"Nữ hoàng nội y" đang hết thời

Thời huy hoàng của "nữ hoàng nội y"

Ở Việt Nam, nhắc đến cụm từ "Nữ hoàng nội y" là người ta sẽ gọi ngay cái tên Ngọc Trinh. Người đẹp quê Trà Vinh bước chân vào showbiz từ năm 16 tuổi, tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp nhưng thứ khiến cô "đổi đời", một bước trở thành mỹ nhân được săn đón hàng đầu showbiz lại là những bộ ảnh khoe thân nóng bỏng cùng gương mặt ngây thơ.

Kể từ đây, Ngọc Trinh duy trì "sức nóng" của mình bằng những phát ngôn gây sốc về tình - tiền, những cuộc tình ồn ào với đại gia, những pha ăn mặc hớ hênh lên cả truyền thông quốc tế và hàng loạt scandal lớn nhỏ. Nếu nói Ngọc Trinh chiêu trò để "tạo nhiệt" tên tuổi thì quả thật cô đã làm điều đó cực kỳ thành công. Bằng chứng Ngọc Trinh nói gì, mặc gì, làm gì cũng dễ trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội, làm tốn không ít giấy mực của giới truyền thông.

Một trong những câu nói làm chấn động dư luận một thời của Ngọc Trinh là "Yêu không tiền thì cạp đất mà ăn". Sau đó tiếp tục là những phát ngôn: "Yêu tôi tốn kém lắm", "Đàn ông nghèo chắc tôi không yêu đâu", "Nhan sắc quyết định tất cả, ngôn tình chỉ đến với cô gái có nhan sắc"... Ngọc Trinh bị chỉ trích gay gắt vì nhiều khán giả cho rằng cô đang cổ súy cho lối sống thực dụng, đề cao những giá trị hào nhoáng bên ngoài hơn phẩm giá, tri thức. Số khác lại "ném đá" Ngọc Trinh vì cho rằng cô muốn gây sự chú ý, đánh bóng tên tuổi bằng những phát ngôn gây sốc.

Gần 20 năm trong showbiz, Ngọc Trinh vướng không ít tin đồn cặp kè đại gia. Lần công khai yêu đại gia ồn ào nhất của "Nữ hoàng nội y" là vào năm 2017 với tỷ phú Hoàng Kiều.

Sự chênh lệch tuổi tác "nàng 27 - chàng 72" cùng với những hình ảnh thân mật giữa hai người từng là tâm điểm của vô số những lời bàn tán, trong đó không ít bình luận mỉa mai, giễu cợt. Nhưng rồi chuyện tình này cũng chỉ công khai chóng vánh trong 3 tháng.

Vụ ồn ào gây chấn động từ trong nước ra quốc tế của Ngọc Trinh là lần cô diện chiếc váy "mặc như không mặc" lên thảm đỏ Cannes 2019. Không chỉ dư luận trong nước chỉ trích chân dài vì trang phục phản cảm, truyền thông quốc tế cũng đánh giá bộ váy của cô mang tính gợi dục.



Chưa kể, còn vô vàn những lần Ngọc Trinh "tạo sóng" dư luận vì mặc hở ra sân bay, công khai khoe đồ "nhái" nhưng vẫn mạnh miệng thách thức.

Điều đáng nói ở đây là dù bị "ném đá" dữ dội ra sao, Ngọc Trinh vẫn giữ thái độ thản nhiên "đạp lên dư luận". Thay vì vội vàng có lời xin lỗi, giải thích khi gây ra sự tranh cãi như những ngôi sao khác thường làm, việc duy nhất mà Ngọc Trinh làm là mặc kệ ai muốn nói gì, mình thích là được. Điều này càng khiến những vụ ồn ào của cô bị đẩy lên mức độ kịch tính cao hơn, hấp dẫn nhiều người theo dõi hơn.

Ngoài scandal, lối sống sang chảnh như giới thượng lưu của Ngọc Trinh cũng khiến cô luôn là tâm điểm: Biệt thự triệu đô, siêu xe Maybach, Rolls Royce, G63, bộ sưu tập hàng hiệu, những cuộc vui xa hoa...

Điểm sáng tích cực hiếm hoi trong sự nổi tiếng của Ngọc Trinh là ở vai trò Youtuber. Bắt đầu với series đập hộp đồ hiệu, Ngọc Trinh thu hút hàng triệu lượt xem clip và tương tác "khủng". Thậm chí, cô còn tạo ra xu hướng làm clip "đập hộp" hàng hiệu trên các nền tảng mạng xã hội. Sau đó Ngọc Trinh tiếp tục quay những vlog giới thiệu nhà, chia sẻ cuộc sống thường ngày... được cộng đồng mạng theo dõi và yêu thích.

Cú ngã xe để nhận ra mình đã... hết thời

Tháng 10/2023, Ngọc Trinh không chỉ bị thương mà còn vướng vào vòng lao lý khi thực hiện hành vi lái xe mô tô phân khối lớn với nhiều tư thế không được phép như thả hai tay, quỳ gối trên xe. Ban đầu, người đẹp còn có thái độ thách thức tuyên bố mình "tự làm tự chịu". Nhưng sau đó, cô đã phải trả giá cho hành động của mình bằng việc bị tạm giam 4 tháng và phạt 1 năm tù treo.

Đương nhiên, chân dài sinh năm 1989 một lần nữa trở thành tâm điểm công kích của dư luận. Ở góc độ khác, nhiều ý kiến cho rằng Ngọc Trinh muốn tìm lại sự nổi tiếng sau thời gian tên tuổi có dấu hiệu "hạ nhiệt", nhưng lại dùng sai cách nên phải trả giá đắt.

Trở về từ biến cố lớn, Ngọc Trinh dường như đã chiêm nghiệm được nhiều điều. Cô lựa chọn cuộc sống bình lặng, tập trung kinh doanh, làm nội dung "sạch" trên mạng xã hội, chăm chỉ đi thiện nguyện.

Không thể phủ nhận rằng, sức hút của "nữ hoàng nội y" đã giảm đi đáng kể. Cô vẫn xuất hiện đều đặn, nhưng không còn là tâm điểm dư luận, không còn cái thời "Ngọc Trinh thở thôi cũng trở thành chủ đề hot". Nếu như vài năm trước, mỗi vlog Ngọc Trinh đăng lên đều thu hút hàng triệu lượt xem, thì hiện tại chỉ dừng ở con số vài chục đến hơn một trăm nghìn lượt xem. Lượng tương tác trên các bài đăng của Ngọc Trinh từ năm 2022 đổ về trước đều đạt mức trung bình khoảng 10 nghìn like, nhưng từ năm 2023 thì con số này giảm dần và hiện tại mỗi bài đăng trên fanpage Ngọc Trinh chỉ đạt 5-6 nghìn like. Thậm chí có những bức ảnh Ngọc Trinh chỉ nhận được vài trăm like.

Nhưng bù lại, thứ Ngọc Trinh nhận được bây giờ là cái nhìn thiện cảm hơn từ công chúng, sự ghi nhận bởi những thay đổi tích cực của cô.

Vlog đập hộp của Ngọc Trinh không còn đạt được những con số 7 triệu, 10 triệu view như trước

Những video trong 1 năm gần đây của Ngọc Trinh chỉ thu hút từ vài chục đến hơn 100 nghìn lượt xem

Trước đây Ngọc Trinh chỉ cần đăng ảnh là có ít nhất 10 nghìn like, thả tim

Hiện tại tương tác trên Facebook của "Nữ hoàng nội y" lại khá khiêm tốn

Việc Ngọc Trinh hết thời là điều tất yếu. Bởi "tre già măng mọc" là quy luật hiển nhiên, trong môi trường showbiz khắc nghiệt với tốc độ đào thải nhanh thì điều đó lại càng dễ hiểu. Nhưng dẫu sao, giữa thời điểm mỗi năm có thêm hàng chục nhan sắc mới, ngôi sao giải trí "mọc lên như nấm sau mưa" thì Ngọc Trinh giữ được tên tuổi đến thời điểm hiện tại cũng không phải dễ dàng.

Bên cạnh đó, khán giả ngày nay cũng đã quá mệt mỏi với drama, scandal của giới giải trí. Dù nó luôn là chủ đề được chú ý, nhưng phản ứng của khán giả với người nổi tiếng vướng scandal đã gay gắt hơn xưa rất nhiều, họ thậm chí không ngại yêu cầu "phong sát" những cái tên gây tiêu cực trên truyền thông. Chính vì thế mà công thức tạo scandal để đánh bóng tên tuổi như Ngọc Trinh từng làm đã không còn hiệu quả ở thời điểm hiện tại.



Sau tất cả, một cuộc sống bình lặng có lẽ cũng là một cách chữa lành cho chính Ngọc Trinh. Không còn là cái tên "hot" như trước nhưng cô vẫn có những người thực sự ủng hộ và theo dõi. Không còn xuất hiện nhiều trên mặt báo hay là tâm điểm trên mạng xã hội nhưng cô lại mang nguồn năng lượng tích cực hơn, đẹp hơn trong mắt người khác. Dừng lại việc chạy theo những hào quang xa hoa lộng lẫy bên ngoài, Ngọc Trinh lúc này chính là phiên bản đang được hoàn thiện hơn từng ngày.