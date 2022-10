Nữ facebooker tung tin đồn ngân hàng vỡ nợ để câu view bán hàng online

Ngày 11/10, Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tiến hành lập hồ sơ xử lý trường hợp đăng thông tin sai sự thật trên trang mạng xã hội.



Trước đó, tối 10/10, tài khoản Facebook có tên A.T.N đăng tải nội dung N gân hàng SCB vỡ nợ . Thông tin này nhanh chóng thu hút nhiều người bình luận, chia sẻ.

Sau khi nắm nguồn tin, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an thành phố Vinh đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, chị H. thừa nhận đăng thông tin sai sự thật để câu view bán hàng

Qua xác minh, lực lượng chức năng đã triệu tập N.T.H. (SN 1995), trú tại TP Vinh, Nghệ An là chủ của trang Facebook nói trên lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, chị H. thừa nhận đã đăng tải thông tin sai sự thật , thiếu kiểm chứng nói trên lên trang Facebook cá nhân để tăng lượt tương tác nhằm bán hàng online. Sau khi được giải thích cụ thể, chị H. đã xóa nội dung đã đăng.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.