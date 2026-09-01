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Nữ diễn viên tự làm thụ tinh ống nghiệm để mang thai con của chồng cũ đại gia, đứa trẻ vừa lộ diện đã gây ngỡ ngàng

Dương Nam
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Nữ diễn viên đến bệnh viện 1 mình để tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai đứa con thứ 2 bất chấp sự phản đối dữ dội từ chồng cũ.

Suốt thời gian qua, nữ minh tinh Lee Si Young (phim Vườn Sao Băng) đã gây tranh cãi dữ dội khi tự ý chuyển phôi đông lạnh với người chồng cũ để sinh con thứ 2 - 1 bé gái. Tới sáng 25/9, em bé này đã chính thức lộ diện và ngay lập tức trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội xứ kim chi.

Theo đó, Lee Si Young vừa đích thân chia sẻ hình ảnh hiện tại của cô con gái được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Được biết, em bé hiện đã sắp tròn 11 tháng tuổi. Và nữ diễn viên hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị cho bữa tiệc thôi nôi mừng sinh nhật 1 tuổi của bé.

Đặc biệt, nhiều khán giả đã không khỏi ngỡ ngàng trước tốc độ phát triển nhanh chóng của cô bé 11 tháng tuổi. Khoảng 1 năm trước, công chúng lần đầu được hay tin em bé chào đời thế mà bẵng đi 1 thời gian, nay nhóc tỳ này đã có thể đứng vịn và sắp sửa biết đi. Hình ảnh cô bé tự đứng dậy, tò mò chạm vào đồ vật xung quanh mình và hướng mắt nhìn ra ngoài từ cửa sổ căn hộ đã khiến cho netizen không khỏi trầm trồ vì quá đỗi đáng yêu.

Lee Si Young gây sốt khi tự thụ tinh ống nghiệm sinh con thứ 2 bất chấp chồng cũ phản đối - Ảnh 1.

Lee Si Young vừa khoe ảnh chụp cùng con trai 8 tuổi và cô con gái 11 tháng tuổi. Được biết, nữ diễn viên đã chuyển phôi đông lạnh với người chồng cũ để sinh ra bé gái. Ảnh: Naver

Lee Si Young gây sốt khi tự thụ tinh ống nghiệm sinh con thứ 2 bất chấp chồng cũ phản đối - Ảnh 2.

Hiện tại, con gái 11 tháng tuổi của Lee Si Young đã có thể đứng vịn và sắp biết đi. Ảnh: Naver

Còn nhớ cách đây 6 năm, Lee Si Young và chồng cũ - đại gia Cho Seung Hyun đã trữ đông trứng, tinh trùng sau khi có con đầu lòng vào năm 2018. Khi đó, cả 2 có kế hoạch cùng sinh thêm con trong tương lai. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của vợ chồng Lee Si Young đã chấm dứt vào tháng 3 năm ngoái, do khác biệt không thể dung hòa về tính cách. Sau đó, khi thời gian lưu trữ phôi tối đa của nữ diễn viên sắp hết, Lee Si Young muốn làm cấy ghép phôi thai, nhưng bị chồng cũ phản đối. Dù vậy, cô vẫn đến bệnh viện 1 mình để tiến hành thủ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai đứa con thứ 2.

Vượt qua ồn ào tranh cãi liên quan tới việc tự ý thụ tinh ống nghiệm, Lee Si Young giờ đây chủ yếu dành thời gian để chăm sóc 2 con nhỏ. Nữ diễn viên cho biết cô muốn dành thời gian đưa con ra nước ngoài trải nghiệm, khám phá cuộc sống và trau dồi ngoại ngữ. Mới đây, Lee Si Young đã chia sẻ loạt hình ảnh đầu tiên sau khi đặt chân đến Canada cùng con cả. Đây cũng không phải lần đầu nữ diễn viên lựa chọn hình thức “1 tháng sống ở nước ngoài” để nâng cao trải nghiệm thực tế cho con. Cách đây 1 năm, cô cũng từng đưa các con sang Mỹ sinh sống ngắn hạn.

Theo truyền thông Hàn Quốc, con trai nữ diễn viên hiện theo học tại 1 trường quốc tế ở Songdo (Incheon). Nếu quý tử nhà mỹ nhân Vườn Sao Băng theo học liên tục từ bậc mẫu giáo đến hết trung học phổ thông tại đây, tổng học phí có thể lên tới khoảng 600 triệu won (khoảng 11,4 tỷ đồng). Chưa dừng lại ở đó, cô còn nhiều lần đưa con sang Mỹ tham gia các trại hè tại New Jersey và Long Island nhằm giúp cậu bé có thêm trải nghiệm quốc tế từ sớm.

Lee Si Young gây sốt khi tự thụ tinh ống nghiệm sinh con thứ 2 bất chấp chồng cũ phản đối - Ảnh 3.
Lee Si Young gây sốt khi tự thụ tinh ống nghiệm sinh con thứ 2 bất chấp chồng cũ phản đối - Ảnh 4.

Lee Si Young đưa các con ra nước ngoài sống và du lịch 1 tháng để cho trẻ tranh thủ học ngoại ngữ, đồng thời được nâng cao trải nghiệm quốc tế. Ảnh: Instagram

Lee Si Young sinh năm 1982, chính thức gia nhập làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 26 tuổi qua tác phẩm Urban Legends Deja Vu. Tới năm 2009, tên tuổi nữ diễn viên bỗng vụt sáng nhờ vai phụ trong bộ phim truyền hình kinh điển Vườn Sao Băng. Nhờ vai diễn này, Lee Si Young được cả Hàn Quốc nhớ mặt. Sau đó, các nhà sản xuất đẩy cô lên hàng vai chính ở loạt phim như Poseidon, Wild Romance, Golden Cross… và được hợp tác cùng nhiều nam thần đình đám như Lee Dong Wook, Choi Siwon... Những năm gần đây, cô tiếp tục gây tiếng vang qua loạt tác phẩm như Sweet Home, Grid...

Lee Si Young gây sốt khi tự thụ tinh ống nghiệm sinh con thứ 2 bất chấp chồng cũ phản đối - Ảnh 5.
Lee Si Young gây sốt khi tự thụ tinh ống nghiệm sinh con thứ 2 bất chấp chồng cũ phản đối - Ảnh 6.

Lee Si Young được biết đến trên khắp châu Á nhờ Vườn Sao Băng. Ảnh: X

Về đời tư, Lee Si Young công khai hẹn hò với doanh nhân Cho Seung Hyun vào tháng 9/2016. Chỉ sau khoảng 1 năm yêu đương, cặp đôi tổ chức hôn lễ hoành tráng trong sự chúc phúc của người thân và bạn bè. Vài tháng sau đám cưới, nữ diễn viên hạ sinh con trai đầu lòng. Cô từng được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn trước khi chính thức ly dị ông xã.

Theo Koreaboo, Cho Seung Hyun hơn Lee Si Young 9 tuổi và là 1 doanh nhân có tiếng tại Hàn Quốc. Không chỉ kinh doanh nhà hàng, anh còn giữ vai trò đại diện của Iliac Golf Korea, hoạt động tích cực trong lĩnh vực golf và có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ, trong đó có Heechul (Super Junior). Truyền thông Hàn từng cho biết công ty do Cho Seung Hyun điều hành có giá trị tài sản ròng khoảng 2,5 tỷ won (khoảng 48,5 tỷ đồng), bên cạnh danh mục bất động sản trị giá khoảng 4,75 tỷ won (khoảng 92 tỷ đồng).

Từng được xem là 1 trong những cặp đôi hạnh phúc của giới giải trí Hàn Quốc, nhưng cuộc hôn nhân của Lee Si Young lại khép lại trong sự tiếc nuối. Tháng 3/2025, nữ diễn viên bất ngờ thông báo đã hoàn tất thủ tục ly hôn với người chồng doanh nhân sau 9 năm chung sống. Cả 2 không tiết lộ nguyên nhân đổ vỡ, chỉ cho biết đã đạt được thỏa thuận chia tay trong không khí ôn hòa và tôn trọng lẫn nhau.

Lee Si Young gây sốt khi tự thụ tinh ống nghiệm sinh con thứ 2 bất chấp chồng cũ phản đối - Ảnh 7.

Lee Si Young ly hôn chồng đại gia hơn 9 tuổi sau gần 1 thập kỷ chung sống. Ảnh: X

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Tags

Lee Si Young

Vườn sao băng

thụ tinh ống nghiệm

Hàn Quốc

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