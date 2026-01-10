Nữ họa sĩ xinh như hoa hậu Vương Linh đưa hình ảnh cổ tích Việt vào đời sống đương đại

Dự án nghệ thuật ứng dụng "Bạch Mã Hồng Mai" mới đây của họa sĩ sơn dầu Vương Linh gây chú ý khi đưa hình ảnh cổ tích Việt Nam bước vào không gian đời sống đương đại. Tác phẩm "Bạch Mã Hồng Mai", lấy cảm hứng từ hình tượng Ngựa chín hồng mao trong truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh, được chuyển thể lên một vật dụng ứng dụng trong đời sống mở ra cách tiếp cận mới cho hội họa đương đại Việt Nam trong bối cảnh các giá trị văn hóa truyền thống đang được nhìn nhận lại dưới lăng kính hiện đại.

Họa sĩ Vương Linh (bên trái) chia sẻ về bức tranh "Bạch Mã Hồng Mai".

Thay vì khai thác hình ảnh con ngựa như biểu tượng của tốc độ hay sức mạnh chinh phục, Vương Linh lựa chọn lối thể hiện điềm tĩnh và giàu chất suy tưởng. Trong "Bạch Mã Hồng Mai", chú ngựa xuất hiện giữa không gian hoa cỏ với dáng đứng an nhiên, ánh nhìn trầm lắng. Cách tạo hình này gợi cảm giác bền bỉ nội tại, mở ra một diễn giải khác về khái niệm thịnh vượng – không chỉ là tiến về phía trước mà còn là khả năng dừng lại, lắng nghe và tích lũy nội lực.

Tác phẩm sau đó được xử lý thiết kế để chuyển thể lên bề mặt bình giữ nhiệt, đòi hỏi quá trình tinh chỉnh kỹ lưỡng nhằm giữ được tinh thần hội họa nguyên bản, đồng thời đáp ứng yêu cầu về công năng và độ bền trong quá trình sử dụng. Đây không đơn thuần là việc sao chép hình ảnh hội họa mà là một quá trình chuyển hóa, nơi nghệ thuật bước ra khỏi không gian trưng bày để hiện diện trong đời sống thường nhật. Dự án được nữ họa sĩ thực hiện thông qua sự hợp tác với một thương hiệu quà tặng văn hóa.

Vương Linh và tác phẩm "Bạch Mã Hoàng Mai".

Vương Linh là gương mặt quen thuộc của hội họa đương đại Việt Nam. Cô không chỉ được biết đến với phong cách tạo hình giàu chất thơ, đề cao chiều sâu nội tâm mà còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp không thua kém gì hoa hậu. Vương Linh cũng là nữ họa sĩ Việt Nam duy nhất từng lọt top 5% họa sĩ có doanh số tranh cao trên nền tảng nghệ thuật quốc tế Singulart năm 2020.

Việc đưa một tác phẩm hội họa của cô lên sản phẩm ứng dụng lần này được xem là một thử nghiệm đáng chú ý, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận nghệ thuật đối với công chúng.

Vương Linh mong muốn các tác phẩm nghệ thuật sẽ xuất hiện gần gũi với mọi người hơn.

Dự án "Bạch Mã Hồng Mai" cũng phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét trong đời sống sáng tạo hiện nay, khi mỹ thuật không chỉ tồn tại trong các không gian trưng bày mà dần hiện diện trong sinh hoạt hằng ngày, mang theo những lớp ý nghĩa văn hóa có thể cảm nhận và sưu tầm. Hình tượng cổ tích, truyền thuyết dân gian vì thế được làm mới, tiếp tục "sống" trong nhịp sống hiện đại thay vì chỉ tồn tại trong ký ức.

Bên cạnh việc giới thiệu tác phẩm ứng dụng, một sự kiện ra mắt dưới hình thức tọa đàm kết hợp trải nghiệm sáng tạo dự kiến được tổ chức tại Hà Nội. Chương trình nhằm chia sẻ về hành trình sáng tác của tác phẩm, quá trình chuyển hóa hội họa sang thiết kế ứng dụng cũng như câu chuyện làm thế nào để một tác phẩm nghệ thuật có thể đồng hành cùng đời sống đương đại.