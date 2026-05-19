Nữ hoàng nước mắt Vbiz già đi chục tuổi vì kiểu tóc thảm họa, tạo hình xấu nhất sự nghiệp là đây

Tối 18/5, bộ phim Dưới Ô Cửa Sáng Đèn lên sóng lúc 20 giờ trên VTV3 thu hút sự chú ý của khán giả. Với nội dung hài hước nhân văn và không kém phần sâu lắng, tác phẩm đang nhận được sự yêu mến và mong chờ từ người xem.

Phim có nội dung về nhóm bạn lớn lên từ tập thể khu chung cư cũ, trong đó, nam chính Lưu Đình Sinh là một ông bố đơn thân sống nguyên tắc, trách nhiệm, giàu nghĩa khí. Nữ chính Diệu (Quỳnh Châu) là một nữ doanh nhân thành đạt nhưng lại gặp rắc rối hôn nhân vì chồng ngoại tình. Tài (Tuấn Tú) chăm sóc người mẹ mắc Alzheimer trong nỗi lo thường trực. Nguyệt (Thanh Hương) trở về sau 20 năm với những vết thương lòng chưa lành. Còn Bằng (Du Ka) - gã đàn ông hâm dở nhưng sống chân thành, hết mình vì bạn bè.

Quỳnh Châu với tạo hình bị chê già sến trong phim mới

Nữ diễn viên chia sẻ cô rất cố gắng để thể hiện tốt vai diễn người phụ nữ đã có chồng

Tập 1 giới thiệu Diệu là cô gái nhiệt tình, mạnh mẽ, chủ một công ty may mặc. Tuy nhiên, trang phục và hóa trang của Quỳnh Châu trong Dưới Ô Cửa Sáng Đèn lại nhận những lời đánh giá tiêu cực từ khán giả. Người xem không còn nhận ra "Thị Tú" sành điệu với những bộ đồ thể thao thời thượng mà nữ diễn viên hóa thân thành một người phụ nữ trung niên với mái tóc xoăn khiến cô già đi và trang phục không xấu nhưng chưa thực sự phù hợp.

Chính vì vậy, những khán giả yêu mến Quỳnh Châu trong phim Cách Em 1 Milimet vẫn chưa thể chấp nhận được hình ảnh của Diệu trong Dưới Ô Cửa Sáng Đèn. Thậm chí còn cho rằng đây là tạo hình kém sắc nhất trong sự nghiệp của Quỳnh Châu. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng việc Quỳnh Châu sẵn sàng chấp nhận làm xấu bản thân cho thấy sự nghiệp túc với nghề diễn của nữ diễn viên.

Quỳnh Châu - Quang Sự là cặp đôi màn ảnh mới của phim giờ vàng VTV

Quỳnh Châu được yêu thích với vai Tú trong Cách Em 1 Milimet

Nhan sắc ngoài đời trẻ trung của nữ diễn viên

Dưới Ô Cửa Sáng Đèn không chọn những tình tiết quá kịch tính gây sốc mà được khen ngợi với những câu thoại nhân văn, diễn xuất tự nhiên giàu cảm xúc. Mỗi nhân vật được xây dựng rất thật, rất đời. Bối cảnh là những hành lang khu tập thể cũ tại Hà Nội với câu chuyện bếp lửa bữa cơm quen thuộc, những người hàng xóm dù xích mích nhưng lại rất nghĩa tình. Các nghệ sĩ kỳ cựu như NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Chí Trung tạo cho câu chuyện phim có chiều sâu hơn từ những trải nghiệm thực tế của chính họ.

Trong tập 1, Vân (Ngọc Huyền) em gái Sinh bán cho hàng xóm trong khu tập thể những đồ điện gia dụng không rõ nguồn gốc. Ông Đăng (Chí Trung) hào hứng mua nhưng sau đó bếp bị cháy dây khiến ông bị bỏng phải đi cấp cứu. Sinh nhiệt tình giúp đỡ ông Đăng, lo lắng như người thân trong khi con rể lại có thái độ thờ ơ lạnh lùng và ghen tuông với Sinh.

Sau khi về nhà ông Đăng đòi bồi thường 30 triệu trong khi Vân không có tiền. Diệu đề nghị Vân đến công ty của mình làm nhưng Sinh lo lắng Vân sẽ gây khó khăn cho bạn. Thực tế, Diệu cảm mến Sinh từ khi còn trẻ, nhưng cả hai đã bỏ lỡ nhau một lần trong đời. Khán giả tò mò số phận của họ sẽ đi về đâu, đồng thời đứng trước nguy cơ giải tỏa khu tập thể cũ những người bạn thân sẽ ra sao trong tương lai.

Dưới Ô Cửa Sáng Đèn nhận nhiều lời khen của khán giả

Quỳnh Châu sinh năm 1998, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, đang công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Cô từng tham gia các tác phẩm như Người Một Nhà, Lối Về Miền Hoa, Biệt Dược Đen ... Cô được khán giả khen ngợi là "nữ hoàng nước mắt mới" của màn ảnh Việt nhờ những cảnh khóc đầy cảm xúc trong Cách Em 1 Milimet .