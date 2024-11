Bước chân vào showbiz từ 2010, Lim Ji Yeon chật vật suốt nhiều năm để tìm chỗ đứng. Cô đi lên từ vai phụ, ngắn cho đến khi thử sức với phim điện ảnh 19+ Obsessed (Tựa Việt: Ám ảnh dục vọng) và The Treacherous (Vương Triều dục vọng). Sau loạt vai này, danh tiếng cô lên như diều gặp gió, được truyền thông gọi là “nữ hoàng cảnh nóng”. Năm ngoái, cô gây sốt với vai “ác nữ” trong The Glory (Vinh quang trong thù hận) đóng cùng Song Hye Kyo, Lee Do Hyun. Sau bộ phim, cô hẹn hò với bạn diễn kém 5 tuổi Lee Do Hyun. Thông tin được Dispatch tung ra đúng ngày Cá tháng tư.