Nữ diễn viên quê Ninh Bình đóng 1 vai để đời rồi gần như "biến mất": Sau 20 năm nhan sắc trẻ trung, cuộc sống hiện tại gây bất ngờ

Nữ diễn viên này là ai? Cuộc sống hiện tại của cô ra sao là điều nhiều người quan tâm.

Cách đây 20 năm, bộ phim truyền hình Chạy án từng tạo nên sức hút lớn trên sóng VTV, đưa tên tuổi nhiều diễn viên đến gần hơn với công chúng. Bên cạnh Cao Thanh Lâm do Việt Anh thủ vai, nhân vật Hoa hậu Minh Phương cũng để lại dấu ấn khó quên. Người đảm nhận vai diễn này là nữ diễn viên Phan Hòa.

Phan Hòa sinh ra và lớn lên tại địa bàn nay thuộc tỉnh Ninh Bình, tốt nghiệp khoa Diễn viên, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Trước khi tham gia Chạy án, cô từng xuất hiện trong một số bộ phim truyền hình ngắn tập nhưng chưa tạo được nhiều dấu ấn.

Cơ duyên đưa Phan Hòa đến với vai Hoa hậu Minh Phương khá đặc biệt. Ban đầu, nữ diễn viên được đề nghị đảm nhận nhân vật Minh Lý nhưng cô từ chối vì cảm thấy phù hợp với Minh Phương hơn. Cuối cùng, vượt qua nhiều ứng viên, cô sinh viên trẻ được đạo diễn Vũ Hồng Sơn lựa chọn.

Ít ai biết, để thể hiện hình ảnh một người đẹp sành sỏi, thường xuyên lui tới vũ trường, Phan Hòa đã phải chuẩn bị rất nhiều. Trong cuộc phỏng vấn vào năm 2008, cô kể từng mua băng đĩa về nghiên cứu, tự tập nhảy trong phòng trọ vì ngoài đời chưa có nhiều trải nghiệm tương tự nhân vật.

Chạy án phát sóng lần đầu năm 2006, thuộc loạt phim Cảnh sát hình sự. Tác phẩm từng giành giải Phim truyền hình được khán giả yêu thích năm 2006, giải Vàng tại Liên hoan Phim truyền hình quốc gia và giải Cánh diều Vàng. Thành công của bộ phim khiến Hoa hậu Minh Phương trở thành vai diễn gắn liền với tên tuổi Phan Hòa suốt nhiều năm.

Đóng một vai nổi tiếng rồi gần như "biến mất" khỏi màn ảnh

Sau thành công của Chạy án, nhiều khán giả kỳ vọng Phan Hòa tiếp tục tỏa sáng trên màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, nữ diễn viên lại không xuất hiện thường xuyên trong các bộ phim truyền hình đình đám.

Thực tế, cô không hoàn toàn từ bỏ diễn xuất. Phan Hòa từng tham gia các phim Quả báo, Bão khô, đảm nhận vai Thái hậu Dương Vân Nga trong dự án Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long và góp mặt trong Tìm lại ngày đã mất năm 2014. Dù vậy, những vai diễn này không tạo được hiệu ứng mạnh như Hoa hậu Minh Phương.

Phan Hòa từng thừa nhận cái bóng của vai diễn trong Chạy án quá lớn. Vì vậy, cô trở nên thận trọng hơn khi lựa chọn kịch bản, lo ngại những vai diễn sau không đạt được kỳ vọng của khán giả.

Nữ diễn viên từng được mời tham gia bộ phim Ngoại tình dài 30 tập nhưng từ chối vì kịch bản không phù hợp. Cô cũng bỏ lỡ cơ hội đóng vai chính trong Bí mật tam giác vàng bởi lịch quay kéo dài, phải di chuyển qua nhiều địa điểm.

Một nguyên nhân khác khiến Phan Hòa hạn chế nhận phim là mong muốn dành thời gian cho con trai và công việc tại Nhà hát Tuổi trẻ khi đó.

Về đời tư, sau phần đầu Chạy án, Phan Hòa kết hôn với nhà quay phim Mai Hiền, người cũng tham gia ê-kíp sản xuất. Cặp đôi có một con trai trước khi chia tay. Sau đổ vỡ, cô lựa chọn cuộc sống kín tiếng, hạn chế chia sẻ chuyện riêng. Phan Hòa cho biết hai người vẫn giữ quan hệ tốt, cùng quan tâm và chăm sóc con.

Sau 20 năm vẫn trẻ trung, cuộc sống hiện tại có nhiều thay đổi

Hai thập kỷ kể từ khi Chạy án lần đầu lên sóng, Phan Hòa không còn xuất hiện thường xuyên trước công chúng. Tuy nhiên, những hình ảnh đời thường gần đây cho thấy nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn, vóc dáng thon gọn.

Mới đây, Phan Hòa chia sẻ loạt ảnh vui vẻ tại bãi biển. Trong những bức hình được đăng tải, nữ diễn viên xuất hiện với phong cách giản dị, thần thái rạng rỡ và tràn đầy năng lượng, khác biệt đáng kể so với hình ảnh Hoa hậu Minh Phương trên màn ảnh năm nào.

Trước đó, chia sẻ với báo chí, Phan Hòa cho biết cuộc sống hiện tại dành thời gian cho nhiều hoạt động đời thường. Bên cạnh công việc sân khấu, cô từng bán hàng trực tuyến, dạy yoga và tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Nữ diễn viên cũng tích cực tham gia một câu lạc bộ thể dục thể thao với các bộ môn như yoga, aerobic và dân vũ. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ những khoảnh khắc gặp gỡ bạn bè, du lịch, về quê và tận hưởng cuộc sống bình dị.

Khác với hình ảnh một người đẹp có cuộc đời nhiều sóng gió trên phim, Phan Hòa ngoài đời lựa chọn lối sống giản dị, không phô trương. Cô nhiều lần bày tỏ quan điểm muốn giữ sự riêng tư và cảm thấy hài lòng với những gì mình có. Dù chưa có nhiều thông tin về các dự án phim mới của Phan Hòa trong năm 2026, hình ảnh trẻ trung cùng cuộc sống kín tiếng của nữ diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm.

Sau 20 năm, Hoa hậu Minh Phương vẫn là một trong những nhân vật đáng nhớ của Chạy án. Còn với Phan Hòa, dù không tiếp tục xuất hiện dày đặc trên màn ảnh, vai diễn năm nào vẫn là dấu ấn đặc biệt trong hành trình nghệ thuật của cô.