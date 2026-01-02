Nữ diễn viên Vườn Sao Băng ngã đập đầu xuống đất, khi tỉnh dậy phát hiện mất một phần hộp sọ

Ở tuổi 60, nữ diễn viên sân khấu kiêm giám đốc nghệ thuật Vương Nguyệt bất ngờ khiến công chúng bàng hoàng khi tiết lộ biến cố sinh tử mà bà vừa trải qua. Trước đó không lâu, nữ nghệ sĩ vẫn xuất hiện đầy năng lượng để quảng bá vở kịch kinh điển Bán Lý Trường Thành của cố nghệ sĩ Lý Quốc Tu. Thế nhưng tối 29/12, bà bất ngờ đăng tải bài viết trên mạng xã hội, lần đầu công khai việc bản thân từng hôn mê nhiều ngày vì chấn thương sọ não nghiêm trọng.

Theo chia sẻ, ngày 26/11, Vương Nguyệt bất ngờ ngất xỉu, đầu đập mạnh xuống sàn khiến bà lập tức rơi vào trạng thái hôn mê và mất hoàn toàn ký ức. Tình huống khi đó vô cùng nguy cấp, bà được những người xung quanh kịp thời hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu và lập tức tiến hành phẫu thuật mở hộp sọ để lấy máu tụ.

Sau này, Vương Nguyệt mới biết con trai đã phải ký giấy đồng ý cấp cứu sinh mạng trước ca mổ, trong khi con gái đang ở Busan cũng lập tức đổi vé máy bay bay gấp về Đài Bắc. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, song nữ nghệ sĩ vẫn hôn mê trong phòng chăm sóc đặc biệt suốt 5 ngày, đến ngày thứ 8 nhập viện mới được chuyển sang phòng bệnh thường.

Chỉ khi tỉnh lại, Vương Nguyệt mới được bác sĩ thông báo rằng hộp sọ của bà đã bị mất đi một phần, khiến mỗi ngày trôi qua, từng hơi thở đều trở nên vô cùng khó khăn. Bác sĩ giải thích do não bộ không còn được hộp sọ bảo vệ, trực tiếp chịu áp lực khí quyển nên mới xuất hiện các triệu chứng nặng nề như vậy. Tình trạng này chỉ có thể cải thiện rõ rệt sau khi tiến hành phẫu thuật phục hồi hộp sọ.

Đối diện cửa ải sinh tử bất ngờ, Vương Nguyệt không giấu được sự xúc động khi thừa nhận bản thân vượt qua được biến cố này là điều "thực sự quá may mắn". Theo lời bác sĩ, đây là một tai nạn gây chấn thương sọ não nhưng mức độ tổn thương đã được giảm xuống mức thấp nhất. Nữ nghệ sĩ chia sẻ: kỳ tích không nhất thiết là không hề hấn gì, mà là bị thương nhẹ hơn tưởng tượng, được sống thêm một lần nữa để biết trân trọng cuộc đời hơn trước.

Hiện tại, Vương Nguyệt cho biết trong tuần này bà sẽ tiếp tục trải qua ca phẫu thuật phục hồi hộp sọ. Dù trong lòng vẫn còn nhiều bất an, thậm chí không kìm được nước mắt, nhưng nữ nghệ sĩ cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, động viên từ gia đình, bạn bè và khán giả. Bà cho biết dù sức khỏe chưa cho phép để cảm ơn từng người một cách chu đáo, nhưng mong mọi người hãy đón nhận tấm lòng tri ân chân thành của mình.

Vương Nguyệt từng vào vai mẹ của Sam Thái trong Vườn Sao Băng bản Đài

Bà được coi là "chuyên gia vai phụ" trên màn ảnh

Đáng chú ý, cuối bài đăng, Vương Nguyệt còn có lời nhắn đầy xúc động gửi tới người chồng quá cố Lý Quốc Tu, nhân dịp ngày giỗ của ông vào 30/12. Bà viết rằng điều bà muốn nói nhất với chồng là: nếu bản thân có điều gì bất trắc, mong ông nhất định sẽ đến đón bà - đó chính là nguyện vọng lớn nhất trong lòng nữ nghệ sĩ.

Vương Nguyệt vốn là gương mặt quen thuộc của màn ảnh, được mệnh danh là "chuyên gia vai phụ", từng góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Vườn Sao Băng, Hoa Đăng Sơ Thượng, Huyết Quan Âm… Sau chia sẻ của bà, đông đảo khán giả đã để lại lời chúc phúc, cầu mong ca phẫu thuật sắp tới diễn ra thuận lợi và nữ nghệ sĩ sớm bình phục để trở lại với sân khấu.