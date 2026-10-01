Nữ DJ ăn mặc kệch cỡm chơi nhạc đám cưới, khiến CĐM phải "đặt dấu hỏi" về phép lịch sự

Màn diện đồ thiếu vải, hở bạo quá đà của nữ DJ biểu diễn tại tiệc cưới đang khiến cộng đồng mạng dậy sóng bức xúc.

Ranh giới mong manh giữa phóng khoáng và phản cảm chốn đông người

Mạng xã hội những ngày gần đây không khỏi xôn xao trước hàng loạt đoạn video ghi lại cảnh một nữ DJ biểu diễn tại các tiệc cưới vùng thôn quê. Trong không gian được trang hoàng phông bạt, hoa tươi và chữ hỷ trang trọng, nhân vật chính đứng sau bàn mix nhạc lại xuất hiện với những bộ trang phục kiệm vải đến mức đáng báo động. Những bộ cánh cắt xẻ táo bạo, hở hang phần lớn cơ thể và gần như phơi bày vòng một trước ống kính đã khiến người xem không khỏi giật mình ái ngại.

Điều đáng nói ở đây là những kiểu đồ biểu diễn này vốn dĩ thuộc về không gian khép kín của các quán bar, vũ trường hay câu lạc bộ đêm - nơi chỉ dành riêng cho những người trưởng thành và chủ động tìm kiếm sự kích thích thị giác lẫn âm thanh cuồng nhiệt. Việc bê nguyên phong cách hở bạo đó vào một không gian gia đình, nơi diễn ra nghi thức hôn lễ truyền thống, đã tạo nên một hình ảnh vô cùng chướng mắt, lệch chuẩn và phá vỡ sự tôn nghiêm vốn có của ngày vui.

Đám cưới của người Việt từ ngàn đời nay không đơn thuần là một bữa tiệc liên hoan ăn uống, mà là ngày trọng đại đánh dấu sự gắn kết thiêng liêng của đôi lứa trước sự chứng kiến của tổ tiên, họ hàng và bà con làng xóm. Không gian tiệc cưới là nơi hội tụ đủ mọi thế hệ, từ các bậc bô lão râu tóc bạc phơ, cha mẹ, cô chú lớn tuổi cho đến những em nhỏ ngây thơ chạy nhảy quanh sân. Sự xuất hiện của một cô gái uốn éo theo từng giai điệu nhạc sàn chát chúa trong trang phục chẳng khác nào nội y ngay trước mắt những đứa trẻ và các bậc tiền bối, là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Nghệ thuật hay chỉ là chiêu trò câu khách rẻ tiền dưới danh nghĩa DJ

Trên khắp các diễn đàn mạng, bên cạnh những ý kiến phê phán gay gắt, vẫn có một số ít tiếng nói bênh vực cho rằng nghề DJ vốn đòi hỏi sự bốc lửa, năng động và việc ăn mặc sexy là điều hiển nhiên của giới trẻ ngày nay. Thế nhưng, những người mang tư duy đó dường như đang cố tình đánh tráo khái niệm giữa sự quyến rũ tinh tế và nét kệch cỡm phản cảm. Một nghệ sĩ chân chính khẳng định tên tuổi bằng kỹ năng cảm thụ âm nhạc và nghệ thuật dẫn dắt cảm xúc người nghe, chứ không phải dùng da thịt để lôi kéo những ánh nhìn tò mò, dung tục. Khi một người tự nhận mình làm nghệ thuật nhưng lại khiến khán giả chỉ chú ý và bàn tán về những khoảng hở nhạy cảm trên thân thể, thì đó không còn là biểu diễn âm nhạc mà đã biến chất thành một màn phô trương thể xác rẻ tiền để mua vui cho một bộ phận hiếu kỳ.

Sự xuất hiện tràn lan của những hiện tượng như vậy còn phản ánh sự lệch lạc trong nhận thức của chính những người tổ chức tiệc cưới và sự buông lỏng chuẩn mực của cộng đồng. Vì muốn thể hiện sự chịu chơi, đẳng cấp hay mong muốn không khí tiệc cưới phải thật độc lạ và sôi động, một số gia đình đã sẵn sàng chi tiền thuê những màn biểu diễn phản cảm mà quên mất trách nhiệm giữ gìn sự tôn nghiêm của buổi lễ.

Đáng trách hơn là sự thiếu tự trọng nghề nghiệp của chính nữ DJ trong câu chuyện. Làm nghề giải trí tự do không đồng nghĩa với việc muốn mặc gì thì mặc ở bất kỳ đâu. Tôn trọng bối cảnh không gian, tôn trọng đối tượng khán giả và tôn trọng chính danh xưng người làm nhạc là đạo đức tối thiểu của bất kỳ ai bước lên sân khấu. Không thể nhân danh sự phóng khoáng cá nhân để bình thường hóa những hình ảnh thô thiển, vô văn hóa ngay trước mắt công chúng như một cách đánh bóng tên tuổi trên mạng xã hội.

Đã đến lúc cần có những phản ứng mạnh mẽ và dứt khoát hơn từ phía dư luận cũng như sự chấn chỉnh từ các đơn vị quản lý văn hóa đối với các dịch vụ giải trí tiệc cưới mang tính chất tự phát. Sự dễ dãi, tặc lưỡi bỏ qua của một bộ phận người lớn chỉ càng tiếp tay cho những chiêu trò lố lăng len lỏi vào đời sống thường nhật. Bất kỳ sự lai căng, kệch cỡm nào cố tình mượn danh sự hiện đại để làm xói mòn nét đẹp văn hóa truyền thống đều xứng đáng phải nhận lấy sự lên án và tẩy chay nghiêm khắc từ cả cộng đồng.