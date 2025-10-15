Nữ DJ tự quay clip "phê pha" thách thức cảnh sát

Vào năm 2019, showbiz Đài Loan (Trung Quốc) chấn động trước clip nữ DJ đình đám Lâm Gia Lăng hút cần sa. Được biết, cô tự quay clip và đăng lên mạng xã hội Weibo. Trong video dài hơn 2 phút, Lâm Gia Lăng xuất hiện tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Sydney, Úc.

Nữ DJ cầm điếu cần sa, hít một hơi dài và mô tả cảm giác "bay bổng, thư giãn tuyệt vời". Cô còn khoe kết quả xét nghiệm nước tiểu âm tính với ma túy đá, như một cách bào chữa rằng mình chỉ dùng cần sa "vô hại". Lâm Gia Lăng còn thách thức cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) bắt giữ mình.

Lâm Gia Lăng gây sốc khi tự đăng clip "phê pha" hút cần sa

Hành động của Lâm Gia Lăng đã tạo nên làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. Nhiều người yêu cầu nữ DJ lên tiếng xin lỗi vì công khai phạm pháp, thách thức pháp luật, làm ảnh hưởng đến khán giả trẻ. Họ còn yêu cầu cô rời khỏi showbiz. Từ đây, hàng loạt "phốt" trong quá khứ của nữ DJ gợi cảm này cũng bị khơi lại.

Đại diện công ty quản lý vội vàng xóa clip và phát thông cáo: "Lâm Gia Lăng đang du lịch cá nhân và không có ý định cổ xúy ma túy. Chúng tôi sẽ tạm dừng hoạt động của cô để cô suy ngẫm". Dù cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) không truy tố vì hành động hút cần là hợp pháp tại Úc, nhưng nữ DJ đã phải trả giá đắt vì hành động này. Chỉ trong 48 giờ, Lâm Gia Lăng mất sạch 5 hợp đồng quảng cáo lớn, bao gồm một thương hiệu mỹ phẩm và 2 sự kiện âm nhạc quốc tế. Các club đêm nổi tiếng liền hủy show diễn của cô, lo ngại ảnh hưởng đến hình ảnh.

Nữ DJ gợi cảm mất hàng loạt hợp đồng vì cổ súy dùng chất cấm

Lâm Gia Lăng sinh năm 1988, từng là cái tên hot nhất làng DJ Đài Loan với vẻ ngoài quyến rũ, thân hình nóng bỏng và phong cách biểu diễn sôi động. Cô nổi lên từ chương trình truyền hình Blackie's Teenage Club trên kênh Channel V, nhanh chóng chinh phục hàng triệu khán giả trẻ nhờ nụ cười ngọt ngào và năng lượng bùng nổ trên sân khấu. Với hàng loạt show diễn quốc tế và hợp đồng quảng cáo béo bở, Lâm Gia Lăng được ví như "nữ thần đêm khuya" của Đài Loan.

Lâm Gia Lăng từng là "nữ thần thanh xuân"...

...

... trước khi lột xác thành DJ gợi cảm

Thế nhưng, sự nghiệp lẫy lừng ấy nhanh chóng bị vấy bẩn bởi hàng loạt scandal. Năm 2011, cô đột nhập nhà bạn trai cũ để lấy lại ảnh cá nhân, dẫn đến cáo buộc trộm cắp. Đỉnh điểm là năm 2012, Lâm Gia Lăng bị bắt vì sử dụng ma túy tại một buổi tiệc. Chỉ ba năm sau, vào ngày 30/5/2015, cô lại sa lưới pháp luật khi bị phát hiện mang theo ma túy trong người cùng ba người bạn trong một buổi tiệc thâu đêm. Mỗi lần, cô đều xin lỗi công khai và hứa hẹn "sẽ thay đổi", nhưng dường như bài học chưa bao giờ thấm thía.