"Nữ hoàng tốc độ" Việt Nam bất ngờ giải nghệ ở tuổi 20: Từng dự Olympic, là á quân SEA Games

Theo đó, “Nữ hoàng tốc độ” Trần Thị Nhi Yến vừa có đơn xin rút khỏi đội tuyển điền kinh quốc gia, đồng thời cũng quyết định chia tay sự nghiệp thi đấu đỉnh cao để đi du học.

Trước nguyện vọng của VĐV, các cơ quan liên quan đã quyết định đồng ý để Yến Nhi rời đội tuyển quốc gia từ ngày 1/10/2025.

Trần Thị Nhi Yến (trái) tranh tài tại Olympic Paris cự ly 100m.

Sinh năm 2005 tại Long An, Trần Thị Nhi Yến có vóc dáng nổi bật với chiều cao khoảng 1m72, đôi chân dài và tố chất thiên bẩm cho các cự ly ngắn. Ngay từ nhỏ, Yến đã mê vận động, từng thử sức ở nhiều môn như bóng chuyền, nhảy xa… trước khi thực sự bén duyên với đường chạy.

Cuối năm lớp 11, cô được chọn tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia 2, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Thị Thanh Hương – người từng đào tạo Lê Tú Chinh, “nữ hoàng tốc độ” trước đó của điền kinh Việt Nam. Cái tên Trần Thị Nhi Yến nhanh chóng nổi lên như một hiện tượng mới.

Nhi Yến tạo được nhiều dấu ấn từ khi còn rất trẻ.

Chỉ trong vài năm, Nhi Yến đã gặt hái loạt thành tích khiến giới chuyên môn phải thán phục. Năm 2022, cô giành HCV 100m tại Đại hội Thể thao toàn quốc. Năm 2023, Nhi Yến lập kỷ lục trẻ quốc gia ở cự ly 200m với thành tích 23,72 giây, rồi mang về HCB 200m và HCĐ 100m ở SEA Games 32.

Không dừng lại ở đấu trường khu vực, Nhi Yến còn ghi dấu ấn ở châu lục. Cô vào chung kết 100m tại giải vô địch châu Á 2023, rồi giành tới 2 HCB (100m và 200m) ở giải U20 châu Á 2024, đạt chuẩn dự U20 thế giới. Đỉnh cao nhất là tại giải vô địch châu Á 2025, Yến xuất sắc giành HCĐ 100m với thành tích 11,54 giây – thành tích hiếm hoi mà một nữ VĐV Việt Nam có thể chạm tới.

Vào năm ngoái, Nhi Yến cũng nhận được suất đặc cách tham dự Olympic Paris 2024.

Nhi Yến quyết định đi du học.

Ở tuổi 20, Trần Thị Nhi Yến đã trở thành gương mặt sáng giá nhất của đường chạy ngắn Việt Nam, được kỳ vọng kế tục đàn chị Vũ Thị Hương, Lê Tú Chinh.

Thế nhưng, khi sự nghiệp đang thăng hoa, Nhi Yến lại chọn lối rẽ khác. Quyết định của cô này được Liên đoàn điền kinh Việt Nam và HLV tôn trọng, dù ai cũng tiếc nuối.

Một tài năng trẻ, đang ở độ chín của sự bùng nổ, bất ngờ tạm gác lại ước mơ đỉnh cao – điều này khiến không ít người hâm mộ hụt hẫng. Tuy nhiên với các nhân Nhi Yến, cô chắc chắn đã có suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định này.

Dù thế nào, chặng đường ngắn ngủi của Trần Thị Nhi Yến cũng đã để lại dấu ấn mạnh mẽ. Từ một cô gái nông thôn, cô vươn lên trở thành gương mặt nổi bật bậc nhất của điền kinh Việt Nam.