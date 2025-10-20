Nữ hoàng trang sức Diễm Hương – người phụ nữ trọn tâm - đức - tài, lan tỏa yoga đến cộng đồng Việt Nam

Giữa những gương mặt tiêu biểu ấy, Hoa hậu – Nữ hoàng Trang sức Việt Nam Trần Thị Diễm Hương là một minh chứng sống động cho vẻ đẹp hội tụ của Tâm – Tài – Trí – Đức.

Tiếp xúc và làm việc cùng Hoa hậu Diễm Hương, ai cũng cảm nhận được ở cô sự thân thiện, nhân hậu, tinh tế và đầy năng lượng tích cực. Không chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp, cô còn là một nhà lãnh đạo truyền cảm hứng, người luôn tiên phong trong các hoạt động vì sức khỏe cộng đồng và phát triển phong trào yoga, đào tạo ra nhiều thế hệ HLV yoga chuyên nghiệp tại Việt Nam và vươn tầm ra thế giới.

Hoa hậu – Nữ hoàng Trang sức Việt Nam Trần Thị Diễm Hương đã góp sức lan tỏa yoga ra khắp Việt Nam và cả thế giới.

Hiện nay, Hoa hậu Trần Thị Diễm Hương đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như: Chủ tịch Liên minh Yoga Thế giới khu vực Đông Nam Á (YAI); Phó Chủ tịch Liên đoàn Yoga Việt Nam; Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Yoga Hà Nội và Liên đoàn Yoga tỉnh Thái Nguyên; Ủy viên Ban Thể thao và Phụ nữ – Ủy ban Olympic Việt Nam; Phó Trưởng ban Truyền thông và Giáo dục Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam.

Không chỉ là người dẫn dắt, Hoa hậu Diễm Hương còn là cố vấn chuyên môn cao cấp, Ban tổ chức của nhiều sự kiện Yoga quốc gia và quốc tế, quy tụ hàng nghìn người tham gia tập luyện, lan tỏa thông điệp "Sức khỏe – Bình an – Hạnh phúc" đến cộng đồng.

Hoa hậu – Nữ hoàng Trang sức Việt Nam Trần Thị Diễm Hương rạng rỡ trong ngày sinh nhật.

Đầu năm 2025, cô vừa hoàn thành Luận văn Thạc sĩ điều hành cao cấp (Executive MBA) tại Đại học Kinh tế Quốc dân và tốt nghiệp xuất sắc, ghi dấu một hành trình học tập nghiêm túc và bền bỉ. Sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, vóc dáng chuẩn, khuôn mặt khả ái, cùng phong thái thanh lịch, Diễm Hương luôn trung thành với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam truyền thống – đẹp tự nhiên, sống chân thành và giản dị.

Dù bận rộn với công việc lãnh đạo và kinh doanh, cô vẫn chu toàn với vai trò người mẹ của ba con nhỏ. Mỗi ngày, cô đều tự tay vào bếp, chăm sóc và vun vén tổ ấm bằng tình yêu thương. Với Diễm Hương, niềm hạnh phúc lớn nhất là được sống một cuộc đời ý nghĩa, lan tỏa giá trị tích cực, yêu thương đến gia đình, cộng đồng và xã hội.

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, cùng chiêm ngưỡng bộ ảnh mới nhất của Nữ Hoàng Trang sức Việt Nam Trần Thị Diễm Hương – người phụ nữ mang vẻ đẹp rạng rỡ của tâm hồn, trí tuệ và lòng nhân ái.