Nữ DJ suy sụp bật khóc, tóc rụng mảng lớn

Hiện nay, mọi chủ đề, hình ảnh hay video liên quan đến từ khóa “DJ” liên tục lọt top tìm kiếm, phủ bóng khắp mạng xã hội và truyền thông. Giữa luồng tin tức, DJ Soda bất ngờ xuất hiện trở lại làm không ít người tò mò về cô nàng.

Trở về giữa tháng 6, DJ Soda - được mệnh danh là DJ gợi cảm nhất xứ Hàn - khiến người theo dõi ngỡ ngàng khi chia sẻ loạt hình ảnh mái tóc bị rụng một mảng lớn. Cô cho biết vừa trở về từ chuyến lưu diễn, với mong muốn trở lại với diện mạo xinh đẹp của "DJ Soda 3 năm trước" nên đã quyết định đi tẩy tóc. Nhưng mái tóc của nữ DJ đã trở thành thảm họa khi đi tẩy tóc tại tiệm salon quen.

DJ Soda được mệnh danh là DJ gợi cảm nhất xứ Hàn

3 năm nghỉ tẩy nhuộm, mái tóc của DJ Soda từng chắc khỏe hơn rất nhiều quá khứ “đảo ngói” liên tục. Tuy nhiên, salon để thuốc tẩy quá lâu khiến tóc cô bị cháy nặng từ gốc, rụng từng nắm lớn và buộc phải cạo toàn bộ phần sau gáy, hai bên đầu. Tình trạng này khiến DJ Soda khủng hoảng tinh thần, mất ngủ liên tục hai tuần, thường xuyên bật khóc và cảm thấy tự ti khi nhìn vào gương hay xem lại video của fan.

Tóc cô bị cháy nặng từ gốc, rụng từng nắm lớn và buộc phải cạo toàn bộ phần sau gáy, hai bên đầu

Sự cố khiến DJ Soda rơi vào khủng hoảng tinh thần, mất ngủ suốt hai tuần, thường xuyên bật khóc và cảm thấy tự ti mỗi khi nhìn vào gương hay xem lại video do fan quay lại. Cô kể rằng, mỗi ngày tóc đều rụng thành mảng lớn, khiến bản thân đau lòng đến mức không thể chợp mắt. Việc nhìn thấy hình ảnh cũ của mình hay những khoảnh khắc biểu diễn trước đây chỉ càng khiến cô thêm tổn thương.

DJ Soda cho biết tình trạng rụng tóc vẫn chưa dừng lại. Phần lớn chân tóc hiện tại chỉ dài vài milimet, khiến cô không thể nối tóc như trước. Theo ước tính của cô, phải mất hơn hai năm nữa tóc mới có thể mọc lại bình thường. Trong thời gian này, DJ Soda cố gắng dùng phần tóc ít ỏi còn lại để che đi những vùng hói, đồng thời thừa nhận rằng cô vẫn đang phải vật lộn với nỗi đau và sự tự ti mỗi ngày.

Trên trang cá nhân, nữ DJ bắt đầu trở lại với công việc “chà đĩa”, vi vu vòng quanh thế giới để mang âm nhạc đến cộng đồng người hâm mộ. Cô nàng thường xuyên cập nhật trạng thái mới, khoe những tấm hình rạng rỡ và vui vẻ hơn. Có những lúc DJ Soda đội lên đầu những bộ tóc giả ngắn nhiều màu, có những lúc chấp nhận sự thật và để nguyên mái tóc vàng xơ xác, rụng gần như nửa đầu.

Nữ DJ đã dần chấp nhận mái tóc hư tổn của mình nhưng thỉnh thoảng vẫn đội tóc giả để phục vụ công việc

DJ Soda tên thật là Hwang So Hee, sinh năm 1988 tại Hàn Quốc. Trước khi trở thành một trong những nữ DJ nổi tiếng nhất châu Á, cô từng theo học chuyên ngành Phát thanh - Truyền hình tại Đại học Nữ sinh Myongji (Seoul). DJ Soda bắt đầu bén duyên với âm nhạc điện tử từ khoảng năm 2011, khi cô quyết định rẽ hướng từ diễn xuất sang DJ, một lĩnh vực còn khá mới mẻ với phụ nữ Hàn Quốc lúc bấy giờ. Với phong cách trình diễn năng động, ngoại hình nổi bật và khả năng giao lưu sân khấu tốt, Soda nhanh chóng thu hút sự chú ý trong giới club và tại các lễ hội EDM nội địa.

Bước ngoặt đến với DJ Soda vào khoảng năm 2015-2016, khi cô trở thành hiện tượng mạng xã hội nhờ bản remix New Thang viral đỉnh và trở thành hiện tượng cover khắp Á châu. Điệu nhảy đặc trưng với cú “bật ván” (boob bounce) trong lúc “cook” nhạc giúp tên tuổi cô vượt ra ngoài Hàn Quốc. Từ đó, DJ Soda bắt đầu tham gia hàng loạt festival âm nhạc quốc tế, gây ấn tượng với nguồn năng lượng tươi mới, visual ngọt ngào và thân hình vô cùng bốc lửa.

Nhờ bản remix New Thang, DJ Soda nổi tiếng khắp châu Á và toàn cầu

Khoảng từ năm 2017 trở đi, DJ Soda chính thức vươn tầm nghệ sĩ EDM toàn cầu, nhiều năm liền dẫn đầu BXH Top 100 DJ châu Á. Cô có lượng người theo dõi khổng lồ trên Instagram, TikTok và YouTube - tổng cộng đã vượt hàng chục triệu follower. Các video biểu diễn của Soda không chỉ thu hút giới trẻ châu Á mà còn được yêu thích tại Mỹ, châu Âu và Trung Đông.