"Nữ hoàng màn ảnh" Trương Mạn Ngọc hiếm hoi lộ diện, tuổi 61 lặng lẽ và bình dị

Nữ minh tinh xuất hiện với thần thái tươi tắn, rạng rỡ

Theo HK01, gần đây, Trương Mạn Ngọc gây chú ý khi vừa tạo tài khoản trên nền tảng mạng xã hội Xiaohongshu và đăng tải video đầu tiên. Trong thước phim ngắn, mỹ nhân phim Tâm trạng khi yêu ăn mặc giản dị, để mặt mộc, tận hưởng những khoảnh khắc bình yên, rạng rỡ đời thường. Minh tinh huyền thoại của màn ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) suy ngẫm: "Cuộc sống là một khu vườn. Hãy đến và ngồi xuống. Trong khu vườn cuộc sống này, tất cả chúng ta đều cùng nhau bước đi. Dù con đường bằng phẳng hay gập ghềnh, hãy cùng nhau chia sẻ cảnh đẹp trên suốt chặng đường".

Trương Mạn Ngọc trong video vừa đăng tải. Ảnh: CMH.

Cô cho biết thời điểm mở tài khoản là quyết định cá nhân, không cần lý do cụ thể. Cô muốn chia sẻ những hoạt động mới, những điều thú vị, hữu ích hoặc đáng nhắc lại. Nội dung có thể là khoảnh khắc thư giãn, cảm động, hay những điều bình thường, lành mạnh. Cô khẳng định sẽ tiếp tục xuất hiện trên nền tảng này để kết nối với khán giả.

Video ngay lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng đồng thời giúp cô nhận về hơn 600.000 lượt theo dõi chỉ trong 1 ngày. Khán giả nhận xét, ở tuổi ngoài 60 Trương Mạn Ngọc giữ được làn da căng bóng, gương mặt thanh tú và thần thái tươi tắn. Thần thái của nữ nghệ sĩ rạng rỡ, thân hình cân đối và có sức sống hơn so với những bức ảnh "tuột dốc" cách đây ít năm. Nhiều người bày tỏ xúc động khi thấy hình ảnh đời thường của cô, đồng thời tò mò liệu cô có ý định trở lại màn ảnh.

Loạt khoảnh khắc đời thường lần đầu được minh tinh 61 tuổi chia sẻ với khán giả. Ảnh: CMH.

Bên cạnh những lời khen ngợi về sắc vóc, thần thái và phong cách thời trang của Trương Mạn Ngọc ở tuổi ngoài 60, nhiều khán giả xúc động khi được nhìn thấy những khoảnh khắc đời thường của thần tượng.

Tận hưởng cuộc sống ở tuổi 61

Nhiều năm qua, Trương Mạn Ngọc không đóng phim, sống kín tiếng và hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện công khai. Cô chủ yếu dành thời gian tận hưởng cuộc sống lặng lẽ ở châu Âu.

Trương Mạn Ngọc chỉ xuất hiện ở một vài sự kiện trong những năm qua. Trong ảnh, minh tinh 6X dự một sự kiện thời trang vào cuối năm ngoái. Ảnh: INSTAGRAM SHENG SHENG.

Hình ảnh Trương Mạn Ngọc xuất hiện bên chàng trai trẻ được chụp vài tuần trước. Ảnh: HK01.

Năm ngoái, cô tham gia một quảng cáo sản phẩm chăm sóc da, bày tỏ mong muốn thử sức ở vai trò sản xuất nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Thời gian gần đây, cô được bắt gặp tại một buổi hòa nhạc ở Hồng Kông (Trung Quốc), sau đó sang châu Âu dự sự kiện từ thiện. Một số hình ảnh được bắt gặp trên đường cho thấy cô dạo phố Paris cùng một người đàn ông trẻ tuổi lạ mặt.

Trương Mạn Ngọc từ lâu đã né tránh truyền thông. Hồi 2024, PV tạp chí GQ tiết lộ mình từng liên hệ với đại diện truyền thông của minh tinh kỳ cựu để viết bài nhưng hai tuần chờ đợi, người này báo lại rằng cô từ chối phỏng vấn. Người đại diện của ngôi sao biểu tượng này cũng cho biết: "Cô Trương không nêu lý do, nhưng trong một thời gian dài, cô ấy đã từ chối hầu hết các lời mời phỏng vấn từ giới truyền thông".

Năm 1983, Trương Mạn Ngọc trở thành Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông (Trung Quốc).

Trương Mạn Ngọc sinh năm 1964, trở nên nổi tiếng khi tham gia Hoa hậu Hồng Kông 1983, giành ngôi Á hậu rồi bước chân vào làng giải trí. Người đẹp đẩy mạnh hoạt động diễn xuất và nhanh chóng vươn mình trở thành một trong những minh tinh xuất sắc nhất của điện ảnh Hoa ngữ.

Thời đỉnh cao, cô khiến bao người mê đắm với vẻ đẹp cổ điển, quý phái, đầy thu hút, đậm chất Á đông. Thập niên 1980 - 1990, Trương Mạn Ngọc nằm trong "tứ đại mỹ nhân" của màn ảnh Hồng Kông (Trung Quốc). Minh tinh tài sắc vẹn toàn này chinh phục khán giả qua hàng loạt kiệt tác điện ảnh: Vượng giác ca môn, Đông phương tam hiệp, Đông Tà Tây Độc, A Phi chính truyện, Nguyễn Linh Ngọc, Thanh xà, Hào môn dạ yến, Tâm trạng khi yêu, 2046, Anh hùng…

Sau khi chia tay với điện ảnh, Trương Mạn Ngọc từng thổ lộ giấc mơ làm ca sĩ và tự sáng tác nhạc.

Năm 2013, Trương Mạn Ngọc rời xa diễn xuất, thử sức với ca hát nhưng nhận phản ứng tiêu cực. Sau đó, cô gần như biến mất khỏi các hoạt động nghệ thuật, dành phần lớn thời gian sống ở châu Âu. Cuộc sống của cô gắn với những chuyến đi và các hoạt động riêng tư hiếm khi công bố.

Về đời tư, cô từng trải qua nhiều mối tình không trọn vẹn. Cuộc hôn nhân với đạo diễn Pháp Olivier Assayas kéo dài từ 1998 đến 2001 rồi kết thúc. Kể từ đó, cô giữ kín chuyện tình cảm và không công khai mối quan hệ mới.