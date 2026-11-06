Nữ hoàng phim ngắn bị điều tra

Lưu Niệm bị công ty quản lý tố có hành vi tự ý phá vỡ hợp đồng, còn tìm nhiều cách giấu thu nhập. Họ đã báo cảnh sát điều tra thuế và thu nhập của cô.

Trang QQ đưa tin nữ diễn viên Lưu Niệm bị công ty quản lý cũ Thanh Khanh tố thông đồng với nhân viên phụ trách thương vụ của công ty, che giấu doanh thu quảng cáo, tự ý nhận tiền và chia chác riêng. Phía công ty quản lý đã trình báo cảnh sát vào cuối tháng 9, vụ việc đang trong quá trình điều tra.

Theo phía công ty Thanh Khanh, hợp đồng quản lý giữa hai bên ban đầu được chia theo tỷ lệ 50-50, đến tháng 8/2025, Lưu Niệm đến công ty, yêu cầu thay đổi điều khoản hợp tác. Nữ diễn viên muốn nhận 90% thu nhập, công ty chỉ được hưởng 10%.

Diễn viên Lưu Niệm bị công ty quản lý tố vô ơn, đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Người phụ trách công ty lập tức từ chối. Phía công ty quản lý Thanh Khanh cho biết để giúp đỡ sự nghiệp cho Lưu Niệm, công ty sử dụng nhiều nguồn lực, còn giúp cô giải quyết tranh chấp hợp đồng với đơn vị quản lý cũ, giúp cô dần trở thành nữ hoàng dòng phim ngắn tại Trung Quốc. Riêng chi phí nhân sự cho đội ngũ này đã tiêu tốn khoảng 3-4 triệu NDT mỗi năm.

Đến tháng 9/2025, nữ diễn viên đơn phương gửi thông báo chấm dứt hợp đồng, sau đó chặn liên lạc với toàn bộ nhân viên công ty. Cô tự thành lập công ty riêng, liên hệ với các đối tác cũ và yêu cầu họ thanh toán vào tài khoản của công ty mới.

Mặt khác, công ty còn tố Lưu Niệm chiếm đoạt tiền từ các hợp đồng quảng cáo. Qua kiểm tra, công ty Thanh Khanh phát hiện từ cuối năm 2024 đến đầu năm 2025, Lưu Niệm đã thông đồng với một nhân viên che giấu thu nhập từ quảng cáo bằng cách khẳng định các hợp đồng mới đều đến từ mối quan hệ cá nhân, không phát sinh chi phí quảng cáo, chỉ được tặng đồ lưu niệm.

Công ty quản lý cũ khẳng định đã tốn nhiều tài nguyên, công sức để đưa Lưu Niệm trở thành diễn viên nổi tiếng giới phim ngắn. Nhưng sau khi thành công, cô lại muốn dứt áo ra đi.

Sau khi bị công ty quản lý cũ tố gian lận, Lưu Niệm cho rằng một số tài khoản đã cố tình đăng tải và lan truyền thông tin sai lệch, trong đó có cáo buộc cô bị điều tra hình sự, biển thủ lợi nhuận thương mại.

Theo studio của Lưu Niệm, hồi tháng 2, Tòa án Nhân dân quận Kim Thủy, thành phố Trịnh Châu đã kết luận công ty Thanh Khanh vu khống Lưu Niệm tự ý liên hệ và tiếp nhận hợp đồng thương mại.

Nữ diễn viên Lưu Niệm cho biết công ty Thanh Khanh liên tục gây náo loạn tại đoàn phim, cản trở quá trình diễn xuất của cô. Hiện tại, vụ tranh chấp hợp đồng quản lý giữa Lưu Niệm và công ty Thanh Khanh vẫn chưa được xét xử, nhưng phía công ty đã tung hàng loạt tin tức tiêu cực, gây ảnh hưởng tới danh tiếng của cô.

Lưu Niệm đưa ra bằng chứng cho thấy công ty đang bôi nhọ mình, làm ảnh hưởng tới quá trình xét xử tranh chấp.

Lưu Niệm sinh năm 2001, tốt nghiệp khoa Biểu diễn, Đại học Truyền thông Tứ Xuyên. Năm 2018, nữ diễn viên ra mắt với tư cách thành viên thế hệ đầu tiên của nhóm AKB48 Team SH. Cùng năm, cô tham gia chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nữ Produce 101 và bắt đầu gây chú ý. Năm 2020, cô tiếp tục tham gia Produce Camp 2020 và đạt vị trí thứ 12 ở vòng chung kết.

Đến 2024, cô chuyển hướng sang diễn xuất và trở thành gương mặt nổi bật trong dòng phim ngắn Trung Quốc với các tác phẩm như Cuộc đời tiểu thư Bạch đã bị hủy hoại, Hẹn ước ngọt ngào đầu hạ (vai An Sơ Hạ), Xuân khóa lang quân, Cái nhìn thoáng qua, Bản quan ở đây, Hướng dẫn viên săn bắn 2, Phu nhân hạ thủ lưu tình và Thẩm Minh Nguyệt.