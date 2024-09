Nữ giáo viên ở Hà Nội bị thanh niên xăm trổ bám theo: Cô vừa phản ánh những bất cập xảy ra tại trường

Vụ việc cô Hồ Thị Xuân T., giáo viên Trường TH, THCS, THPT Khương Hạ (quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) bị một thanh niên xăm trổ bám theo trên đường đi dạy về đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Nhiều người theo dõi sự việc thắc mắc không biết nguyên nhân vì đâu khiến một nữ giáo viên lại bị một thanh niên xăm trổ bám theo?

Tiết lộ những bất cập xảy ra tại trường

Thông tin trên báo điện tử Đại biểu nhân dân, cô T. cho biết trước khi xảy ra sự việc bị người lạ bám theo, cô và một số thầy cô trong trường đã gửi "Tâm thư" tới các cơ quan cấp trên liên quan đến những bất cập xảy ra tại Trường TH, THCS, THPT Khương Hạ. Trong đó gồm vấn đề thu chi tiền học thêm, cho thuê mặt bằng và nhân sự của trường.

Về vấn đề thu chi tiền học thêm, Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND về dạy thêm, học thêm trên địa bàn TP.Hà Nội quy định mức thu đối với trường THPT cụ thể như sau: Tối đa 7.000 đồng/học sinh (HS)/tiết đối với sĩ số từ 40 HS/lớp trở lên; Tối đa 8.000 đồng/HS/tiết với sĩ số từ 30 đến dưới 40 HS/lớp; Tối đa 10.000 đồng/HS/tiết với sĩ số từ 20 đến dưới 30 HS/lớp.

Theo cô T., cột "Tăng cường" nghĩa là học thêm, mỗi ca gồm 2 tiết và cô phải thu 35.000 đồng, tương đương 17.500 đồng/tiết trong khi quy định chỉ là 8.000 đồng/tiết.

Biên lai chuyển tổng số tiền hơn 34 triệu đồng gồm tiền học thêm, bán trú,... của tháng 5/2023 được cô T. chuyển cho thủ quỹ nhà trường.

Tuy nhiên trong năm 2023, cô T. làm chủ nhiệm lớp 10D4 (sĩ số 36 HS) nhưng cô đã phải thu 17.500 đồng/HS/ tiết đối với môn Toán, Văn, Anh; còn các môn khác (Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Công dân) sẽ thu 10.000/HS/tiết. Trong khi mức thu đúng quy định là thu tối đa 8.000 đồng/HS/tiết.

Cô T. thông tin thêm, dù nhà trường yêu cầu giáo viên thu tiền học thêm của HS cao nhưng chi trả tiền dạy thêm cho giáo viên rất thấp, không đúng quy định. Theo quy định, tỷ lệ chi thù lao cho giáo viên trực tiếp giảng dạy là 70% nhưng suốt những năm làm việc tại tường, cô T. và các giáo viên khác chỉ được chi trả khoảng 50% thù lao dạy thêm.

Ngoài ra, cô T. còn phản ánh việc nhà trường cho một công ty thuê mặt bằng để phục vụ đào tạo học viên đi xuất khẩu lao động, làm ảnh hưởng tới việc dạy và học của giáo viên, học sinh cũng như cơ sở vật chất của nhà trường.

Thông tin trên báo Tiền Phong, lãnh đạo Công an phường Khương Đình cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của cô T. Vụ việc đang trong quá trình kiểm tra, xác minh.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh cũng đã giao các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra các nội dung liên quan tới vụ việc trên.

Đối tượng lạ bám theo cô T. trên đường đi dạy về.

Đối tượng ngồi cạnh cô T. tại ga Láng.

Trước đó, theo lời kể của cô T., chiều ngày 17/9, sau khi dạy xong, cô di chuyển về nhà bằng xe buýt trên đường Khương Đình đến ga Thượng Đình, sau đó tiếp tục bắt xe buýt từ ga Thượng Đình về ga Láng. Trong quá trình di chuyển, cô T. phát hiện một đối tượng nam giới có hình xăm ở tay, cạo trọc đầu luôn bám sát mình. Đối tượng theo sát cô T. với ánh mắt như đe dọa khiến cô rất sợ hãi.

Cô T. không dám về nhà nên đi lên ga Láng (tàu điện trên cao) thì đối tượng xăm trổ cũng lên theo và tiến đến ngồi sát bên cạnh. Cô T. đã chụp được hình của đối tượng và gọi điện cho người quen. Thấy vậy, đối tượng đi ra đứng ở hành lang lối lên xuống và liên tục ngó vào xem cô T. còn ngồi ở đó hay không.

Cô T. nhanh chóng gọi điện, trình báo sự việc với Công an quận Thanh Xuân và sau đó là Công an phường Thịnh Quang. Cô được một đồng chí Công an phường Thịnh Quang đến đón tại ga Láng rồi đưa cô đến Công an phường Thượng Đình để làm đơn trình báo. Sau đó, cô T. được người nhà đến đón về.