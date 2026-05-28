Nữ diễn viên Việt từng bị bắt vì ma tuý xác nhận đã ly hôn

Mới đây, diễn viên Lệ Hằng gây chú ý khi lần đầu xác nhận đã ly hôn ở tuổi 52 sau nhiều năm chung sống. Lệ Hằng và chồng đã ly thân 20 năm trước khi ra toà tiến hành thủ tục ly hôn. Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm bởi nữ diễn viên từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt và cũng trải qua không ít biến cố trong cuộc sống lẫn sự nghiệp.

Trong chia sẻ mới đây, Lệ Hằng cho biết cuộc hôn nhân của cô thực chất đã kết thúc từ trước nhưng đến hiện tại mới quyết định công khai. Nữ diễn viên thừa nhận bản thân từng trải qua khoảng thời gian hụt hẫng và khó khăn sau đổ vỡ tình cảm. Tuy nhiên theo thời gian, cô dần học cách chấp nhận mọi thứ nhẹ nhàng hơn.

"Tôi không ân hận vì tất cả là lỗi do mình. Họ cũng khổ vì lấy tôi. Tôi mong mọi người đừng như tôi, nếu cuộc sống hôn nhân không hòa hợp thì hãy dứt khoát. Đừng kéo dài khiến cả hai cùng bế tắc. Nói buông bỏ thì không phải nhưng tôi chấp nhận số phận để sống vui vẻ", Lệ Hằng cho hay.

Ở tuổi ngoài 50, Lê Hằng cho biết cô không còn muốn giữ tâm lý trách móc hay đặt nặng chuyện đúng sai trong hôn nhân. Điều nữ diễn viên ưu tiên hiện tại là sự bình yên trong cuộc sống, tinh thần thoải mái và dành thời gian cho gia đình, con cái cũng như bản thân.

Lệ Hằng sống cùng chị gái ở Tuyên Quang, cô đang mắc suy tim độ 4, sức khoẻ giảm súc. Nữ diễn viên chia sẻ hiện tại cô sống khá kín tiếng, chủ yếu tận hưởng những niềm vui đời thường thay vì xuất hiện ồn ào trên mạng xã hội hay showbiz.

Đời tư của diễn viên Lệ Hằng

Diễn viên Lệ Hằng kết hôn khi còn đang theo học tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Qua những thông tin hiếm hoi được chia sẻ, chồng của diễn viên Lệ Hằng là một người không hoạt động nghệ thuật mà làm công việc kinh doanh tự do. Nữ diễn viên từng chia sẻ chồng cô là người lầm lì, ít nói nhưng rất yêu thương và ủng hộ đam mê diễn xuất của vợ. Sau khi kết hôn, gia đình diễn viên Lệ Hằng sinh sống trong một ngôi nhà nhỏ ở Hà Nội. Khi có nhóc tỳ đầu lòng, chồng Lệ Hằng hỗ trợ chăm sóc con gái cho vợ đi diễn.

Dù tham gia phim ảnh từ sớm, tạo được thành công bởi vai diễn Hoài Thatcher trong Xin Hãy Tin Em nhưng thù lao của Lệ Hằng vẫn rất bấp bênh. Những vai diễn về sau này của Lệ Hằng cũng chưa thể vang dội, tạo dấu ấn đậm nét như nhân vật Hoài Thatcher trước đó. Cách đây 16 năm, diễn viên Lệ Hằng chỉ nhận cát xê tầm 500 nghìn đồng mỗi tháng, mức chi phí thấp cho việc sinh hoạt ở Hà Nội. Chính vì vậy, ông xã của diễn viên Lệ Hằng là người gánh vác kinh tế, nữ diễn viên từng thừa nhận thù lao làm diễn viên chẳng đáng là bao: "Không có chồng, tôi chết đói".

Dù rất ít nhắc đến nhưng diễn viên Lệ Hằng tiết lộ được gia đình chồng thông cảm. Trong những lần hiếm hoi trải lòng trước truyền thông, Lệ Hằng nói: "Rất may là gia đình chồng rất hiểu và thông cảm cho nghề nghiệp của mình. Vì thế, mình càng luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm với gia đình bên nội". Đến năm 2012, Lệ Hằng giải nghệ để lui về ở ẩn bên gia đình.

Vào tháng 3/2023, diễn viên Lệ Hằng bị bắt giữ do có hành vi mua bán trái phép chất cấm, tang vật là 0,696g. Diễn viên Lệ Hằng khai nhận mua số ma túy này với gia 500.000 đồng để bán lại cho khách. Từ bê bối này, Lệ Hằng không có đường trở lại showbiz, cuộc sống vô cùng kín tiếng.

