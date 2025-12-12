"Nữ giúp việc" đang học Tiến sĩ, ở penthouse view Hồ Tây, là con gái cựu Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cao Bằng

Đó là Hoa hậu Lương Thùy Linh!

Thời gian gần đây người đẹp này gây chú ý khi cho ra mắt series cá nhân trên YouTube tên là "Xinh-Đờ-Rê-Linh". Tại đây, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 mang profile "khủng" đi xin làm giúp việc. Mỗi tập "Lọ Linh" sẽ đến từng căn nhà của người nổi tiếng (như Cao Thiên Trang, TyhD Thùy Dương) để làm tất tần tật các công việc từ dọn dẹp, nấu ăn, chăm sóc nhà cửa,...

Content mới mẻ, độc lạ giúp cho các cảnh quay trong "Xinh-Đờ-Rê-Linh" được nhiều người quan tâm. Và cũng khác với hình dung của nhiều người về giúp việc, hình ảnh khi đi làm giúp việc của Lương Thùy Linh viral trên TikTok và các nền tảng MXH khác với vẻ ngoài xinh - xịn của cô nàng. Đi làm giúp việc nhưng lên đồ như chủ nhà, phụ kiện hàng hiệu, song vẫn lau chùi, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn,... và làm theo các yêu cầu của chủ nhà đầy đủ.

Cô nàng hóa thân thành giúp việc nhà cao cấp trong series "Xinh-Đờ-Rê-Linh".

Một điều nữa khiến cư dân mạng bất ngờ chính là cô nàng không nề hà công việc, tháo vát, thao việc nhà. Trước đó trên các nền tảng mạng xã hội người đẹp gốc Cao Bằng cũng thường xuyên trổ tài nấu ăn, chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa,...

Đúng là toàn diện! Có cả sắc lẫn tài và gia thế.

Lương Thùy Linh đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, sở hữu chiều cao lên đến 1m8, chân dài 1m22. Cô nàng còn sở hữu thành tích học tập đúng chuẩn con nhà người ta khi tốt nghiệp loại Xuất sắc ngành Kinh tế đối ngoại (ĐH Ngoại thương) với GPA 3.63/4.0, IELTS 7.5. Cuối năm 2024, cô tiếp tục theo học Tiến sĩ Kinh tế quốc tế tại Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời làm trợ giảng tại một trường đại học.

Chưa dừng lại ở đó, nàng hậu còn được xếp vào top những người đẹp có gia thế khủng, khi có mẹ là bà Nguyễn Thị Hương, cựu Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Cao Bằng, bố là ông Lương Văn Hoạt, sĩ quan quân đội đã về hưu. Bà từng không ủng hộ ái nữ thi nhan sắc vì muốn con tập trung học tập, song nhìn thấy những nỗ lực, quyết tâm của cô trong hành trình chinh phục vương miện nên gia đình đã chấp thuận.

Lương Thùy Linh và mẹ.

Trong những lần hiếm hoi nhắc đến mẹ với truyền thông, Hoa hậu quê Cao Bằng chia sẻ mẹ là người giản dị, rất nghiêm khắc và đề cao việc học lên hàng đầu. Nhờ đó, cô rèn được nhiều đức tính tốt, sống chăm chỉ, tự lập và tự tin hơn. Sao nữ xem bố mẹ là thần tượng, nguồn động lức giúp cô phấn đấu, tạo dựng thành công.

Trên trang Facebook cá nhân, vào những dịp lễ quan trọng, cô cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh cùng mẹ. Nàng hậu cũng thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ.

Sau 6 năm đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi z, Lương Thùy Linh lấn sân sang cả MC, diễn xuất, và kinh doanh. Năm 2021, cô đảm nhận vai trò giám đốc một thương hiệu thời trang và giám đốc phát triển dự án của một công ty bất động sản. Trong tháng 7 vừa qua, cô mở một cửa hàng thời trang riêng. Ngoài ra, người đẹp cũng đắt show làm người dẫn chương trình, thời trang, giám khảo các cuộc thi nhan sắc, đại diện nhãn hàng,... mang về cho cô nguồn thu nhập không hề nhỏ.

Lương Thùy Linh đảm nhận nhiều vai trò khác nhau.

Bởi thế, ở độ tuổi 25, Lương Thùy Linh có cuộc sống dư giả. Người đẹp sở hữu căn penthouse 130m2 nằm tại vị trí đắc địa ở trung tâm Hà Nội với tầm nhìn bao trọn Hồ Tây.

Căn nhà của người đẹp gốc Cao Băng được thiết kế hiện đại, thông tầng rộng rãi, với tông màu trung tính chủ đạo với trắng, xám và nâu trang nhã. Các đồ dùng được bố trí khéo léo và tinh tế làm toát lên vẻ thanh lịch, duyên dáng như nữ chủ nhân. Ngoài ra, cô còn sở hữu nhiều túi xách, giày dép, đồng hồ,... hàng hiệu.

Một số góc bên trong nhà được Lương Thùy Linh chia sẻ lên MXH.

Bên cạnh đó, sắc vóc của người đẹp quê Cao Bằng cũng ngày càng thăng hạng. Lương Thùy Linh hiện được xem là nàng hậu sở hữu đôi chân dài nhất Vbiz với số đo tới 1m22, chiều cao 1m80 và hình thể 88-63-95 (cm). Với tỷ lệ đẹp “chuẩn vàng”, cô từng được đàn chị Mai Phương Thúy khen là một trong những mỹ nhân có vóc dáng ấn tượng nhất lịch sử nhan sắc Việt.