Nữ diễn viên Việt chạy xe máy đón con thì bất ngờ gặp tai nạn, tình hình hiện tại ra sao?

Tối 2/3, nhiều khán giả xôn xao khi trên cá nhân của diễn viên Kim Đào xuất hiện bài đăng thông báo cô gặp tai nạn giao thông. Theo đó, con trai của nữ diễn viên cho biết mẹ có va chạm xe, đã được đưa vào bệnh viện kiểm tra và hiện không thể sử dụng điện thoại, mong mọi người thông cảm nếu chưa kịp phản hồi tin nhắn. Thông tin này nhanh chóng khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả lo lắng.

Đến rạng sáng 3/3, Kim Đào đã trực tiếp cập nhật tình hình sức khỏe trên trang cá nhân. Nữ diễn viên cho biết tai nạn xảy ra khi cô chạy xe máy đi đón con và va chạm mạnh với ô tô. Cú va chạm khiến cô văng ra khỏi xe và té xuống đường. Thời điểm đó, cô cho biết bản thân khá hoảng loạn, thậm chí không biết gọi cho ai khi nằm giữa đường.

Kim Đào cho biết: "Hiện tại nửa bên người của em vẫn hơi khó cử động, vì cú va chạm quá mạnh với xe hơi. Em văng ra khỏi xe máy và té lúc đi đón con. Trong lúc thất thần nằm ngoài đường, mọi người hỏi em người thân có ai thì gọi, em không biết gọi ai hết, ông Thọ (con trai Kim Đào - PV) chạy tới, ổng cũng hoảng không biết xử lý như thế nào. 2 mẹ con vào bệnh viện kiểm tra chụp các thứ vô nước biển thì em ngủ luôn mê man. Bác sĩ nói tình hình ổn, nhưng tại vì suy nhược thiếu ngủ nên mới yếu, té mạnh nhưng may sao, chấn thương bên ngoài không ảnh hưởng xương gì hết! Cần theo dõi thêm thôi. Tội ông Thọ không biết phải làm sao, không dám cho bà ngoại hay sợ bà ngoại lo rồi hoảng lên nữa".

Diễn viên Kim Đào cho biết vẫn đang theo dõi thêm tại bệnh viện sau tai nạn giao thông. Ảnh: FBNV

Chia sẻ thêm trên trang cá nhân, nữ diễn viên tiết lộ cô chưa tham gia bảo hiểm y tế. Kim Đào thẳng thắn chia sẻ hoàn cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, từng phải gánh nợ thay người thân và nhiều năm qua tập trung lo cho con trai ăn học. Cô khẳng định việc chia sẻ không nhằm kể khổ hay kêu gọi giúp đỡ, mà chỉ mong mọi người hiểu hơn về hoàn cảnh của mình.

Kim Đào chia sẻ: "Ai chơi với Đào sẽ biết, Đào làm nhiều nhưng tiết kiệm, không mua sắm gì hết, cứ lo cho con thôi! Đào có nhiều khoản nợ, vừa trả xong chỗ này, thì lại bất đắc dĩ dính vào những khoản nợ khác, Đào đứng ra mượn nợ cho người thân trong gia đình, với lời hứa họ sẽ trả mỗi tháng cho người ta. Tiền học con trai suốt 10 mấy năm qua Đào cũng trả góp.

Đào bị hạn chế nhiều mối quan hệ vì Đào thường xuyên giả bộ bận rộn để không đi đám cưới, đám sinh nhật, tân niên, tất niên, sự kiện vì mỗi lần đi tốn rất nhiều chi phí! Đào chia sẻ để mọi người hiểu Đào từ chối những cuộc vui đều có lý do. Đào chia sẻ để mọi người hiểu vì sao show có vài triệu mà mỗi lần bị trả chậm Đào đều phản ứng đòi rất mạnh là vì Đào thật sự cần những số tiền nhỏ đó".

Nữ diễn viên cũng bày tỏ mong muốn được tư vấn thêm về bảo hiểm y tế nếu có ai am hiểu trong lĩnh vực này. Cô nhấn mạnh bản thân vẫn còn sức khỏe để lao động và không lên tiếng để xin hỗ trợ, chỉ muốn lan tỏa năng lượng tích cực cũng như gửi lời cảm ơn đến những ai đã quan tâm hỏi thăm trong lúc cô gặp sự cố. Dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời thăm hỏi đến Kim Đào.

Kim Đào cho biết hoàn cảnh không khá giả, vừa đi làm vừa nuôi con học nên tiếc tiền không mua bảo hiểm y tế. Ảnh: FBNV

Kim Đào sinh năm 1991, quê Kiên Giang (cũ). Cô được khán giả biết đến qua nhiều tiểu phẩm hài và các dự án sitcom, từng tạo dấu ấn tại những chương trình như Cười Xuyên Việt và Làng hài mở hội.

Không chỉ gây ấn tượng bằng lối diễn duyên dáng, Kim Đào còn khiến nhiều người nể phục bởi hành trình riêng nhiều thử thách. Sau biến cố hôn nhân, cô lựa chọn làm mẹ đơn thân, tự mình gánh vác kinh tế và nuôi con. Bên cạnh nghệ thuật, nữ diễn viên từng làm thêm nhiều công việc tay chân để trang trải cuộc sống. Dù vậy, cô vẫn bền bỉ theo đuổi đam mê diễn xuất, gắn bó với sân khấu kịch 5B và không ngừng tìm kiếm cơ hội khẳng định mình.