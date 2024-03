Ngày 19/3, Wikitree đưa tin thông qua công ty quản lý, nữ ca sĩ Ailee xác nhận cô đang trong mối quan hệ tình cảm với người đàn ông ngoài ngành giải trí. Đồng thời, "Beyoncé xứ Hàn" cũng hé lộ danh tính và kế hoạch kết hôn của cô. "Ailee đang hẹn hò bạn trai không phải người nổi tiếng và đã có ý định kết hôn. Chúng tôi mong các bạn hãy đón nhận chuyện tình cảm của 2 người bằng ánh nhìn ấm áp và sẽ ủng hộ họ 1 cách nồng nhiệt trên chặng đường sắp tới", công ty quản lý của Ailee chia sẻ.

Theo Wikitree, bạn trai Ailee là doanh nhân. Họ quen biết nhau qua sự giới thiệu của người quen. Sau 1 thời gian dài hẹn hò nghiêm túc, Ailee và bạn trai đã lên kế hoạch về chung nhà. Họ dự định kết hôn vào năm 2025. Trên mạng xã hội, netizen đã gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến Ailee.

Ailee thông báo sẽ kết hôn với bạn trai vào ngành giải trí vào năm sau

Trước khi tìm được hạnh phúc, Ailee từng trải qua cú sốc bị bạn trai lừa dối, trục lợi trên chính hình ảnh của cô. Năm 2013, nữ nghệ sĩ bị bạn trai cũ rao bán ảnh riêng tư trên mạng để kiếm lời khi thấy cô nổi tiếng. Theo Ailee, cô đã bị lừa chụp ảnh nhạy cảm khi tham gia cuộc thi tuyển người mẫu ở Mỹ. Trong lúc bối rối, nữ ca sĩ đã chuyển những tấm ảnh cho bạn trai xem để cùng cô nghĩ cách giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, Ailee không ngờ rằng người đàn ông đã âm thầm lưu lại những bức hình và đem bán chúng sau khi họ chia tay. Scandal ảnh nóng nói trên khiến danh tiếng lẫn sự nghiệp của "Beyoncé Hàn Quốc" bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ailee từng điêu đứng vì bị bạn trai cũ rao bán ảnh nhạy cảm

Ailee sinh năm 1989, là ca sĩ người Mỹ gốc Hàn Quốc. Cô bước chân vào Kpop từ năm 2012. Cô sở hữu giọng hát nội lực, tư duy âm nhạc thông minh và được mệnh danh là "Beyoncé xứ Hàn". Ailee từng được đánh giá là 1 trong những cái tên sáng giá trong lớp nghệ sĩ mới ở Hàn Quốc. Các bài hát nổi tiếng làm nên tên tuổi Ailee có thể kể đến Heaven, I Will Go To You Like The First Snow (nhạc phim Goblin), Goodbye My Love, Don't Touch Me, U&I...

Nguồn: Wikitree