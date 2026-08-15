Nữ diễn viên Việt bị miệt thị ngoại hình vì quá gầy, giờ nhan sắc sặc mùi tiền, được đề cử đẹp nhất thế giới

Cô gái này đã không còn như xưa.

Pháo (tên thật là Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003) bắt đầu được khán giả biết đến rộng rãi với tư cách là Á quân King of Rap và là chủ nhân của bản hit toàn cầu 2 Phút Hơn. Cô được định vị là một nữ rapper Gen Z cá tính, giàu năng lượng trên sân khấu. Bước sang năm 2025, Pháo khiến toàn bộ người hâm mộ ngỡ ngàng khi lấn sân sang màn ảnh rộng với vai nữ chính đầu tay trong Thỏ Ơi!! của Trấn Thành.

Trong Thỏ Ơi!!, Pháo vào vai Nhật Hạ - một cô gái phải trải qua mối quan hệ tình cảm vô cùng nặng nề, đen tối. Ngay khi tác phẩm ra mắt, phân cảnh Nhật Hạ diện chiếc váy đỏ rực, ôm bó hoa đứng rưng rưng nước mắt với ánh nhìn đầy thù hận ở hành lang bệnh viện đã lập tức gây bão mạng xã hội và thu hút hàng triệu lượt xem vì quá ám ảnh.

Chính đạo diễn Trấn Thành cũng thừa nhận Pháo chính là một "ngoại lệ" được anh yêu quý và nâng đỡ trong dự án này. Khi chọn Pháo, nam đạo diễn đánh giá rất cao sự lăn xả cùng tính cách mạnh mẽ tiềm ẩn bên trong cô gái trẻ. Quá trình quay phim khắc nghiệt đến mức Pháo từng thốt lên cô đã khóc bằng hết số nước mắt của 21 năm cuộc đời để hoàn thành vai diễn. Dù là lần đầu chạm ngõ điện ảnh và diễn xuất chỉ dừng lại ở mức tròn vai, Thỏ Ơi!! đã mang lại cho Pháo một bệ phóng danh tiếng khi liên tục phá kỷ lục doanh thu, chứng minh cô là một nghệ sĩ đa năng, dám bước ra khỏi vùng an toàn của âm nhạc.

Nhan sắc trong Thỏ Ơi!! của Pháo cũng được đánh giá là thăng hạng vượt bậc, một 9 một 10 với "chính thất" LyLy. Nhưng it ai biết rằng, trước khi có được sự công nhận như hiện tại, thời điểm mới bước chân vào showbiz (giai đoạn ngay sau cuộc thi King of Rap), Pháo từng nạn nhân của nạn bạo lực mạng và miệt thị ngoại hình. Lúc bấy giờ, visual của Pháo gắn liền với thân hình mảnh khảnh, có phần khẳng khiu và gầy gò quá mức.

“Nhiều người chê tôi quá gầy. Tôi cũng buồn, chẳng ai mong muốn bị bình phẩm như vậy. Nhưng suy cho cùng, gầy hay béo đều không sao, miễn là mình cảm thấy vui. Và đúng là tôi gầy quá thật, họ không nói sai nên tôi không phản hồi gì được. Body shaming là việc hầu như ai cũng gặp phải, không chỉ mình tôi, tôi lâu dần thấy bình thường, không để tâm quá nữa”, người đẹp từng chia sẻ. Bất giờ, nhiều tài khoản MXH liên tục dùng những từ ngữ khiếm nhã để công kích, mỉa mai cô là "màn hình phẳng", "thiếu sức sống" hay "không có dáng dấp của một ngôi sao", vô tình tạo ra áp lực tâm lý đối với một cô gái chỉ mới mười chín, đôi mươi.

Thay vì lên tiếng đôi co hay tranh cãi gay gắt, Pháo chọn cách âm thầm thay đổi và nâng cấp bản thân qua từng ngày. Cô không ngại thử nghiệm những phong cách gai góc nhất, thậm chí từng gây sốc khi quyết định xuống tóc để đầu đinh nhằm hiến tóc cho các bệnh nhi ung thư.

Hiện tại, nhan sắc của Pháo được nhận xét là ngày càng quyến rũ, sắc sảo. Không còn là cô bé gầy gò năm nào, Pháo sở hữu vóc dáng săn chắc, body chuẩn chỉnh cùng thần thái tự tin của một ngôi sao thời thượng. Cô thậm chí còn tự tin ghi danh tại đấu trường nhan sắc Miss Grand Vietnam 2026 và xuất sắc lọt vào Top 31 trước khi chủ động rút lui vì lịch trình cá nhân.

Để có được sự thay đổi ngoạn mục như vậy là công sức, sự đầu tư và kỷ luận rèn luyện bản thân suốt thời gian dài của người đẹp. "Tôi tốn rất nhiều tiền cho sắc đẹp mọi người thấy. Tiền đi tập gym tiền đi múa cột, tiền đi hát, tiền nọ tiền kia để ra hình ảnh Pháo bây giờ. Nói chung là 'sặc mùi tiền'", cô từng nói.

Mới đây, chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng quốc tế TC Candler còn gọi tên Pháo trong danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Cô xuất hiện nổi bật cạnh những tên tuổi đình đám quốc tế như Gal Gadot hay Ha Young. Sự công nhận này chính là câu trả lời dành cho những ai từng miệt thị ngoại hình cô trong quá khứ, đồng thời chứng minh rằng vẻ đẹp của người phụ nữ đến từ sự tự tin, nỗ lực tự thân và hào quang của một ngôi sao thực thụ.