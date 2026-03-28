Nữ diễn viên từng gây sốt cả Cbiz với nhan sắc tựa "viên ngọc quý phương Đông" giờ ra sao?

Không chỉ nổi bật bởi vẻ đẹp mong manh, AngelaBaby còn ghi dấu ấn qua loạt dự án điện ảnh và sức hút mạnh mẽ trên truyền hình.

Trong làng giải trí Hoa ngữ, AngelaBaby luôn được nhắc đến như một biểu tượng nhan sắc đặc biệt – nơi vẻ đẹp mong manh, trong trẻo hòa quyện cùng thần thái cuốn hút hiếm có. Những năm khoảng 2015–2018 được xem là thời kỳ đỉnh cao của cô, khi mỗi lần xuất hiện đều dễ dàng trở thành tâm điểm của truyền thông và mạng xã hội.

Cận cảnh nhan sắc tựa “búp bê sống” của AngelaBaby ở thời kỳ đỉnh cao.

AngelaBaby gây ấn tượng mạnh với gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn long lanh và sống mũi cao thanh thoát. Làn da trắng mịn không tì vết cùng nụ cười nhẹ nhàng khiến cô được ví như “búp bê sống” bước ra từ truyện tranh. Dù là trên thảm đỏ lộng lẫy hay trong những khoảnh khắc đời thường, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên, trong trẻo mà không kém phần sang trọng.

Nhan sắc thuở mới vào nghề của AngelaBaby không khỏi làm xao xuyến hàng ngàn khán giả. Không chỉ dừng lại ở nhan sắc, sự nghiệp của AngelaBaby trong giai đoạn này cũng ghi nhận nhiều dấu ấn đáng chú ý. Cô là gương mặt quen thuộc của show thực tế đình đám Keep Running, góp phần giúp tên tuổi phủ sóng rộng rãi khắp châu Á.

Trên màn ảnh, cô tham gia nhiều dự án như: Love You You, First Time hay Mojin: The Lost Legend – bộ phim mang về cho cô giải Nữ phụ xuất sắc tại Bách Hoa. Dù còn nhiều tranh luận về diễn xuất, không thể phủ nhận sức hút thương mại và độ nhận diện của AngelaBaby luôn thuộc top đầu.

Nhan sắc của cô khi tham gia các chương trình thực tế vẫn khiến khán giả trầm trồ, khi không hề lép vế trước dàn đàn em trẻ trung. Thời kỳ đỉnh cao của AngelaBaby không chỉ là câu chuyện về một gương mặt đẹp, mà còn là minh chứng cho sức ảnh hưởng của một ngôi sao biết cách tỏa sáng đúng thời điểm. Đến nay, hình ảnh “búp bê sống” năm nào vẫn là dấu ấn khó phai trong lòng công chúng, mỗi khi nhắc lại vẫn khiến người ta không khỏi trầm trồ.

Angelababy (SN 1989) mang trong mình dòng máu Đức, Trung nên cô sở hữu vẻ đẹp lai khá nổi bật. Truyền thông Trung Quốc gọi cô là "búp bê sống" vì gương mặt xinh đẹp và hoàn hảo như một cô búp bê.

Nữ diễn viên, người mẫu sinh năm 1989 đến nay vẫn giữ được gương mặt hài hòa, dường như “lão hóa ngược” theo thời gian

Năm 2003, Angelababy chính thức bước chân vào làng người mẫu. Cô xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang, các sàn diễn thời trang. Vẻ đẹp lai cuốn hút trở thành bàn đạp giúp cô dễ dàng tấn công lĩnh vực diễn xuất và thời trang. Cô nhanh chóng vươn lên vị trí ngôi sao nữ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại Trung Quốc.

"Biển" người tụ tập để đón Angelababy tại sự kiện (Ảnh: Sohu).

Năm 2015, đám cưới cổ tích của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy được tổ chức trong sự chúc phúc của đồng nghiệp. Đây cũng là giai đoạn sự nghiệp của nữ diễn viên xinh đẹp nở rộ. Các dự án phim ảnh lớn đều có sự góp mặt của mỹ nhân lai. Cô còn là gương mặt đại diện cho các nhãn hàng lớn.

Tuy nhiên, dấu hiệu hôn nhân rạn nứt từng khiến sự nghiệp của Angelababy bị ảnh hưởng. Đầu năm 2022, mỹ nhân 8X và Huỳnh Hiểu Minh xác nhận chính thức ly hôn sau gần 3 năm sống chung với những đồn đoán thị phi. Cặp đôi thông báo chia tay trong hòa bình và luôn xem đối phương như người nhà, cùng cố gắng nuôi dạy con trai chung.

Chỉ chưa đầy 4 năm sau khi ly hôn, ánh hào quang năm nào dần lụi tàn, sự nghiệp của Angelababy rơi vào khủng hoảng.

Các nguồn lực về quan hệ, tài nguyên, hợp đồng quảng cáo và lời mời đóng phim sụt giảm rõ rệt. Từ chỗ là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu xa xỉ, cô dần mất đi hàng loạt hợp đồng, trong đó có cả danh phận đại sứ Dior tại Trung Quốc.

Angelababy tên thật là Dương Dĩnh, sinh năm 1989 tại Phố Đông, Thượng Hải, Trung Quốc - Ảnh: SOHU

Ngay cả ở chương trình, sau khi Trần Hách, Đặng Siêu lần lượt rời chương trình, sự hiện diện của Angelababy ngày càng nhạt nhòa giữa dàn khách mời trẻ trung, mới mẻ.

Thêm vào đó, hạn chế trong diễn xuất, đặc biệt là lối "trợn mắt" thường bị khán giả chế giễu, khiến hình ảnh của Angelababy càng xuống dốc.

Angelababy góp mặt trong 3 show diễn liên tiếp ở Tuần lễ thời trang Haute Couture Paris hồi tháng 7. Đã lâu rồi cô không có hoạt động lớn nào như thế này. Do đó khi xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Paris, nữ diễn viên ngay lập tức được chú ý - Ảnh: WEIBO

Đỉnh điểm, việc cô xuất hiện tại Crazy Horse show tạo nên làn sóng chỉ trích, kéo theo hàng loạt tranh cãi, khiến hình tượng công chúng vốn được xây dựng nhiều năm gần như sụp đổ.

Trong thời gian ngắn, giá trị thương mại của Angelababy tụt dốc không phanh. Nữ diễn viên còn vướng vào tin đồn ngoại tình trong thời gian hôn nhân và bê bối liên quan đến việc "bắt nạt" Trương Đại Đại. Dù sau đó cô lên tiếng xin lỗi, nhưng tổn hại về hình ảnh và uy tín là không thể cứu vãn.

Hiện tại, nữ diễn viên thậm chí phải tham gia các sự kiện mang tính chất thương mại nhỏ lẻ, hoặc hoạt động cùng giới influencer - điều vốn rất xa lạ với vị thế "ngôi sao hạng A" trước đây. Tình cảnh hiện tại của Angelababy khiến nhiều người không khỏi xót xa.



