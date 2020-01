Nữ hoàng Anh tái xuất sau cú sốc hoàng gia, chuẩn bị đưa ra thông báo mới trong khi Meghan Markle bị "bóc phốt" làm màu ở Canada

Vào hôm 17/1, Nữ hoàng Anh đã được trông thấy lần đầu tiên sau khi chấp thuận cho vợ chồng cháu trai rời khỏi vị trí là thành viên hoàng gia cao cấp. Người đứng đầu hoàng gia Anh lái xe quay trở về nơi ở tại khu bất động sản Sandringham.

Nữ hoàng Anh mặc một chiếc áo khoác mùa đông màu xanh lá cây và đội mũ trùm đầu. Bà cũng đeo kính và tô son màu đỏ, trông thần sắc của Nữ hoàng Anh khá tốt. Theo trang Daily Mail, Cung điện Buckingham dự kiến sẽ đưa ra một thông báo mới liên quan đến các điều khoản cho cuộc sống ra riêng của vợ chồng Hoàng tử Harry.

Trong thông báo trước đó, Nữ hoàng Anh cho hay mọi việc sẽ được giải quyết "trong vài ngày tới chứ không phải vài tuần". Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận hoàng gia cho biết, một số vấn đề chính đang đi vào bế tắc bao gồm vấn đề an ninh, chức danh và tài chính trong tương lai của nhà Sussex.

Nữ hoàng Anh xuất hiện với thần sắc tươi tắn hơn.

Mặc dù vậy, chắc chắn trong thời gian ngắn sắp tới, Nữ hoàng Anh sẽ đưa ra thông báo mới để nhà Sussex nhanh chóng ổn định cuộc sống. Trong khi đó, tại Canada, mới đây Meghan Markle bị tố là làm màu trong một hoạt động của nàng dâu hoàng gia.

Theo đó, Meghan Markle đã đến thăm Trung tâm Downtown Eastside ở một trong những khu vực nghèo nhất của Canada để động viên và hỗ trợ tinh thần cho những người phụ nữ tại đây. Downtown Eastside là nơi cung cấp hỗ trợ, vật dụng cần thiết cùng bữa ăn cho hơn 500 phụ nữ và trẻ em mỗi ngày.

Tuy nhiên, trang Daily Mail cho hay, Meghan chỉ đến thăm văn phòng hành chính của tổ chức này tại một khu nhà cũ, gặp gỡ một số nhân viên và giám đốc điều hành ở đây. Trong khi đó, nàng dâu hoàng gia không hề tiếp xúc với bất kỳ ai trong 500 thành viên nào mà Trung tâm hỗ trợ. Do đó, chuyến đi của Nữ công tước xứ Sussex bị đánh giá là làm màu, không đem lại hiệu quả thiết thực nào.

Meghan Markle chỉ đến thăm và gặp gỡ các nhân viên hành chính của trung tâm.

Tuy nhiên, chuyến thăm của Meghan được cho là hạn chế vì liên quan đến vấn đề an ninh do đó mà cô không có cơ hội gặp gỡ những thành viên của Trung tâm này. Hiện tại, nàng dâu hoàng gia vẫn đang tận hưởng cuộc sống tự do, thoải mái ở Canada trong khi Hoàng tử Harry vẫn ở lại Anh dể giải quyết những vấn đề liên quan cuộc khủng hoảng.

Nguồn: Daily Mail