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Nữ hiệu phó đỗ ô tô giữa sân trường khi học sinh chào cờ: Bị phản ánh vay tiền giáo viên

Hương Trà
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Theo đại diện nhà trường, tại các buổi làm việc, nữ hiệu phó cho biết hiện chưa có khả năng trả nợ.

Như đã thông tin trước đó, ngày 7/9, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh buổi chào cờ đầu năm học mới tại một trường tiểu học ở TP Quảng Ninh. Hình ảnh cho thấy nhóm học sinh đang làm lễ chào cờ đứng cạnh một chiếc ô tô màu trắng mang BKS 14A-506.XX. Phản ánh được đăng trên Fanpage Quảng Ninh 24/7, kèm hình ảnh và clip.

Cũng trong ngày 7/9, VietNamNet dẫn thông tin UBND phường Việt Hưng, TP Quảng Ninh, có văn bản yêu cầu Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt xác minh phản ánh về việc ô tô đỗ ngay cạnh khu vực học sinh cơ sở 3 của trường đang thực hiện nghi thức chào cờ.

UBND phường yêu cầu nhà trường kiểm tra thời gian, địa điểm, diễn biến sự việc, đồng thời xác định phương tiện và cá nhân liên quan. Nhà trường được yêu cầu làm rõ việc dừng, đỗ phương tiện tại khu vực trên có phù hợp với nội quy và các yêu cầu về trật tự, an toàn, tính trang nghiêm trong hoạt động chào cờ hay không.

Hiệu trưởng cũng được yêu cầu xác định trách nhiệm của cá nhân liên quan. Nếu phát hiện vi phạm hoặc thiếu sót, nhà trường phải tổ chức kiểm điểm, xác định nguyên nhân và có hình thức xử lý phù hợp theo thẩm quyền.

 Hình ảnh gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua. (Ảnh cắt từ clip)

Liên quan tới vụ việc trên, chia sẻ trên Thanh Niên, lãnh đạo Trường tiểu học Lý Thường Kiệt cho biết, qua xác minh ban đầu, chiếc xe nêu trên của bà Trần Thị Thư, Hiệu phó phụ trách cơ sở 3 của trường. Cũng theo lãnh đạo Trường tiểu học Lý Thường Kiệt, việc bà Thư đỗ ô tô như trên trong khu vực sân trường đang được sử dụng để tổ chức hoạt động tập trung học sinh là chưa phù hợp.

Không chỉ vậy, Thanh Niên dẫn thông tin Đảng ủy phường Việt Hưng (TP.Quảng Ninh) yêu cầu kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với nữ hiệu phó Trường tiểu học Lý Thường Kiệt, sau phản ánh vay, mượn tiền của nhiều giáo viên nhưng chưa trả.

Qua xác minh và họp liên ngành, Ban Thường vụ Đảng ủy phường xác định việc vay, mượn tiền giữa bà Thư và các cá nhân là quan hệ dân sự, quyền và nghĩa vụ của các bên được giải quyết theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, do sự việc gây tâm lý bất ổn trong đội ngũ giáo viên, có thể ảnh hưởng hoạt động và uy tín nhà trường, Đảng ủy phường yêu cầu Đảng ủy trường xác minh, yêu cầu bà Thư giải trình. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm của đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trường sẽ kiểm tra, xem xét trách nhiệm theo quy định.

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