Nữ hoàng chuyển giới showbiz bị cấm diễn

Kim Tinh là nghệ sĩ chuyển giới đầu tiên, được xem là biểu tượng tại showbiz Trung Quốc. Tuy nhiên, theo tờ SCMP, gần đây, Kim Tinh đã bị cấm biểu diễn tại Thành phố Quảng Châu (Trung Quốc). Theo đó, Cục Văn hóa, Phát thanh, Truyền hình và Du lịch Thành phố Quảng Châu (Trung Quốc) đã từ chối phê duyệt, cấp phép cho buổi biểu diễn vở kịch mang tên Sunrise của Kim Tinh, dự kiến diễn ra vào tháng 12.

Trong Sunrise, Kim Tinh tự làm đạo diễn và đóng chính. Kể từ khi ra mắt vào tháng 5/2021, vở kịch này đã được đón nhận nồng nhiệt ở Thượng Hải, Bắc Kinh, Hạ Môn, Tô Châu, Thành Đô, Trùng Khánh và Nam Kinh, trước khi dính lệnh cấm ở Quảng Châu (Trung Quốc).

Kim Tinh bất ngờ nhận lệnh cấm biểu diễn ở Quảng Châu (Trung Quốc).

Sau khi bị cấm biểu diễn, Kim Tinh không khỏi bức xúc nên công khai chỉ Giám đốc Phòng Phê duyệt thuộc Cục Văn hóa, Phát thanh, Truyền hình và Du lịch thành phố Quảng Châu (Trung Quốc). "Tôi biết rằng vở kịch sân khấu Sunrise do tôi tự đạo diễn và tự đóng vai chính đã bị từ chối vì lý do cá nhân. Nhưng tại sao vở kịch sân khấu đã lưu diễn khắp đất nước trong 4 năm, nhận được sự hoan nghênh rộng rãi từ khán giả lại bị từ chối phê duyệt tổ chức ở Quảng Châu? Xin hãy trả lời và cung cấp lý do thực sự cho quyết định này cũng như xuất trình văn bản chính thức. Nếu không, xin viên chức đó hãy ngừng lạm dụng quyền lực", Kim Tinh yêu cầu Cục Văn hóa, Phát thanh, Truyền hình và Du lịch Thành phố Quảng Châu (Trung Quốc) đưa ra lời giải thích.

Kim Tinh bức xúc khi buổi biểu diễn của mình bị từ chối cấp phép biểu diễn mà không có lý do.

Vụ việc Kim Tinh bị cấm diễn gây ra tranh luận trái chiều dữ dội trong dư luận Trung Quốc. Theo tờ SCMP, nguyên nhân Kim Tinh dính lệnh cấm được cho là xuất phát từ việc nghệ sĩ này có hành động công khai ủng hộ cộng đồng LGBTQ+ trong buổi biểu diễn vào tháng 1 năm nay. Những năm gần đây, cộng đồng LGBTQ+ ở Trung Quốc phải chịu áp lực, thách thức ngày càng lớn trong các lĩnh vực giải trí, công nghệ, giáo dục và kinh doanh. Về phía Cục Văn hóa, Phát thanh, Truyền hình và Du lịch Thành phố Quảng Châu (Trung Quốc), họ cho biết Kim Tinh không được cấp phép biểu diễn vì "hồ sơ đăng ký không đầy đủ".

Kim Tinh sinh năm 1967, tại Thẩm Dương (Trung Quốc). Kim Tinh phẫu thuật chuyển đổi giới tính vào năm 1995. Sau đó, Kim Tinh gia nhập giới giải trí với vai trò vũ công, MC, đồng thời cho ra mắt chương trình The Jin Xing Show, nhằm tôn vinh sự dí dỏm sắc sảo và tính cách thẳng thắn của mình. Về đời tư, Kim Tinh kết hôn với người đàn ông quốc tịch Đức tên Heinz-Gerd Oidtmann vào năm 2005. Họ nhận nuôi 3 con, 2 trai 1 gái. Sau đó, Kim Tinh và Heinz-Gerd Oidtmann ly hôn. Đến đầu năm nay, cả 2 đã tái hôn.

Kim Tinh trước và sau khi phẫu thuật chuyển giới.

Kim Tinh tái hôn với chồng cũ vào đầu năm nay.

Nguồn: SCMP, KoreaBoo