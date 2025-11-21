Nữ hoàng Doanh nhân Việt Nam 2025 sẽ có 4 nữ hoàng

Cuộc thi Nữ Hoàng Doanh nhân Việt Nam được tổ chức lần đầu vào năm 2017. Cuộc thi gồm 4 bảng, độ tuổi trải dài từ 10 đến 65. Theo đó, bảng A dành cho các thí sinh từ 20 tuổi đến 30 tuổi. Bảng B từ 31 tuổi đến 40 tuổi.Bảng C từ 41 tuổi đến 50 tuổi và Bảng D từ 51 tuổi đến 65 tuổi.

Trải qua 9 năm tổ chức, Nữ Hoàng Doanh nhân Việt Nam là một trong những cuộc thi có sức hút lớn trong cộng đồng Doanh nhân tại Việt Nam. Cuộc thi năm nay được tổ chức theo giấy phép của UBND TPHCM – Sở Văn hóa và Thể thao số 5569. Cuộc thi có 4 bảng và sẽ có 4 người chiến thắng ở ngôi vị cao nhất.

Sự kiện vừa diễn ra tại Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM.

Tại sự kiện, ban tổ chức chính thức công bố 2 thí sinh chiến thắng ở bảng B và D. Theo đó, thí sinh Phạm Thị Ngọc Dung và Phạm Thị Tuyết Sang chiến thắng ở hai bảng này.

Hai nữ hoàng này sẽ góp mặt tại Gala Nữ hoàng doanh nhân Việt Nam 2025 cùng các ngôi vị cao nhất của bảng A và bảng C sẽ được công bố vào tháng 12/2025.

Ông Duy Mạnh, trưởng ban tổ chức cho biết: " Chúng tôi đã lựa chọn từ rất nhiều tiêu chí "tâm – tầm – tài – sắc và kết nối", các quý cô sau khi tham gia chương trình sẽ cùng nhau hợp tác, giao lưu văn hóa và chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, chung tay vì cộng đồng ".

Đạo diễn – diễn viên Mai Thu Huyền chia sẻ: " Ở vị trí giám khảo đồng hành qua các năm cùng cuộc thi, chính tôi nhận thấy các thí sinh đoạt giải ngày càng đầy đủ bản lĩnh trong kinh doanh và đảm đang trong các lĩnh vực.

Dù bận rất nhiều dự án kinh doanh và công tác nhưng tôi vẫn có mặt để ủng hộ và trao giải các bảng của cuộc thi năm nay ".

Ca sĩ Nguyên Vũ - trưởng ban giám khảo và 2 thí sinh đăng quang ở 2 bảng B và D cuộc thi năm nay.

Trưởng ban giám khảo - ca sĩ Nguyên Vũ - Phó Viện phát triển doanh nghiệp và tài năng Việt Nam chia sẻ: " Ban tổ chức luôn tôn vinh những giá trị tốt đẹp dành cho các thí sinh. Đó là điều tôi luôn trân trọng cuộc thi này.

Tôi đóng góp một phần công sức của mình để chị em toả sáng hơn và lan toả hình ảnh về giá trị cá nhân nhanh hơn. Vì tôi tôn trọng cuộc thi và tôn trọng ý tưởng của ban tổ chức ".

Được biết, cuộc thi năm nay đã khởi động từ tháng 7. Song do ảnh hưởng bão lũ, cuộc thi phải thay đổi kế hoạch tổ chức và hình thức tổ chức để phù hợp hơn.