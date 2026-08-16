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Nữ du khách trộm tài sản hơn 500 triệu đồng tại khu nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng

Hoài Văn
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Sau hơn một ngày truy xét, Công an TP. Đà Nẵng xác định và bắt giữ nghi phạm trộm đồng hồ Rolex, túi xách Louis Vuitton cùng nhiều tài sản khác, tổng trị giá hơn 500 triệu đồng tại một khu nghỉ dưỡng.

Ngày 16/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) vừa phối hợp Công an phường Điện Bàn Đông và Công an phường Hải Châu bắt giữ Enola Lugai (SN 1987), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Enola Lugai cùng tang vật. Ảnh CA

Khoảng 7h30 ngày 8/8, Phòng CSHS tiếp nhận tin báo từ Công an phường Điện Bàn Đông về vụ trộm xảy ra tại khách sạn Wyndham, TDP Hà My Đông A. Người bị hại là ông Alkhalifah Khalifah Abdvlaziza (SN 1976), đang lưu trú tại Villa V67.

Theo trình báo, số tài sản bị mất gồm một đồng hồ Rolex, một túi đeo Louis Vuitton, một kính râm Bulgari và một túi xách Hapas, tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.

Nhận định đây là vụ trộm tài sản có giá trị lớn, xảy ra tại khu vực tập trung đông khách du lịch và người nước ngoài, Phòng CSHS nhanh chóng huy động các tổ công tác, phối hợp Công an phường Điện Bàn Đông truy xét nghi phạm.

Từ dấu vết tại hiện trường, đặc điểm tài sản bị mất và các thông tin thu thập được, lực lượng công an nhận định nghi phạm có sự tìm hiểu trước về địa điểm và phương thức gây án. Nhiều mũi trinh sát được triển khai, đồng loạt rà soát các địa bàn trọng điểm, xác minh những trường hợp nghi vấn.

Sau hơn một ngày truy xét, khoảng 21h30 ngày 9/8, Phòng CSHS xác định Enola Lugai đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Yên Bái, phường Hải Châu, chính là nghi phạm gây án. Lực lượng công an phối hợp Công an phường Hải Châu nhanh chóng bắt giữ Lugai.

Tại cơ quan công an, Lugai thừa nhận hành vi trộm cắp. Theo lời khai ban đầu, Lugai từng nhập cảnh Việt Nam và sinh sống tại khu vực Hội An. Sau khi xuất cảnh, ngày 29/7, người này tiếp tục nhập cảnh Việt Nam và đến lưu trú tại khu vực biển An Bàng. Do không có việc làm, không còn tiền chi tiêu, Lugai nảy sinh ý định đi nhiều nơi tìm tài sản sơ hở để trộm cắp.

Tối 7/8, Lugai tìm đến khu vực khách sạn Wyndham. Khoảng 2h ngày 8/8, người này đi bộ từ khu vực biển An Bàng đến khách sạn, tiếp cận khu vực các villa và mở cửa nhiều căn để tìm tài sản.

Khi phát hiện Villa V67 không khóa cửa, Lugai vào bên trong. Thấy hai túi xách đặt trên bàn tại phòng khách, không có người trông coi, người này lén lấy cả hai rồi nhanh chóng rời khỏi khách sạn.

Sau đó, Lugai đến một khu đất trống tại biển An Bàng kiểm tra tài sản bên trong các túi. Phát hiện đồng hồ và kính mắt, nghi phạm cất giữ số tài sản này. Sáng cùng ngày, Lugai đón xe dịch vụ vào khu vực trung tâm TP Đà Nẵng để lẩn trốn và tìm cách tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Phòng CSHS lần theo dấu vết, xác định nơi Lugai đang lưu trú. Tối 9/8, lực lượng công an tiếp cận và bắt giữ nghi phạm tại một khách sạn trên đường Yên Bái, phường Hải Châu.

Công an đã tạm giữ một đồng hồ Rolex; một túi đeo bằng da màu nâu có chữ LV; một túi xách bằng da màu đen có chữ Hapas; một kính đeo màu đen có chữ Bvlgari cùng hộp đựng kính.

Phòng CSHS đã ra quyết định tạm giữ hình sự Enola Lugai về hành vi “Trộm cắp tài sản”, tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ, đấu tranh mở rộng và xử lý theo quy định pháp luật.

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Công an phường Hải Châu

công an TP Đà Nẵng

phường Hải Châu

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