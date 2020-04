Nữ giúp việc trộm USD, nhẫn kim cương của chủ nhà

Ngày 25/4, Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vương Thị Huyền Linh (51 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình) điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".



Theo kết quả điều tra, sáng 16/4, bà Phan Thị C. (60 tuổi, ngụ xã Tường Lộc, huyện Tam Bình) trình báo bị mất trộm 65 triệu đồng, 300 USD, chiếc nhẫn kim cương 5 ly, 22 chỉ vàng.

Nữ giúp việc cạy tủ trộm 300 triệu đồng

Công an huyện Tam Bình đã điều tra, phát hiện thủ phạm là Linh – nữ giúp việc cho gia đình nạn nhân. Tại cơ quan Công an, Linh khai nhận do thường xuyên đến giúp việc nhà nên biết nơi chủ cất giữ tài sản.

Sáng 3/4, sau khi làm xong công việc, bà ta đã lấy trộm số tài sản trên mang về cất giấu trong vườn nhà.

Linh mang bán 4 chỉ vàng và dùng số tiền bán vàng cùng với số tiền mặt vừa trộm được để trả nợ tiền mua đất. Sau khi vụ việc được điều tra làm rõ, Linh đã giao nộp số tài sản còn lại và tự nguyện khắc phục cho chủ nhà 30 triệu đồng.