Nữ điều dưỡng quen thiếu gia giả nghèo, qua Ấn Độ mới biết nhà bạn trai 20.000m2, có gần 20 người giúp việc

Đó là câu chuyện của chị Đỗ Thị Ý ( SN 1986, TP.HCM) - từng làm điều dưỡng ở TP.HCM và chồng là thiếu gia/doanh nhân Ấn Độ Porithosh Shetty (SN 1978).

Trên trang fanpage Facebook cá nhân với hơn 22 nghìn người theo dõi, chị Ý vẫn chăm chỉ làm các clip cập nhật cuộc sống hằng ngày, làm dâu hào môn ở Ấn Độ. Nhiều người dành lời khen ngợi, xuýt xoa trước cuộc sống hôn nhân của cô, giàu sang, được chồng và gia đình chồng yêu thương. Cô thường xuyên chia sẻ về các bữa tiệc, chuyến du lịch,.

Chị Đỗ Thị Ý (TP.HCM) và chồng là thiếu gia/doanh nhân Ấn Độ Porithosh Shetty.

Chị Ý và chồng dành thời gian đi du lịch, thường xuyên tham gia các bữa tiệc cùng bạn bè.

Trước đó, cặp đôi vợ Việt - chồng Ấn Độ này từng gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện tình yêu và hôn nhân của mình trên sóng chương trình Vợ Chồng Son gây chú ý. Theo đó, chị Ý từng là điều dưỡng viên tại Trung tâm Y tế ở TP.HCM), đồng thời là mẹ đơn thân sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Trong khi đó, Shetty cũng từng trải qua thất bại trong hôn nhân và có thói quen mỗi năm lại du lịch đến một quốc gia mới để khám phá cuộc sống.

Cặp đôi trên sóng chương trình Vợ Chồng Son. Ảnh chụp màn hình.

Trong một lần đến Đà Nẵng năm 2019, Shetty mở ứng dụng hẹn hò Tinder và “quẹt trúng” chị Ý. Tuy nhiên, vì từng nhiều lần bị lừa tình, lừa tiền, người đàn ông Ấn Độ khá đề phòng. Anh giới thiệu mình chỉ là người đàn ông bình thường, đi làm đủ sống, hoàn toàn không hé lộ về gia thế thật sự.

Thời điểm đó, chị Ý không rành tiếng Anh, phải dùng phần mềm dịch để nhắn tin. Sau khoảng một tuần trò chuyện, Shetty đề nghị gọi video. Dù không thể nói chuyện trôi chảy, nhưng theo lời anh, chính sự chân thành, mộc mạc của người phụ nữ Việt đã khiến anh muốn tiếp tục mối quan hệ. Chỉ sau một thời gian ngắn tìm hiểu, Shetty chủ động mua vé máy bay, làm visa và mời chị Ý sang Ấn Độ chơi khoảng 20 ngày. Ngày đầu gặp mặt tại sân bay, người đàn ông Ấn Độ xuất hiện giản dị trong áo thun cũ, quần jeans, đi dép lê, càng khiến chị Ý tin rằng bạn trai mình đúng là “người đàn ông bình thường”.

Thế nhưng, điều khiến chị choáng ngợp là khi Shetty đưa chị về… nhà. Không phải resort hay khách sạn như chị từng nghĩ, đó chính là nơi gia đình anh sinh sống và kinh doanh, một khu nhà rộng khoảng 20.000m2, có nhiều lớp cổng, bảo vệ nghiêm ngặt và gần 20 người giúp việc phục vụ.

“Tôi đi qua 3 - 4 lớp cửa mới vào đến nhà. Lúc đó thực sự sốc”, chị Ý chia sẻ. Thậm chí, Shetty còn dặn dò người giúp việc phải chăm sóc, phục vụ chị như con dâu trong gia đình.

Trong thời gian ở Ấn Độ, chị Ý trổ tài nấu món bánh canh ghẹ đãi bạn trai. Shetty liên tục nói lời cảm ơn và xúc động tiết lộ rằng, ngoài mẹ ruột và người giúp việc, chị là người phụ nữ đầu tiên nấu ăn riêng cho anh. Ngay sau bữa ăn đó, Shetty bất ngờ ngỏ lời cầu hôn : “Em làm vợ anh nhé?” . Ban đầu, chị Ý chỉ cười và nghĩ đó là lời nói đùa. Nhưng hóa ra, người đàn ông Ấn Độ hoàn toàn nghiêm túc. Sau thời gian tìm hiểu kỹ càng, cặp đôi chính thức kết hôn vào tháng 4/2022.

Sau khi kết hôn, chị Ý ở nhà làm vợ, làm mẹ.

Trở thành dâu nhà giàu, sống trong lâu đài rộng hàng chục nghìn mét vuông, nhưng cuộc sống của chị Ý không phải lúc nào cũng màu hồng. Chị thừa nhận từng trải qua sốc văn hóa nặng nề trong những tháng đầu chung sống.

“Ở Ấn Độ cuộc sống chậm như phim “Cô dâu 8 tuổi”. Ngủ dậy thì đã 10 - 11 giờ trưa rồi, sáng uống cà phê, chiều uống cà phê, tối uống cà phê là hết ngày.

Ở Việt Nam 6-7 giờ sáng là tôi ngủ dậy. Qua đây 9 giờ dậy mà mọi người vẫn hỏi: “Sao dậy sớm vậy? Dậy sớm làm gì vậy?”. Trưa thì 3 - 4 giờ mới ăn, tối thì 11 - 12 giờ ăn tối. Lần đầu đi dự tiệc thì tôi đã bị đói bởi vì đến tận 12 giờ đêm người ta mới dọn bữa chính ra cho ăn còn trước đó chỉ dọn mấy món ăn phụ nhẹ nhẹ thôi", chị Ý kể.

Hiện tại, chị Ý đã hòa nhập tốt với cuộc sống ở Ấn Độ, có nhóm bạn riêng và được gia đình chồng yêu quý. Cặp đôi có với nhau một bé trai.