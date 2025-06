Tối 3/6, lãnh đạo Khoa Cấp cứu , Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, sau thời gian điều trị và theo dõi, sức khỏe của điều dưỡng Nguyễn Thị An đã ổn định nhưng tinh thần vẫn còn bất ổn .

Trước đó, chị An bị Trần Tuấn Anh (32 tuổi, trú xã Nghi Kim, TP Vinh) chửi bới và chồm qua quầy tát vào mặt. Nữ điều dưỡng văng kính, má trái sưng đau, tinh thần hoảng loạn, điều trị tại Khoa Phẫu thuật Thần kinh Cột sống.

Sau thời gian điều trị và theo dõi, điều dưỡng An đã được xuất viện

Liên quan đến sự việc, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã tạm giữ hình sự Trần Tuấn Anh để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo xác minh của cơ quan điều tra, khoảng 20h30 ngày 31/5, Tuấn Anh cùng người thân đưa bố Trần Văn Long (53 tuổi) vào Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để điều trị. Sau đó, Tuấn Anh tới quầy tiếp nhận gặp điều dưỡng An làm thủ tục nhập viện cho bố.

Chị An yêu cầu Tuấn Anh cung cấp thẻ Bảo hiểm y tế và căn cước công dân của bệnh nhân để làm thủ tục nhập viện. Tuy nhiên, do phía gia đình quên căn cước công dân nên chị An dặn Tuấn Anh “khi nào mang đầy đủ giấy tờ đến thì làm thủ tục nhập viện theo quy định”.

Quá trình này giữa chị An và các y bác sĩ có thái độ bình thường, không xảy ra mâu thuẫn gì với Tuấn Anh và gia đình.

Hình ảnh Tuấn Anh chồm qua quầy tát vào mặt nữ điều dưỡng.

Khoảng 23h50 cùng ngày, khi người nhà mang căn cước công dân đến, Tuấn Anh cầm lấy rồi đưa tới quầy tiếp nhận. Nhận đủ giấy tờ, chị An nói với Tuấn Anh: “Anh và người nhà đi ra ngoài đi”. Tuấn Anh không chấp hành, chửi bới, chồm qua quầy tát vào mặt nữ điều dưỡng. Sự việc chỉ dừng lại khi lực lượng bảo vệ can thiệp.

Tại cơ quan Công An, Tuấn Anh hối hận , gửi lời xin lỗi chị An. Người này trình bày do quá lo lắng về tình trạng bệnh của bố nên không làm chủ được hành vi, tát nữ điều dưỡng là hành động bột phát, hai người không hề có mâu thuẫn từ trước.

Trần Tuấn Anh tại cơ quan Công an

Mỗi ngày, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp nhận hơn 250 bệnh nhân, nhiều tình huống khẩn cấp. Bệnh nhân nặng sẽ có một người thân ở lại chăm sóc, còn lại phải ra ngoài chờ đợi để tránh ảnh hưởng đến bệnh nhân khác cũng như công tác khám chữa bệnh.

Tiếp nhận bệnh nhân, bác sĩ khám, giải thích tình trạng bệnh. Bệnh nhân cấp cứu đông, những ca nặng được ưu tiên xử lý trước, trường hợp chưa thực sự cần thiết phải chờ. Tuy nhiên, một số người không thuộc diện cấp cứu thường tỏ ra bức xúc, khó chịu khi không được tiếp nhận ngay.

Để tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, mới đây UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh rà soát toàn diện quy trình khám bệnh, chữa bệnh, công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các đơn vị.