Nữ giáo viên bẻ gai bưởi châm vào tay nhiều trẻ mầm non

Trường Mầm non chất lượng cao Kỳ Bá Fairy Dream 2 là cơ sở 2 của Trường Mầm non Fairy Dream (có địa chỉ tại TP Thái Bình). Chính thức đi vào hoạt động từ giữa năm 2022, đến tháng 7-2022, trường có 7 nhóm lớp với gần 180 trẻ, trong đó lớp Sunny 1 (nơi xảy ra vụ việc nghi bạo lực với trẻ em) có 25 trẻ (chủ yếu sinh năm 2018) với 3 giáo viên phụ trách lớp gồm: Phạm Thị Thu Tr. (SN 1996, trú thôn Kìm, xã Vũ Lạc, TP Thái Bình), Nguyễn Thị H. (SN 1986, trú thôn Lang Trung, xã Trung An, huyện Vũ Thư) và Nguyễn Thị Huyền Tr. (SN 1995, trú xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư).