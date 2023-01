Nữ hoàng cảnh nóng đối đầu Song Hye Kyo là ai?

The Glory (tựa Việt: Vinh quang trong thù hận) đang là bộ phim truyền hình gây chú ý tại Hàn Quốc ra mắt hồi cuối năm 2022. Bên cạnh vai chính do Song Hye Kyo thủ vai, vai phản diện do Lim Ji Yeon đảm nhận cũng nhận được nhiều quan tâm của khán giả. Ảnh: NSX.