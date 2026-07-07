Nụ hôn kéo dài giữa thành phố của cặp đôi trẻ khiến dân mạng tranh cãi

Hành động thân mật của hai bạn trẻ có cần tiết chế?

Mới đây, một đoạn video ngắn được người qua đường ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội đã ngay lập tức tạo nên một "cơn bão" thảo luận. Giữa trung tâm thành phố sầm uất, một cặp đôi trẻ tuổi thản nhiên trao nhau nụ hôn kiểu Pháp nồng cháy, hoàn toàn đắm chìm vào thế giới hai người.

Sự việc diễn ra trên một con phố sầm uất, nơi dòng người qua lại như thoi đưa tại Thượng Hải.

Trong đoạn clip, cặp đôi ôm chặt lấy nhau như thể thế giới này chỉ có hai người. Ánh mắt say đắm, hành động cuồng nhiệt của họ cho thấy một tình yêu đang ở giai đoạn mặn nồng nhất. Việc thể hiện tình cảm khi yêu là điều tự nhiên, nhưng khi hành vi đó vượt quá ranh giới thân mật thông thường ở nơi công cộng, nó vô tình thách thức giới hạn chịu đựng tâm lý của không ít người xung quanh.

Người đầu tiên "phá vỡ phòng tuyến" chịu đựng là một người đàn ông trung niên đi ngang qua. Ngay khi nhìn thấy cảnh tượng ôm hôn nóng mắt, khuôn mặt ông lập tức sầm sì, lộ rõ vẻ khó chịu ra mặt. Ông dừng bước, quay người lại và quát lớn về phía cặp đôi: "Cái này nhìn ra thể thống gì nữa! Thật là ngang ngược một cách trắng trợn!".

Trái ngược hoàn toàn với ngọn lửa giận dữ của người đàn ông trung niên là sự điềm tĩnh đến lạ lùng của một ông cụ đứng ngay bên cạnh.

Trong khi những người qua đường khác chỉ liếc vội rồi bước đi, ông cụ dường như bị đóng băng tại chỗ. Ông không hề rời đi, đôi mắt dán chặt vào từng chuyển động của cặp đôi trẻ một cách đầy chăm chú. Trong ánh mắt ấy hoàn toàn vắng bóng sự tức giận, khinh miệt hay phán xét, thay vào đó là một sự tập trung cao độ, thậm chí ẩn chứa một chút hương vị hoài niệm bất tận.

Cuộc tranh luận nảy lửa của netizen: Ranh giới của không gian công cộng nằm ở đâu?

Đoạn video sau khi lan truyền trên các diễn đàn trực tuyến đã nhanh chóng châm ngòi cho một cuộc chiến bàn phím không hồi kết. Xoay quanh chủ đề "có nên thể hiện tình cảm thân mật ở nơi công cộng hay không", cộng đồng mạng đã chia thành hai chiến tuyến rõ rệt.

Phe ủng hộ: "Hãy bao dung với tình yêu của tuổi trẻ"

Những người đứng về phía cặp đôi lập luận rằng: "Tuổi trẻ yêu nhau có chút cuồng nhiệt thì có gì sai? Miễn là họ không khỏa thân hay làm những hành vi vi phạm pháp luật, tại sao người qua đường phải khắt khe đến vậy? Người đàn ông trung niên kia rõ ràng là quá định kiến". Họ cho rằng xã hội hiện đại cần có cái nhìn cởi mở, bao dung hơn đối với quyền tự do cá nhân.

Phe phản đối: "Nơi công cộng cần có tôn nghiêm và đạo đức"

Ngược lại, luồng ý kiến bảo vệ đạo đức công cộng lại phản pháo gay gắt: "Yêu nhau đến mấy cũng phải chú ý đến không gian xung quanh chứ! Đây là vấn đề ý thức tối thiểu. Các bạn thỏa mãn cảm xúc của mình, nhưng có nghĩ đến việc những bậc phụ huynh dắt theo con nhỏ đi bên cạnh sẽ phải xấu hổ như thế nào không? Hành vi này thực sự rất phản cảm".

Cuộc sống không phải là phim ảnh, đam mê cần có chừng mực

Suy cho cùng, việc các cặp đôi ôm hôn nhau trên phố là một cách để họ khẳng định tình yêu và tận hưởng mật ngọt của sự gắn kết. Những cử chỉ ấy có thể làm thăng hoa cảm xúc lứa đôi, khiến họ trân trọng nhau hơn trong hành trình dài phía trước.

Tuy nhiên, cái gì quá cũng đều không tốt. Không gian công cộng vốn dĩ là tài sản chung của toàn xã hội. Nếu bất chấp tất cả để theo đuổi chủ nghĩa "miễn là tôi không ngại thì người ngại sẽ là người khác", chúng ta sẽ rất dễ biến mình thành tâm điểm của sự kỳ thị và ghê tởm trong mắt dư luận.

Sự tức giận của người đàn ông trung niên là để duy trì lề lối, đạo đức xã hội; trong khi sự trầm ngâm của ông cụ lại là sự bao dung, thấu hiểu cho phần "con" và phần "người" trong tình yêu. Cả hai góc nhìn đều có cái lý của riêng mình. Điều duy nhất chưa đúng ở đây chính là cặp đôi trẻ đã không kiểm soát tốt "mức độ" thể hiện của bản thân.