Nữ giám đốc tử nạn

Ngày 11/2, SCMP đưa tin bà He Jiaolong bị ngã ngựa khi đang ghi hình cho chương trình thương mại điện tử nông nghiệp tại châu tự trị Mông Cổ Bortala thuộc Tân Cương, tây bắc Trung Quốc, vào ngày 11/1.

Bà được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương nghiêm trọng ở đầu. Dù được tận tình cứu chữa, bà He qua đời vào ngày 14/1, hưởng dương 47 tuổi.

Bà He Jiaolong qua đời do chấn thương sọ não sau khi ngã ngựa trong lúc quay phim.

Bà He Jiaolong là nhân vật nổi tiếng ở Trung Quốc. Bên cạnh công việc chính là Giám đốc Trung tâm Phát triển thương hiệu và Tiếp thị sản phẩm nông nghiệp Tân Cương (nhậm chức từ năm 2023), bà còn được biết đến với tư cách influencer đình đám, với hơn 6,7 triệu người theo dõi trên trang cá nhân.

Trước đó, bà từng đảm nhiệm chức vụ Phó huyện trưởng huyện Chiêu Tô (Tân Cương), rồi đến Phó giám đốc Cục Văn hóa và Du lịch châu Ili (châu tự trị duy nhất của người Kazakh tại Trung Quốc).

Bà He là một trong những quan chức trong chính quyền Trung Quốc đầu tiên trở thành người có ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Năm 2020, những video ghi lại hình ảnh bà He mặc trang phục đỏ, cưỡi ngựa trên cánh đồng tuyết mênh mông của Tân Cương tạo cơn sốt trong cộng đồng mạng. Video nổi tiếng nhất của bà đạt hơn 600 triệu lượt xem.

Cư dân mạng yêu mến, gọi bà He bằng những biệt danh như "huyện trưởng trên lưng ngựa” và “giám đốc văn hóa - du lịch dũng mãnh nhất”.

Năm 2021, sự nổi tiếng trên mạng của bà He tạo ra doanh thu 140 triệu nhân dân tệ (khoảng 20 triệu USD) cho các sản phẩm nông nghiệp địa phương và mang lại 2.000 việc làm mới.

“Lưu lượng truy cập của tôi phục vụ nhân dân", bà He từng tuyên bố.

Bên cạnh mặt lợi thấy rõ, bà He phải đối mặt với nhiều thách thức. Trong video đăng trên tài khoản cá nhân vào ngày cuối cùng của năm 2025, nữ giám đốc chia sẻ vì làm việc quá nhiều, bà không có thời gian tận hưởng cuộc sống hay ở bên gia đình.

Dẫu vậy, bà khẳng định chưa bao giờ hối hận với lựa chọn của mình, vì bà muốn thế giới bên ngoài biết nhiều hơn về sản phẩm nông nghiệp của quê hương mình.

Bà He từng bị ngã ngựa khi quay video quảng bá vào tháng 7/2020. Máy quay flycam ghi lại được khoảnh khắc bà ngã xuống đất trong lúc đàn ngựa chạy vụt qua. Sau đó, khi kể lại vụ tai nạn, bà He cho biết may mắn được người đi cùng cứu sống.

Bà He từng suýt chết vì ngã ngựa vào năm 2020.

Nữ cán bộ kể thêm chồng thường xuyên lo lắng và cho rằng bà làm việc quá sức. Mẹ bà cũng từng gọi điện “đe dọa không cho về nhà” nếu con gái còn tiếp tục cưỡi ngựa.

Bất chấp lời khuyên ngăn từ gia đình, bà nhấn mạnh việc bà làm đáng giá, miễn sao có thể tạo ra những thước phim đẹp về quê hương.

Bà He cũng từng ngồi trên chiếc giường treo lơ lửng ở độ cao 100 m so với mặt đất để quảng bá bông Tân Cương.

Theo SCMP , lễ tang của bà He được tổ chức tại quê nhà, huyện Chiêu Tô, với sự tham dự của đông đảo người dân địa phương.

Người dân từ khắp nơi trên cả nước cũng đặt hoa trực tuyến gửi đến đám tang. Các cửa hàng hoa địa phương cho biết hoa bán hết sạch trong ngày hôm đó.

Trên mạng xã hội, nhiều người kêu gọi nền tảng video ngắn giữ lại tài khoản của bà He để họ có thể “ghé thăm” mỗi khi nhớ bà.

“Mọi người đều nói bà ấy làm việc quá sức. Thật đau lòng khi nghe tin bà ấy qua đời", một người bình luận.

Sự ra đi của bà He đặt ra câu hỏi liệu quan chức có nên làm influencer không.

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề cập đến hiện tượng “neijuan” (cạnh tranh nội bộ khốc liệt) trong đội ngũ quan chức quảng bá du lịch trên mạng xã hội.

Sau thành công của bà He, nhiều quan chức văn hóa - du lịch trên khắp Trung Quốc cũng được truyền cảm hứng và xây dựng hình ảnh cá nhân trên cộng đồng trực tuyến.

Một trong những trường hợp nổi bật là Liu Hong, Giám đốc châu tự trị Tây Tạng Garze (tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc), người đã hóa thân thành hiệp sĩ cổ đại Trung Hoa trong video quảng bá.

Những người khác mặc trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số, có người chọn rap, nói tiếng Anh hoặc chơi nhạc cụ để thu hút khán giả khi quảng bá du lịch địa phương.

Một bộ phận người Trung Quốc cho rằng việc quan chức chính quyền cố trở thành influencer là không ổn, thay vào đó cần nghĩ ra những biện pháp thực sự cải thiện trải nghiệm du lịch địa phương như kiểm soát giá khách sạn hay mạnh tay xử lý các tiểu thương làm ăn phi pháp.