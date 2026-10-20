Nữ diễn viên T. cay đắng ly hôn đại gia kém 12 tuổi sau 9 năm cưới, chồng trẻ lừa cô 27 tỷ rồi bỏ trốn

Nữ diễn viên T. thốt ra 1 câu đầy chua xót khi tuyên bố ly hôn ông xã đại gia.

Trương Tú Khanh là 1 trong những nữ diễn viên kiêm ca sĩ hàng đầu ở làng giải trí Đài Loan (Trung Quốc). Dù có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ nhưng đường tình duyên của cô lại vô cùng lận đận. Sau khi ly hôn người chồng đầu tiên, Trương Tú Khanh kết hôn với đại gia Vương Quốc Tán kém cô tận 12 tuổi hồi năm 2014. Những tưởng họ sẽ sống bên nhau tới “đầu bạc răng long”, ai dè mới đây nữ diễn viên họ Trương bất ngờ tuyên bố đã chia tay chồng đại gia, chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân thứ 2.

Đáng nói, Trương Tú Khanh cho biết đã ly hôn Vương Quốc Tán từ... tận 3 năm trước nhưng tới nay cô mới công bố tin tức này với truyền thông và người hâm mộ. Đồng thời, Trương Tú Khanh tố cáo vị đại gia họ Vương nợ nần chồng chất. Vương Quốc Tán thậm chí còn tắt máy và đang lẩn trốn các chủ nợ. Bản thân Trương Tú Khanh cũng cho đại gia họ Vương vay 34 triệu Đài tệ (27 tỷ đồng) nhưng tới nay vẫn chưa thể đòi lại được do đàng trai đã biến mất không rõ tung tích.

Trương Tú Khanh thông báo đã ly hôn Vương Quốc Tán, đồng thời bóc phốt tưng bừng vị đại gia này. Ảnh: Line Today

Thì ra vì muốn giúp chồng cũ vượt qua khủng hoảng tài chính nên Trương Tú Khanh đã dùng danh nghĩa cá nhân để vay ngân hàng và ứng trước các khoản chi phí lên tới 34 triệu Đài tệ (27 tỷ đồng). Không ngờ tới nay đối phương lại chọn cách lẩn trốn, hiện đang “bặt vô âm tín”, khiến nữ ngôi sao họ Trương đau lòng thốt lên: “Anh ta đã đẩy tôi vào chỗ bất nghĩa. Tôi cũng là nạn nhân”. Cô cũng kêu gọi Vương Quốc Tán hãy dũng cảm đối mặt với mọi chuyện và mau chóng lộ diện trả nợ.

Sau khi lộ tẩy chuyện nợ nần chồng chất, điện thoại của Vương Quốc Tán tới nay vẫn luôn trong tình trạng tắt máy. Hiện vị đại gia này tiếp tục lẩn trốn và chưa có bất kỳ phản hồi nào liên quan tới lùm xùm bủa vây quanh mình. Trong khi đó, trang fanpage của doanh nghiệp anh này cũng đã ngừng cập nhật thông tin mới từ cuối năm ngoái.

Trương Tú Khanh kêu gọi Vương Quốc Tán mau chóng ra mặt trả nợ. Ảnh: Line Today

Còn nhớ Trương Tú Khanh - Vương Quốc Tán chỉ hẹn hò nửa năm đã nhanh chóng tổ chức đám cưới thế kỷ với 214 bàn tiệc tại Đài Nam (Đài Loan, Trung Quốc) vào tháng 1/2014. Đám cưới trở thành sự kiện được quan tâm lớn tại làng giải trí xứ Đài vào thời điểm đó, điều này đã chứng minh cho tầm ảnh hưởng sâu rộng của Trương Tú Khanh. Hôn lễ hoành tráng quy tụ hơn 50 nghệ sĩ đình đám, tạo nên khung cảnh không thua kém gì các lễ trao giải lớn. Thậm chí, 2 quan chức cấp cao cũng đã đảm nhận vai trò chủ hôn cho nhà trai và nhà gái trong đám cưới cổ tích này.

Trương Tú Khanh sinh năm 1970, là giọng ca nổi tiếng Đài Loan (Trung Quốc) với nhiều bản hit “làm mưa làm gió” như Lá Rụng, Tình Ngàn Năm, Lễ Tình Nhân... Ngoài ca hát, cô còn lấn sân tham gia đóng phim điện ảnh, truyền hình và tạo được nhiều dấu ấn nổi bật.

Trong khi đó, Vương Quốc Tán có xuất thân khá cơ cực, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp Đại học, thời kỳ đầu anh từng bày sạp bán hàng ở chợ đêm, tiếp đó bước chân vào ngành bảo hiểm nhằm tích lũy vốn khởi nghiệp. Vương Quốc Tán thành công rực rỡ với mô hình cây bán nước tự động, còn lấn sân sang cả lĩnh vực quảng cáo và giải trí. Thời hoàng kim sự nghiệp, khối tài sản của anh ước tính vượt mốc 200 triệu Đài tệ (160 tỷ đồng). Nhưng đến nay, nam doanh nhân lại đang lâm cảnh trốn nợ và bị truy đòi khắp nơi.