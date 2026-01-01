Nữ diễn viên truyền hình đình đám bàng hoàng vì bị mất 1 phần hộp sọ sau 5 ngày hôn mê

Ngày 1/1, tờ China Times đưa tin nữ diễn viên Vương Nguyệt (phim Vườn Sao Băng) gây lo ngại khi đăng tải dòng trạng thái thông báo về tình trạng sức khỏe nguy hiểm của cô. Vương Nguyệt cho biết cô có thể sống qua năm mới 2026 là "quá may mắn" bởi hiện tại hộp sọ của minh tinh hàng đầu xứ Đài này đang bị thiếu 1 phần.

Theo Vương Nguyệt, vào ngày 26/11/2025, cô đã đột ngột ngất xỉu ở nhà riêng, đầu đập mạnh xuống sàn và mất ý thức hoàn toàn. May mắn thay đã có hàng xóm phát hiện ra Vương Nguyệt bị tai nạn, nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ đã phải phẫu thuật mở hộp sọ khẩn cấp để lấy máu tụ cứu mạng Vương Nguyệt. Thời điểm đó, các bác sĩ đã tiên lượng xấu, không dám chắc Vương Nguyệt có thể giữ được tính mạng trong lúc phẫu thuật hay không. Con trai nữ diễn viên được yêu cầu ký giấy cam kết miễn trừ trách nhiệm đối với nhân viên y tế nếu chuyện bất trắc xảy ra. Sau khi nhận tin dữ về tình trạng của mẹ, con gái Vương Nguyệt đã phải lập tức mua vé máy bay từ Hàn Quốc về Đài Loan (Trung Quốc) ngay trong đêm.

Vương Nguyệt phải phẫu thuật não lấy cục máu tụ sau khi đột ngột ngất xỉu và đập đầu mạnh xuống sàn. Ảnh: Sina.

May mắn ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, Vương Nguyệt hôn mê 5 ngày trong phòng ICU. Phải đến ngày thứ 8 điều trị, cô mới có dấu hiệu hồi tỉnh, nhưng không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Theo các bác sĩ, hộp sọ của Vương Nguyệt bị thiếu 1 phần, khiến mỗi hơi thở của cô đều rất khó khăn do không có hộp sọ bảo vệ, não bộ phải trực tiếp chịu áp lực khí quyển.

Thông báo của bác sĩ khiến nữ diễn viên gạo cội bàng hoàng. Sắp tới, Vương Nguyệt còn trải qua ca phẫu thuật tái tạo hộp sọ đầy nguy hiểm khác. Trên mạng xã hội, đông đảo người hâm mộ để lại lời chúc, cầu mong ca phẫu thuật sắp tới của Vương Nguyệt diễn ra suôn sẻ và cô sớm bình phục.

Vương Nguyệt là gương mặt diễn viên truyền hình giờ vàng quen thuộc và kỳ cựu của showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Cô từng tham gia nhiều tác phẩm nổi tiếng như Vườn Sao Băng (đóng vai mẹ của nàng Sam Thái do Từ Hy Viên thủ vai), Hoa Đăng Sơ Thượng, Huyết Quan Âm…

Cô từng được biết đến với vai mẹ của Sam Thái do Từ Hy Viên diễn trong bộ phim thần tượng đình đám Vườn Sao Băng. Ảnh: HK01.

Nguồn: China Times