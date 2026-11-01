Ở tuổi 18, nữ diễn viên đã đạt được nhiều cột mốc đáng ngưỡng mộ.

Đoàn Minh Anh sinh năm 2008, quê ở TP.HCM, sớm bộc lộ niềm yêu thích với nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Năm 5 tuổi, cô đã bắt đầu làm quen với các hoạt động nghệ thuật, sau đó trở thành gương mặt quảng cáo cho nhiều thương hiệu khi mới 7 tuổi. Năm 2017, Minh Anh giành danh hiệu Quán quân Diễn viên trong một cuộc thi, mở ra thêm cơ hội theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Hai năm sau, cô tiếp tục đạt Á khôi 1 cuộc thi Đại sứ Áo dài Việt Nam 2019. Bên cạnh gương mặt sáng, nữ diễn viên còn sở hữu chiều cao ấn tượng 1,75 m, thuận lợi cho cả hoạt động người mẫu lẫn diễn xuất.

Dù sớm tham gia nghệ thuật, Minh Anh vẫn duy trì việc học tập song song với công việc. Cô theo học tại Phân hiệu Văn hóa, Nhạc viện TP.HCM và vừa hoàn thành chương trình học, chính thức tốt nghiệp ở tuổi 18. Nữ diễn viên từng chia sẻ âm nhạc giúp cô cảm nhận cảm xúc tốt hơn khi diễn xuất, đồng thời không muốn giới hạn bản thân trong một lĩnh vực nghệ thuật duy nhất. Không xuất thân từ trường lớp đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp, Minh Anh chủ yếu tích lũy kinh nghiệm qua các dự án thực tế, quan sát đạo diễn và đồng nghiệp để tự hoàn thiện khả năng của mình.

Trước khi được khán giả biết đến rộng rãi, Minh Anh từng góp mặt trong một số dự án như Chạy đi rồi tính và Siêu trộm. Đây là những trải nghiệm đầu tiên giúp cô làm quen với môi trường phim trường, tích lũy kinh nghiệm diễn xuất trước ống kính. Tuy nhiên, phải đến năm 2025, cái tên của cô mới thực sự được chú ý khi xuất hiện trong Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu của đạo diễn Victor Vũ. Đảm nhận vai Nga, cô gái mất tích bí ẩn, đồng thời là mắt xích quan trọng trong câu chuyện trinh thám pha màu sắc kỳ ảo, Minh Anh có cơ hội thử sức với một vai diễn đòi hỏi khả năng thể hiện tâm lý phức tạp. Đây cũng là bước ngoặt quan trọng, đưa nữ diễn viên trẻ đến gần hơn với khán giả đại chúng. Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu đạt doanh thu khoảng 248 tỷ đồng, đánh dấu chuỗi phim trăm tỷ của Minh Anh.

Tiếp nối thành công, Minh Anh được giao vai nữ chính An trong Nhà Ba Tôi Một Phòng. Cô hóa thân thành con gái của ông Thạch (Trường Giang), một người cha đơn thân làm nghề nước mắm. Khi An thi trượt ngành học yêu thích, những bất đồng giữa hai cha con bắt đầu nảy sinh, kéo theo hàng loạt tình huống vừa hài hước vừa giàu cảm xúc. Đây là lần đầu Minh Anh đảm nhận vai nữ chính trong một dự án điện ảnh, đồng thời đánh dấu cơ hội hợp tác với Trường Giang. Tác phẩm ra rạp dịp Tết Bính Ngọ 2026 và mang về khoảng 110,9 tỷ đồng, tiếp tục giúp nữ diễn viên bổ sung một bộ phim trăm tỷ vào profile sự nghiệp.

Không dừng lại ở dòng phim gia đình, Minh Anh tiếp tục thử sức với thể loại kinh dị trong Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng của đạo diễn Đỗ Quốc Trung. Bộ phim khai thác những truyền thuyết dân gian, xoay quanh hành trình khám phá bí ẩn về loài quỷ Phí Phông và những hiện tượng kỳ dị tại vùng núi rừng. Tác phẩm có sự tham gia của Kiều Minh Tuấn cùng nhiều diễn viên khác, nhanh chóng vượt mốc 200 tỷ đồng doanh thu phòng vé. Như vậy, chỉ trong giai đoạn đầu sự nghiệp điện ảnh, Đoàn Minh Anh đã lập kỷ lục trở thành diễn viên trẻ nhất Việt Nam có 3 bộ phim hơn trăm tỷ.

Mới đây, Đoàn Minh Anh tiếp tục hé lộ dự án điện ảnh tiếp theo mang tên Con Mắt Thứ Ba, bộ phim kinh dị tâm linh do đạo diễn Hàm Trần thực hiện, dự kiến khởi chiếu ngày 4/12/2026. Trong phim, cô đảm nhận vai Vy, người dẫn chương trình podcast chuyên chia sẻ những câu chuyện tâm linh. Sau hai lần thoát chết hi hữu, Vy bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về thế giới vô hình và tình cờ kết nối với Lạc (Loube Nguyễn), cô gái có khả năng nhìn thấy, giao tiếp với những linh hồn đã khuất. Tuy nhiên, những câu chuyện được chia sẻ với mong muốn giúp đỡ người khác lại bị Viễn (Ba Tây), một thính giả cuồng tín, tiếp nhận theo hướng cực đoan. Hắn tìm cách tự khai mở con mắt thứ ba, từ đó đẩy các nhân vật vào chuỗi sự kiện đầy ám ảnh.

Trong dự án này, Đoàn Minh Anh có dịp đóng cặp với Trương Minh Thảo, người đảm nhận vai Hải. Mới đây, nhà sản xuất tung ra bộ ảnh cưới của hai nhân vật, ghi lại khoảnh khắc cô dâu Minh Anh diện váy trắng, sánh bước bên chú rể trong bộ áo dài trắng truyền thống. Khung cảnh đám cưới mang đậm màu sắc Việt Nam với kiến trúc gỗ, hoa trắng và không gian xanh mướt. Những hình ảnh ngập tràn không khí hạnh phúc khiến khán giả tò mò về mối quan hệ giữa hai nhân vật cũng như vai trò của đám cưới trong mạch truyện kinh dị.

Đáng nói, thông điệp đi kèm bộ ảnh của nhà sản xuất lại gợi mở nhiều ẩn ý: Ngày vui của cô dâu Đoàn Minh Anh và chú rể Trương Minh Thảo liệu có thực sự bình yên? Khi Con Mắt Thứ Ba dần được khai mở, những góc khuất nào phía sau đám cưới sẽ được hé lộ? Với một bộ phim khai thác nghiệp quả, chấp niệm và những mối liên kết giữa người sống với người đã khuất, bộ ảnh cưới có thể chỉ là khởi đầu cho những bí mật còn chưa được phơi bày.