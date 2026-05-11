Nữ hoàng nhạc đỏ là mẹ đơn thân 4 con đăng status về tình yêu: "Nụ cười của em tốt cho trái tim anh"

Mới đây, Anh Thơ thu hút sự chú ý khi liên tục đăng tải những dòng trạng thái đầy cảm xúc về tình yêu và sự dịu dàng trên trang cá nhân. Những chia sẻ ngọt ngào của "nữ hoàng nhạc đỏ" khiến nhiều người cho rằng cô đang tận hưởng nguồn năng lượng tích cực và lãng mạn ở tuổi U50.

Mới đây, giọng ca Xa khơi viết: “Người ta nói nắng buổi sáng rất tốt cho sức khỏe. Còn nụ cười của em thì tốt cho... trái tim anh”. Trước đó không lâ, cô cũng đăng tải một dòng trạng thái đầy nữ tính: "Dịu dàng em có thừa, nhưng em chỉ muốn để dành sự dịu dàng ấy cho riêng một người". Một chia sẻ khác cũng gây chú ý không kém: "Ánh mắt kẻ say tình. Khẽ nhìn kẻ tình si. Say giai điệu, say lời ca. Và say cả nụ cười rạng rỡ của em...".

Thời gian gần đây, Anh Thơ liên tục chia sẻ những status đầy tình cảm

Những dòng tâm sự nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác từ khán giả. Không ít người cho rằng sau nhiều thăng trầm trong cuộc sống, Anh Thơ ngày càng trở nên cởi mở hơn trong việc chia sẻ cảm xúc cá nhân.

Dù không trực tiếp nhắc đến một mối quan hệ cụ thể, nhưng những status mang màu sắc tình yêu của nữ ca sĩ vẫn khiến công chúng tò mò.

Anh Thơ sinh năm 1976 tại Thanh Hóa, là một trong những giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc cách mạng và thính phòng Việt Nam. Sở hữu chất giọng soprano cao, vang và giàu cảm xúc, cô được khán giả ưu ái gọi là "nữ hoàng nhạc đỏ". Tên tuổi của nữ ca sĩ gắn liền với nhiều ca khúc nổi tiếng như Xa khơi, Khúc hát sông quê, Người con gái sông La, Tình ta biển bạc đồng xanh...

Ở tuổi 50, "nữ hoàng nhạc đỏ" ngày càng xinh đẹp, đằm thắm

Trong sự nghiệp, Anh Thơ từng giành nhiều giải thưởng âm nhạc lớn như giải Nhất Tiếng hát Truyền hình Hà Nội năm 1998, giải Ba Tiếng hát Truyền hình toàn quốc năm 1999 và giải Nhất Giọng ca Sóng phát thanh năm 2001. Ngoài hoạt động biểu diễn, cô còn tham gia giảng dạy thanh nhạc, đào tạo nhiều thế hệ học trò trẻ.

Bên cạnh thành công nghệ thuật, cuộc sống riêng của nữ ca sĩ cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Sau đổ vỡ hôn nhân, Anh Thơ hiện là mẹ đơn thân của 4 người con. Nữ ca sĩ từng chia sẻ cô dành phần lớn thời gian cho con cái, công việc giảng dạy và chạy show biểu diễn.

Dù từng thừa nhận bản thân có lúc nghĩ mình sẽ cô độc đến cuối đời, nhưng cô vẫn lựa chọn sống lạc quan và tận hưởng cuộc sống theo cách nhẹ nhàng nhất.