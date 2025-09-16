Theo truyền thông địa phương, người đàn ông họ Hà bắt đầu làm việc ở công ty của giám đốc Chu ở Trùng Khánh, Trung Quốc từ năm 2021. Thời điểm này, cả hai đều có gia đình riêng. Sau đó, nữ giám đốc và nam nhân viên phát sinh tình cảm "ngoài luồng" trong quá trình làm việc chung. Với bản tính quyết liệt, bà Chu quyết định ly hôn để đến với nhân tình.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi việc ngoại tình bại lộ, nữ giám đốc không ngần ngại tìm đến bệnh viện, nơi chị Trần (vợ của anh Hà) đang điều trị sau cú sốc bị chồng phản bội và khẳng định "không thể sống thiếu" anh ta.

Để đường hoàng gắn bó cùng cấp dưới, bà Chu chuyển cho vợ anh Hà 3 triệu Nhân dân tệ (khoảng 11,1 tỷ đồng) như một khoản bồi thường và chi phí nuôi con để thúc đẩy nhanh quá trình ly hôn của anh Hà.

Nữ giám đốc chi hơn 11 tỷ đồng để ở bên cấp dưới có vợ và cái kết bất ngờ sau 1 năm. Ảnh minh họa.

Một tháng sau, vợ chồng anh Hà - chị Trần hoàn tất thủ tục ly hôn.

Một năm sau, chuyện tình cảm của sếp nữ và nam nhân viên rơi vào bế tắc. Mâu thuẫn liên tục nảy sinh. Bà Chu quyết định chia tay và khởi kiện, yêu cầu Hà cùng vợ cũ trả lại 3 triệu tệ.

Tòa án sơ thẩm ban đầu cho rằng khoản tiền này vi phạm đạo đức xã hội, không được coi là quà tặng hợp pháp. Do đó, cơ quan xét xử yêu cầu bà Trần phải hoàn lại toàn bộ số tiền. Tuy nhiên, bà Trần cùng ông Hà lập tức kháng cáo.

Tại cấp phúc thẩm, tòa nhận định bằng chứng do bà Chu cung cấp không đủ thuyết phục để chứng minh đây là hành vi “cho tặng” đơn thuần. Ngược lại, số tiền trên được xác định là khoản chi trả thay cho ông Hà nhằm giải quyết việc ly hôn và trách nhiệm cấp dưỡng. Hơn nữa, bà Chu đã tự nguyện chuyển tiền với mục đích rõ ràng, sau đó mới quay lại đòi lại, điều này bị xem là đi ngược lại trật tự công cộng và nguyên tắc thiện chí trong pháp luật.

Căn cứ nguyên tắc “không được yêu cầu hoàn trả khoản chi bất hợp pháp”, tòa phúc thẩm tuyên bác bỏ toàn bộ yêu cầu của bà Chu. Bà Trần không phải trả lại 3 triệu Nhân dân tệ, theo Saostar.

Ngay sau khi tin tức về vụ việc được đăng tải, nhiều cư dân mạng đã tỏ ra "hả hê" khi cho rằng bản án lớn nhất cho nữ giám đốc không chỉ là mất tiền mà còn là sự tổn hại nghiêm trọng về danh tiếng cá nhân cũng như doanh nghiệp mà bà đã gây dựng suốt bao năm.