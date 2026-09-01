Nữ hành khách liệt 2 chân sau vụ lật xe khách ở Gia Lai

Sau vụ lật xe khách giường nằm tại Gia Lai, một nữ hành khách 58 tuổi bị chấn thương cột sống nghiêm trọng, liệt 2 chân và mất cảm giác từ vùng bụng trở xuống. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để cấp cứu và phẫu thuật.

Ngày 1/9, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhân N.T.H. (58 tuổi, phường An Bình, tỉnh Gia Lai) từ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai chuyển đến vào tối 31/8.

Khi nhập Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân trong tình trạng liệt 2 chân, mất cảm giác da từ vùng bụng xuống chân. Kết quả chụp MRI trước đó cho thấy bệnh nhân bị gãy thân đốt sống D12, gãy phức tạp cột sống thắt lưng, có mảnh xương chèn ép tủy sống.

Hiện trường vụ tai nạn

Qua thăm khám và kiểm tra, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị chấn thương cột sống thắt lưng, chấn thương ngực và gãy cung bên xương sườn trái. Bệnh nhân đồng thời có bệnh nền đái tháo đường và tăng huyết áp.

Sau hội chẩn, ê-kíp Bệnh viện Chợ Rẫy tiến hành phẫu thuật cấp cứu nhằm giải áp cột sống, hạn chế nguy cơ tổn thương tủy sống tiếp tục diễn tiến. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt và đang được các bác sĩ theo dõi sát.

Trước đó vào khoảng 3 giờ 10 ngày 31/8, xe khách giường nằm mang biển số 50E-449.17 do tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long điều khiển, chở 34 người, lưu thông từ Hàm Rồng đi xã Đăk Đoa (tỉnh Gia Lai).

Khi đến địa bàn tỉnh Gia Lai, xe bất ngờ lật nghiêng vào lề đường bên phải theo hướng di chuyển. Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực có mưa lớn, trời tối và sương mù dày đặc. Bùn đất từ hai bên đường tràn xuống khiến mặt đường trơn trượt.

Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong. Nhiều hành khách bị thương được đưa đến các cơ sở y tế để cấp cứu, điều trị.