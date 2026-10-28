Nữ diễn viên sống trong biệt thự 1.000 m2 về Đồng Tháp xây khu sinh thái rộng gấp 50 lần

Sở hữu khối tài sản khủng, nhiều người gọi nữ diễn viên là "đại gia ngầm" của Vbiz.

Vân Trang sinh năm 1990, quê Tiền Giang (nay là Đồng Tháp). Cô theo học Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và bắt đầu được giao vai khi còn là sinh viên. Không mất quá nhiều thời gian để nữ diễn viên tạo được dấu ấn trên màn ảnh nhỏ nhờ ngoại hình sáng, lối diễn tự nhiên và khả năng đảm nhận nhiều kiểu nhân vật khác nhau.

Những năm đầu sự nghiệp, Vân Trang góp mặt trong loạt phim truyền hình như Đam Mê, Gia Đình Phép Thuật, Cô Gái Xấu Xi, Lối Sống Sai Lầm. Đặc biệt, vai diễn trong Lối Sống Sai Lầm giúp cô được đông đảo khán giả biết đến, đồng thời mang về giải Mai Vàng năm 2010 ở hạng mục Nữ diễn viên phim truyền hình được yêu thích nhất. Từ một gương mặt trẻ, Vân Trang nhanh chóng trở thành cái tên được các nhà làm phim chú ý.

Không dừng lại ở truyền hình, nữ diễn viên tiếp tục thử sức với điện ảnh và ghi dấu qua nhiều tác phẩm như Cô Dâu Đại Chiến, Thiên Mệnh Anh Hùng, Scandal: Bí Mật Thảm Đỏ...

Từ vai khắc khổ cho đến phản diện, Vân Trang đều thể hiện xuất sắc

Năm 2016, Vân Trang kết hôn với doanh nhân Quân Lê. Sau đám cưới, cô dần chuyển trọng tâm sang cuộc sống gia đình, đồng thời tiếp tục duy trì những công việc phù hợp với quỹ thời gian của mình.

Tổ ấm của cặp đôi hiện có bốn người con, gồm ba bé gái và một bé trai. Việc chăm sóc các con khiến lịch sinh hoạt của nữ diễn viên thay đổi đáng kể. Cô không còn nhận dự án liên tục như trước mà cân nhắc kỹ hơn trước mỗi lời mời, ưu tiên những công việc có thể sắp xếp song song với việc nuôi dạy con.

Vân Trang từng thừa nhận có những lúc chạnh lòng khi nhìn đồng nghiệp tiếp tục hoạt động sôi nổi, trong khi bản thân phải lùi lại để lo cho gia đình. Tuy nhiên, cô không hối tiếc về lựa chọn của mình. Nữ diễn viên xem những năm tháng dành cho con cái là một phần quan trọng trong cuộc đời, đồng thời vẫn tìm cách duy trì niềm yêu thích nghệ thuật thông qua các dự án phù hợp.

Vân Trang đã có 10 năm hôn nhân viên mãn bên ông xã Quân Lê

Vân Trang được ông xã yêu thương, chiều chuộng và nhiều lần dành tặng những món quà giá trị. Hiện tại, gia đình nữ diễn viên sinh sống trong căn biệt thự có diện tích khoảng 1.000 m2 tại TP.HCM. Cơ ngơi của vợ chồng Vân Trang gây ấn tượng bởi không gian rộng rãi, được bài trí tỉ mỉ nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm cúng, gần gũi.

Bao quanh biệt thự là nhiều mảng xanh được Vân Trang chăm chút kỹ lưỡng. Từ khu vực cổng vào, sân nhà đến khu vườn và ban công đều có sự hiện diện của cây cảnh, hoa lá, tạo nên khung cảnh tươi mát như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ giữa thành phố.

Biệt thự sử dụng gam trắng làm tông màu chủ đạo, tạo vẻ thanh lịch và thoáng đãng. Nội thất được lựa chọn theo hướng tối giản, kết hợp chất liệu gỗ với những gam màu ấm để cân bằng nét sang trọng của tổng thể. Phòng khách là một trong những khu vực nổi bật với diện tích lớn, trần cao và hệ cửa kính rộng hướng ra bên ngoài.

Biệt thự rộng 1.000 m2 của Vân Trang tại TP.HCM

Ngoài ra, Vân Trang còn khiến công chúng trầm trồ khi hé lộ khu sinh thái rộng khoảng 50.000 m2 tại quê nhà. Nơi đây có sức chứa khoảng 1.000 khách. Điểm đặc biệt của nơi này nằm ở phong cách thiết kế đậm chất Nam Bộ. Các căn nhà nghỉ chủ yếu sử dụng gỗ, tre, nứa, kết hợp những món đồ quen thuộc như chén đĩa, tủ gỗ mang dáng dấp xưa cũ. Khu bếp với lò than, những hàng tre xanh trước sân và khoảng vườn thoáng đãng gợi lên khung cảnh làng quê yên bình, tạo cảm giác thân thuộc ngay từ khi đặt chân đến.

Ngay cả cách đặt tên cho từng căn nhà cũng mang màu sắc gia đình. Thay vì những cái tên cầu kỳ, Vân Trang lựa chọn cách gọi gần gũi như nhà dì Ba, nhà cậu Tư, nhà má Năm hay nhà má Sáu. Những tên gọi bình dị này không chỉ tạo nét riêng cho khu sinh thái mà còn gợi nhắc đến nếp sống và tình cảm gia đình miền Tây.

Bên trong mỗi căn nhà nghỉ, các vật dụng thiết yếu như giường, tủ và bàn ghế đều được bố trí để phục vụ nhu cầu lưu trú. Khu sinh thái vẫn giữ lại phần lớn cảnh quan tự nhiên vốn có, chỉ bổ sung các hạng mục cần thiết nhằm tăng sự tiện nghi cho khách. Sự kết hợp giữa không gian xanh rộng mở, kiến trúc mộc mạc và những chi tiết gợi nhớ đời sống miền quê đã tạo nên nét hấp dẫn riêng cho cơ ngơi của Vân Trang.

Khu sinh thái của Vân Trang có giá lên tới chục tỷ