọt ngào của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My trong khoảnh khắc cầu hôn

Đoàn Văn Hậu khoá môi Doãn Hải My ngọt ngào trong khoảnh khắc cầu hôn với pháo hoa lãng mạn

Hot nhất mạng xã hội Việt lúc này là tin tức Đoàn Văn Hậu cầu hôn thành công bạn gái Doãn Hải My. Sau 3 năm hẹn hò, cặp đôi quyết tâm cùng nhau xây dựng mái ấm hạnh phúc và sẽ làm đám cưới trong thời gian tới.

Thông tin này khiến người hâm mộ chia sẻ rần rần. Là bạn thân của Doãn Hải My, nữ diễn viên Bảo Hân cũng đã có mặt trong khoảnh khắc Hải My được Văn Hậu cầu hôn. Bảo Hân đã đăng tải video ghi lại nụ hôn hạnh phúc của Văn Hậu và Hải My khi cầu hôn.

Để cầu hôn Doãn Hải My, Đoàn Văn Hậu đã chuẩn bị một màn pháo hoa rực rỡ và lãng mạn được thắp lên ngay khi anh cầu hôn bạn gái Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 và nhận được câu đồng ý. Văn Hậu tặng Hải My một đoá hồng lớn, cầm theo chiếc bánh kem màu hồng với dòng chữ "She said Yes" (Cô ấy nói đồng ý). Cả hai tình tứ bên nhau, trao nhau nụ hôn ngọt ngào, và ánh mắt đong đầy tình yêu.

Trước sự chứng kiến của bạn bè thân thiết, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My khoá môi nhẹ nhàng. Nàng WAG nở nụ cười xinh đẹp hết cỡ. Niềm hạnh phúc đong đầy trên gương mặt của cả hai. Hải My dựa vào người Văn Hậu đầy vững chãi.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My hẹn hò từ năm 2020, hiện đã được hơn 3 năm. Mối quan hệ của cặp đôi được gia đình hai bên ủng hộ. Doãn Hải My nhiều lần về thăm gia đình Văn Hậu ở quê hay cùng bố mẹ Văn Hậu đi cổ vũ anh thi đấu. Văn Hậu cũng thân thiết với người nhà của Hải My, cùng gia đình cô đi du lịch hay có mặt trong những sự kiện quan trọng.